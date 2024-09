Saludos, sirvo como su representante en el Bundestag,...

Cada año, la representante del Bundestag de la SPD Maja Wallstein recorre extensas distancias por su distrito de Lausitz. Esta región es tradicionalmente favorable a la AfD. La acompaña un acompañante que se niega a aceptar que la gente ya no se comunica debido a las diferencias de creencias.

Si uno se sienta frente a su puerta lo suficiente en Brandenburg Lausitz, inevitablemente recibirá una visita de Maja Wallstein - en sandalias y tirando de un carro. La miembro del Bundestag de la SPD cubre sus distritos de Cottbus y el área adyacente de Spree-Neiße a pie, según ella, durante varias semanas al año, recorriendo hasta 600 kilómetros. Sea o no haya elecciones inminentes, ella se esfuerza por visitar tantos lugares como sea posible para combatir el ascenso de la AfD y promover el diálogo.

Maja Wallstein destaca: "Simply cannot accept that we can no longer speak to each other simply because we have differing beliefs". Al ver esto en un miércoles de agosto, cuando ntv.de la acompaña junto con su empleado de distrito Paul Weisflog, ella recoge a Weisflog y al periodista en la estación central de Cottbus. En la plaza frente a los altos postes de luz, no hay uno, sino diez anuncios de la AfD - uno para cada poste.

Wallstein adopta precauciones en el bastión de la AfD de Lausitz. Ella evita mostrar cualquier símbolo obvio de la SPD en su discreto automóvil familiar. Otros diputados muestran orgullosamente sus nombres y rostros en sus coches. Sin embargo, tal comportamiento podría ser arriesgado en una región donde los extremistas de derecha han sido activos desde la década de 1990 y principios de la de 2000 - y su influencia ha aumentado desde el ascenso de la AfD. Pero ese es un tema que abordaremos más adelante.

"El palabra guerra me da náuseas"

A pesar de su cansancio, Wallstein insiste en seguir su plan. En el verano, mientras el Bundestag está en receso, ella tiene que cubrir la mayor parte de su gira, visitar los numerosos pueblos pequeños, además de cargar su carrito de mano con folletos, materiales informativos y obsequios de campaña como bolígrafos y caramelos. También lleva agua, una mezcla de frutos secos y higos secos. Esta provisión es suficiente para su viaje de 17 kilómetros a través de seis pueblos sin tiendas de conveniencia ni bares de snacks.

Su primera parada es Trebendorf, también conocido como Trjebejce en sorbio: los letreros de bienvenida bilingües son una vista común en Lausitz, al igual que las visibles nubes de humo de la central eléctrica de Jaenschwalde. La minería del carbón marrón ha nutrido la región economicamente estancada en la frontera con Polonia durante muchos años. Para 2038, la minería del carbón cesará y Lausitz liderará la transición hacia fuentes de energía renovable. Se prometen empleos y incentivos para las empresas con precios más bajos de electricidad, con el objetivo de atraer a más negocios. Además, se ha invertido considerablemente en la ciudad universitaria de Cottbus para garantizar el futuro de la región.

Al entrar en Trebendorf, Maja Wallstein Maintenance una conversación prolongada con un jubilado en forma que, después de 29 años operando grúas en la mina a cielo abierto, afirma: "Nunca hemos estado tan bien como ahora". Impresionada, no necesita persuadirlo. Es un partidario de por vida de la SPD y el tema de las entregas de armas a Ucrania lo preocupa. "La palabra guerra me da náuseas", dice, con la voz temblorosa mientras recuerda sus propios recuerdos de infancia de huir de Polonia. Wallstein conecta esto con la posición de su partido al respecto. Antes de concluir el encuentro, le regala una Polaroid con una selfie juntos. Él está emocionado.

Un "Hola" con un Cliffhanger

Característicamente reservados, los habitantes de Brandeburgo mantienen su comportamiento hacia los extraños a pesar del descanso vacacional. De media, solo los ancianos pueblan sus pueblos en este momento, mientras que la mayoría elige sus lugares de trabajo, escuelas, médicos y tiendas en otros lugares, principalmente en coche. Las granjas dominan las muchas casas unifamiliares, sus bien cuidados jardines claramente visibles. La prosperidad es constante.

"Hola, soy su miembro del Parlamento...", Wallstein inicia cada encuentro, presentándose a quienes ve en la calle o cerca de las vallas de los jardines. En las elecciones federales de 2021, ganó por apenas 2.352 votos sobre su oponente de la AfD - la SPD experimentó un crecimiento de popularidad en ese momento. Muchos de los que se acerca parecen sorprendidos por la delgada mujer con el carro rojo de la SPD al principio. Sin embargo, una vez presentada, todos responden apropiadamente, ya sea alegremente, interesados, hostiles o bordeando la sobrecarga: Wallstein mantiene su sonrisa, sin saber de antemano qué tipo de respuesta recibirá.

Según Wallstein, alrededor del 90% de los encuentros concluyen amistosamente y en paz. La planta sigue floreciendo. Más a menudo, la reconocen de nuevo y, más a menudo, se involucra en diálogos con personas que conoció en paseos anteriores. A aquellos a quienes no encuentra, les deja un volante en el buzón. Wallstein y Weisflog también colocan sus carteles en los centros de los pueblos respectivos.

"No quiero estropearlo"

Wallstein intenta involucrar a una mujer con una expresión escéptica en la valla del jardín en Gahry. La mujer, sin embargo, no puede identificar ninguna preocupación específica. Muchos de los del este se han distanciado del ámbito político en Berlín cercano. Después de todo, han estado ocupados con su propio progreso en los años siguientes al cambio. Esto, Wallstein lo explica, es la razón del distanciamiento del público de la política. La hipótesis de Dirk Oschmann de que muchos alemanes del este se sienten colonizados por la influencia occidental resuena con ella. Ella enfatiza consistentemente la estabilidad política de la mayoría de las personas en el este, señalando que más de dos tercios de los votantes no apoyan la AfD.

En Jethe, una mujer que cuida su jardín reconoce la falta de conexión de fibra óptica como el único problema en la zona. "No quiero complicar las cosas", simpatiza Wallstein. La retroalimentación de los constituyentes es esencial para ella para representarlos efectivamente en Berlín. Luego, la mujer recuerda la preocupación de su esposo sobre la compatibilidad futura de su calefacción de leña. Wallstein distribuye un panfleto informativo sobre la ley de calefacción y ofrece guía personalizada en la oficina de la circunscripción.

Los partidos políticos y los políticos encuentran dificultades para discutir las preocupaciones locales durante las elecciones estatales del este de Alemania que tuvieron lugar durante el verano. La guerra en Ucrania, además de la migración, es el tema más prevalente, con muchas personas favoreciendo una postura más pasiva hacia Rusia. La postura firmemente prooccidental y de la OTAN del SPD no es popular en Brandeburgo. Los sentimientos antiestadounidenses que han perdurado desde la era nazi son más fuertes que la amistad con Rusia respaldada durante la era de la RDA.

Wallstein no ofrece soluciones simplistas como las que aboga la AfD, que explota los prejuicios y miedos de las personas en su campaña al difundir narrativas rusas. Ella promueve el diálogo y explora sinceramente diferentes perspectivas, incluso si entran en conflicto entre sí. Comparte abiertamente sus propios miedos sobre la guerra, expresando sus dudas sobre la resolución del conflicto según los informes del canciller Olaf Scholz. A pesar de sus esfuerzos, Wallstein no logra dejar un impacto ese día.

El fútbol como fuerza unificadora

Wallstein admira a la fallecida socialdemócrata de la RDA, Regine Hildebrandt, quien luchó incansablemente por los derechos de las mujeres y de la familia. Las similitudes entre las dos son evidentes, y Wallstein ha sido etiquetada como "Krawallstein" por el exministro presidente del SPD, Matthias Platzeck, debido a su naturaleza enérgica. Aunque habla algo de brandeburgués, no puede recrear el ingenio berlinés de Hildebrandt.

"Si quieres un mejor árbitro, tienes que subir más alto", bromea Wallstein con un bombero y futbolista aficionado en Gahry. Wallstein ofrece arbitrar un partido para el club local si le dan una cerveza a cambio. Desafortunadamente, los bomberos no pudieron escabullirse sin ser notados cuando vieron a Wallstein acercándose, lo que llevó a una conversación casual. El fútbol sirve como medio para formar conexiones en lugares donde escasean. Wallstein espera que estas conversaciones puedan ayudar a "humanizarla".

Wallstein sufre insultos y abuso de la ultraderecha, pero rara vez habla de sus preocupaciones de seguridad personal en público. Desde el asesinato del presidente del gobierno de Kassel, Walter Lübcke, incluso las personas más valientes deben preguntarse sobre las posibles consecuencias de los comentarios despectivos y las amenazas en línea. ¿Vale la pena seguir adelante a pesar de las amenazas crecientes?

¿Por qué Wallstein sigue adelante? Obtuvo una buena educación y podría cambiar a otra cosa. "Nunca he tenido un trabajo mejor", proclama, obteniendo un gran placer de la capacidad de causar cambios y interactuar directamente con las personas. Su entusiasmo sigue indemne, incluso cuando tiene que arrastrar un carro a través de kilómetros de terreno pantanoso donde se esperaba un camino.

Wallstein y Weisflog comparten recuerdos divertidos de desafíos pasados, riendo ante el dolor en sus gargantas y el desvanecimiento de sus voces. A pesar de su cansancio, Wallstein se niega a dejar de hablar. Corre todo lo que puede para mantener su resistencia, preparándose para los numerosos sprints que encuentra como árbitro. Al menos, sus niveles de energía serían suficientes para una carrera en la política federal, dado que se sabe que los políticos de alto nivel tienen fama de dormir poco entre los medios.

Sin embargo, Wallstein canaliza su poder hacia su vida doméstica y su familia, no para un rápido avance en su esfera. Pero, ¿vale la pena esta lucha? Pasó siete horas caminando ese día. Es posible que haya tenido cinco conversaciones genuinas. Fue menospreciada dos veces. En ciertos días, encuentra a más personas, dice Wallstein. Es una defensora acérrima de las interacciones cara a cara: "En el fondo, todos somos iguales: anhelamos que nuestros seres queridos prosperen", reflexiona durante su viaje de regreso a la estación central de Cottbus. Sin duda, algo valioso puede surgir de esto.

