Tabla de Contenidos

¿Qué le ocurre al cuerpo al saltar desde un trampolín de 10 metros?

¿Con qué frecuencia ocurren lesiones por saltos altos en el agua?

¿Quién no debería saltar desde el trampolín de 10 metros?

¿Cómo prepararse mejor para un salto desde el trampolín de 10 metros?

¿Cuál es la posición corporal más segura para el salto?

¿Cuán peligrosas son otras variaciones de saltos?

¿Hace diferencia si se salta desde la plataforma de salto o una tabla?

¿Se puede volar demasiado lejos corriendo y aterrizar en el borde de la piscina?

¿Por qué algunas personas pueden saltar desde grandes alturas sin lesionarse?

¿Cuán peligroso es el impacto en el agua después del salto?

- Salto de una torre de 9 metros de altura: los peligros y las formas más seguras

El trampolín de 10 metros en la piscina es un no para algunos, mientras que para otros, el salto es una prueba de valor o incluso una oportunidad de lucirse. El respeto por la altura no es infundado, ya que el salto desde el trampolín de 10 metros conlleva un riesgo. En especial, las personas inexpertas pueden sufrir lesiones graves, que en el peor de los casos pueden ser fatales. El lunes, tuvo lugar un accidente de baño con consecuencias fatales en Bremen. El joven de 23 años había sufrido presumiblemente lesiones internas durante su salto, según informó la policía.

¿Qué hace que el salto desde el trampolín de 10 metros sea tan peligroso? ¿Cuál es la variación de salto más segura? ¿Y cómo se puede preparar para un salto así? Un resumen de los puntos más importantes.

¿Qué le ocurre al cuerpo al saltar desde un trampolín de 10 metros?

¿Solo es agua, verdad? ¡Error! "A esta altura, el agua es tan dura como el concreto", dice Joachim Rödig, jefe del departamento de ortopedia y traumatología del hospital Maria Hilf en Mönchengladbach. En una entrevista con el "Rheinische Post" (RP), advierte: "Al saltar desde un trampolín de 10 metros, se desarrolla una fuerza extrema". Si se cae mal en el agua, se pueden sufrir lesiones graves - "similares a un accidente de motocicleta". Pueden romperse huesos, reventar la piel y también pueden producirse lesiones internas y contusiones en el pecho.

¿Con qué frecuencia ocurren lesiones por saltos altos en el agua?

No hay números sobre esto. Sin embargo, una estadística de la Asociación Alemana de Salvamento (DLRG) muestra que en 2023 hubo al menos 378 accidentes de baño con fallecidos por ahogamiento, 23 más que en el año anterior. La mayoría de los casos (90 por ciento) ocurrieron en aguas interiores - incluidas lagos (138) y ríos (135). La DLRG, por lo tanto, advierte contra el baño en aguas sin supervisión. En piscinas, hubo los menos fallecidos por ahogamiento. En 2023, fueron ocho.

¿Quién no debería saltar desde el trampolín de 10 metros?

Las personas inexpertas en saltos no deberían saltar directamente desde el trampolín de 10 metros. "Sobrestimar uno mismo es peligroso", dice Roland Scheidemann de la Asociación Alemana de Salvamento (DLRG) en una entrevista con el "RP". Los que no están seguros deben ser razonables y bajar. Cada saltador asume la responsabilidad de su propio salto de 10 metros. Aunque el personal de supervisión puede asegurarse de que la piscina esté clara y solo haya una persona en el trampolín a la vez, todavía es "peligroso si alguien intenta un clavado que no está experimentado", según Scheidemann.

Matti Büchner es el jefe del departamento de salto del Berliner TSC y entrena a profesionales como entrenador de apoyo nacional. La DPA le preguntó cómo abordar el primer salto desde la plataforma de 10 metros. Recomienda un enfoque lento - desde la tabla de 1 metro a la de 3 metros y así sucesivamente. Esta estrategia también se utiliza en atletas de élite hasta que tengan suficiente tensión corporal para una entrada recta. Explica: "Desde una plataforma de 10 metros, se golpea el agua a unos 50 km/h, eso es un impacto bastante fuerte".

¿Cuál es la posición corporal más segura para el salto?

El salto más seguro es uno que es recto y tenso: brazos pegados al cuerpo, piernas cerradas, puntas de los pies. Esto ofrece la menor resistencia al impacto con el agua. Sin embargo, en general, cualquier salto debe ejecutarse limpiamente para ser lo más libre de riesgos posible. Un clavado en el vientre o en la espalda desde incluso una tabla de 1 metro puede doler.

¿Cuán peligrosas son otras variaciones de saltos?

La dureza del agua es notoria incluso a bajas alturas, especialmente si se hace un clavado en el vientre en lugar de un elegante clavado de cabeza. Un aterrizaje desfavorable en la superficie del agua puede doler rápidamente. La regla general para saltar al agua es: cuanto menor sea la superficie corporal, mejor. Pero, ¿cuál es la más segura? Un equipo de investigación de la Universidad de Cornell en EE. UU. probó qué fuerzas actúan en el cuerpo y qué lesiones se pueden esperar al entrar al agua de cabeza, de manos o de pies. Para el experimento, se imprimieron muñecos en 3D y se dispararon al agua. Los sensores midieron las fuerzas en el impacto y las cámaras de alta velocidad documentaron el experimento.

¿Cuál es la más segura de las tres variaciones de zambullida? Sin sorpresas: la "vela", o la zambullida recta con los pies primero. Solo desde una altura de 15 metros aumenta el riesgo de lesiones al elegir esta variación de zambullida, especialmente para las rodillas. Para evitar lesiones en la piel, estira los dedos de los pies y no golpees la superficie del agua con los pies planos. Con la clásica zambullida de cabeza, donde las palmas se colocan juntas sobre la cabeza, el riesgo de lesiones aumenta desde los 12 metros. Desde esta altura, son posibles fracturas craneales. Para evitar lesiones en los hombros, tensa los brazos y los hombros al entrar. Las zambullidas de cabeza con los brazos pegados al cuerpo son las más peligrosas. Los resultados del estudio sugieren que una zambullida así desde solo 8 metros puede causar lesiones significativas, potencialmente afectando el cuello y la médula espinal. Esto se muestra por comparación con las fuerzas de presión conocidas que causan lesiones óseas y musculares.

¿Hace una diferencia si te zambulles desde la plataforma o un trampolín?

Una plataforma es fija, los trampolines son móviles. Esto significa que se necesita mucha tensión corporal en la parte media del cuerpo. Tanto los músculos abdominales como los de la espalda deben estar tensos al zambullirse desde un trampolín. De lo contrario, es posible "colapsar", lo que podría afectar negativamente la ejecución del salto, por ejemplo, el nadador podría terminar en una posición lateral o hacia adelante.

¿Puedes rebotar y aterrizar en el borde de la piscina corriendo?

Sí, es posible rebotar y aterrizar en el borde de la piscina corriendo. Es más probable que ocurra si el nadador no tiene suficiente control sobre su velocidad y momento durante la carrera y el despegue. Es importante mantener la técnica y el control de la velocidad adecuados para evitar esto.

Un trampolín de diez metros debe tener al menos 13.5 metros de ancho desde el borde de la torre de zambullida. Para superar esto, la velocidad de carrera necesitaría ser de 30 km/h. Sin embargo, el riesgo desde la altura es grande, especialmente si se pierde el control del cuerpo y se golpea el agua en una posición desfavorable. Además, al tomar una carrera de salida, siempre es importante asegurarse de que no haya nadie en el agua que pueda ser aterrizado. Una vez en el aire, la zambullida no puede ser revertida. Es mejor esperar una señal de alguien de que el agua está clara. El experto Büchner aconseja encarecidamente contra correr y saltar desde un trampolín. "Tienen un mal revestimiento antideslizante, y si te caes, puedes rasparte mucho", explica. En lugar de eso, sugiere pararse en la parte delantera del trampolín y rebotar hacia arriba y hacia abajo un par de veces como en una cama elástica -con la tensión corporal adecuada- antes de saltar al agua.

¿Por qué algunas personas pueden saltar desde grandes alturas sin lesionarse?

Técnica! Ya sea que sean profesionales saltadores de altura o clavados aventureros, la tensión corporal es clave. Esto hace que el cuerpo sea más compacto. También es importante una posición de entrada entrenada. La mayor altura documentada desde la que un ser humano ha saltado jamás es de 58.8 metros. El atleta extremo Laso Schaller fue quien saltó desde una cascada en Ticino. Al entrar en el agua, alcanzó una velocidad de 123 km/h. Schaller aterrizó en agua espumosa, que fue menos dura que una superficie lisa, pero aún así se rasgó la banda interna.

¿Cuán peligroso es el entrada después del salto?

Una piscina de buceo profesional tiene cinco metros de profundidad. Una piscina en una piscina pública puede ser menos profunda. Por lo tanto, el experto Büchner recomienda verificar la profundidad antes de saltar. Con una profundidad de piscina de cinco metros, el cuerpo suele frenarse lo suficiente al entrar, pero con una profundidad menor, él recomienda ayudar. Los brazos y las piernas pueden extenderse desde el cuerpo para aumentar la resistencia. Pero ten cuidado: solo debajo del agua.

El joven de 23 años en Bremen que saltó desde el trampolín de 10 metros desafortunadamente sufrió lesiones internas graves, destacando el peligro de saltar desde tales alturas sin la debida preparación. Para minimizar el riesgo de lesiones, se recomienda acercarse al primer salto gradualmente, comenzando desde un trampolín más bajo y aumentando gradualmente la altura.

En cuanto a la variación de zambullida más segura, el equipo de investigación de la Universidad de Cornell encontró que la "vela" o la zambullida recta con los pies primero es la menos arriesgada, ya que ofrece la menor resistencia al impacto con el agua. Sin embargo, incluso con esta variación de zambullida, es importante mantener la técnica y la tensión adecuadas para evitar lesiones.

