Sally Rooney se niega a vender los derechos en hebreo de su último libro a una editorial israelí, alegando objeciones políticas

La editorial Modan ha publicado anteriormente versiones en hebreo de las otras dos novelas de Rooney, "Gente normal" y "Conversaciones con amigos".

En una declaración enviada el martes a la CNN por los representantes de Rooney, la autora se declaró "orgullosa" de haber traducido al hebreo sus dos novelas anteriores, y añadió que sería un "honor" poner su última novela a disposición de los lectores de habla hebrea. Pero añadió que había decidido no vender por el momento los derechos de traducción de "Beautiful World, Where Are You" a una editorial con sede en Israel.

La autora dijo que quería apoyar el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), una campaña que trabaja para "poner fin al apoyo internacional a la opresión de los palestinos por parte de Israel y presionar a Israel para que cumpla la legislación internacional", según su sitio web.

Rooney citó un informe publicado por Human Rights Watch (HRW) a principios de este año, titulado "A Threshold Crossed: Las autoridades israelíes y los crímenes del apartheid y la persecución".

"Ese informe, que llegaba poco después de un informe igualmente condenatorio de la organización de derechos humanos más destacada de Israel, B'Tselem, confirmaba lo que los grupos palestinos de derechos humanos vienen diciendo desde hace tiempo: El sistema israelí de dominación racial y segregación contra los palestinos cumple la definición de apartheid según el derecho internacional", dijo Rooney en el comunicado.

Dijo que el movimiento BDS es una "campaña popular antirracista y no violenta dirigida por palestinos que pide el boicot económico y cultural de las empresas e instituciones israelíes cómplices en respuesta al sistema de apartheid y otras graves violaciones de los derechos humanos".

"Sigue el modelo del boicot económico y cultural que ayudó a acabar con el apartheid en Sudáfrica", añadió Rooney.

"Por supuesto, muchos Estados además de Israel son culpables de graves violaciones de los derechos humanos. Lo mismo ocurrió en Sudáfrica durante la campaña contra el apartheid. En este caso concreto, estoy respondiendo al llamamiento de la sociedad civil palestina, incluidos los principales sindicatos palestinos y los sindicatos de escritores".

La declaración del autor irlandés continuaba "Comprendo que no todo el mundo estará de acuerdo con mi decisión, pero sencillamente no me parece correcto, en las circunstancias actuales, aceptar un nuevo contrato con una empresa israelí que no se distancia públicamente del apartheid y apoya los derechos del pueblo palestino estipulados por la ONU."

Israel rechaza enérgicamente la etiqueta de apartheid. Ha calificado las afirmaciones del informe de HRW de "absurdas y falsas" y ha dicho que la organización es "conocida por tener una agenda antiisraelí de larga data".

Rooney afirmó que los derechos de traducción a la lengua hebrea de la novela siguen disponibles, y añadió: "Si puedo encontrar una manera de vender estos derechos que cumpla con las directrices de boicot institucional del movimiento BDS, estaré muy contento y orgulloso de hacerlo. Mientras tanto, me gustaría expresar una vez más mi solidaridad con el pueblo palestino en su lucha por la libertad, la justicia y la igualdad."

Tali Tchelet, portavoz de Modan, declaró el martes a la CNN: "Hemos recibido el mensaje de que Sally Rooney no publicará su próximo libro en hebreo en Israel. Desgraciadamente, no se nos dio ninguna razón".

Tali añadió que la correspondencia con el editor de Rooney tuvo lugar hace unos meses.

El conflicto entre israelíes y palestinos se recrudeció este verano, escalando rápidamente hasta convertirse en una de las peores rondas de violencia entre ambas partes de los últimos años, con enfrentamientos en Jerusalén, en el recinto de la mezquita de Aqsa y sus alrededores, y en el barrio de Sheikh Jarrah, donde un grupo de familias palestinas se enfrentó a la amenaza de expulsión de sus hogares en favor de una organización de colonos judíos. El grupo militante Hamás, con base en Gaza, desencadenó una guerra de 11 días con el ejército israelí cuando disparó cohetes contra Jerusalén.

No es la primera vez que un famoso se pronuncia sobre esta cuestión.

En mayo, Rage Against the Machine, Patti Smith y Roger Waters de Pink Floyd fueron algunos de los cientos de músicos que publicaron una carta abierta en apoyo de los derechos de los palestinos y animando a los artistas a boicotear las actuaciones en las instituciones culturales israelíes.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com