- Saleh pide más rapidez en la ley de socialización

El líder del grupo parlamentario de la SPD en Berlín, Raed Saleh, está instando al Senado a acelerar el desarrollo de la ley marco de expropiación planeada. El estado necesita un medio legal para intervenir en el mercado de la vivienda y regular los precios, le dijo Saleh a la Agencia Alemana de Prensa. Los recientes anuncios de aumentos de alquiler de hasta el 15 por ciento por parte de Vonovia y otras empresas vuelven a destacar la urgencia de este tema.

" Ahora estamos viendo anuncios de aumentos de alquiler por parte de varios grandes jugadores en Berlín", dijo Saleh. Entre ellos están aquellos que alguna vez firmaron la alianza para la vivienda asequible y ahora han retirado efectivamente de ella.

" No creo que el estado pueda simplemente quedarse de brazos cruzados si quiere tomarse en serio y ser tomado en serio por los ciudadanos de Berlín", dijo Saleh. Debe garantizar sus derechos "interviniendo para regular los precios". Ya que la legislatura federal aún no ha implementado ningún acuerdo para una mejor protección, Berlín debe aclarar qué instrumentos son factibles.

El Senado debe presentar un calendario para la nueva ley

"Por lo tanto, espero que el Senado ahora nos muestre un calendario para cuándo se elaborará un proyecto de ley correspondiente", dijo Saleh. "Si no hay una propuesta, aún presentaremos un proyecto de ley nosotros mismos durante este período legislativo y lo presentaremos a nuestro socio de coalición".

Recientemente se reveló que Vonovia, el mayor arrendador privado de Berlín, ha enviado miles de aumentos de alquiler. La empresa está utilizando la opción legal para aumentar los alquileres en un 15 por ciento en tres años. Sin embargo, en la Alianza de Vivienda de Berlín fundada en 2022, que incluye representantes de la política, las empresas de vivienda como Vonovia y las asociaciones, se acordó un llamado "techo" del 11 por ciento en tres años.

"Veo este desarrollo con gran preocupación porque Berlín es una ciudad de inquilinos", dijo Saleh en cuanto a los aumentos de alquiler. "Tenemos una gran proporción de inquilinos en Berlín, a diferencia de otros estados federales". A diferencia de ciudades como Londres o París, muchos trabajadores promedio aún pueden permitirse vivir en el centro de la ciudad. "Temo que muchas personas tendrán que dejar sus hogares debido a los aumentos excesivos de alquiler y ya no podrán permitirse vivir en la ciudad".

El proyecto está en el acuerdo de coalición

CDU y SPD acordaron una ley marco de expropiación en el acuerdo de coalición. Se intended para establecer el marco para posibles intervenciones estatales en el área de servicios públicos, que incluye la vivienda, la energía, el agua y la atención médica, entre otros. El plan legislativo es una consecuencia del referéndum exitoso para la expropiación de grandes empresas de vivienda en 2021.

Saleh dijo que se ha hecho mucho para proteger a los inquilinos a nivel estatal. Mencionó la prohibición de convertir la vivienda de alquiler en propiedad, un moratorio de alquiler, la limitación de aumentos de alquiler y la llamada promesa de asequibilidad por parte de las empresas estatales, que incluye un techo de alquiler para los hogares de menores ingresos. "Realmente hemos hecho todo lo posible". Es importante que el gobierno federal apruebe una ley de control de alquiler verdaderamente efectiva o permita que los estados introduzcan un techo de alquiler.

"Además, aún tenemos un instrumento a nuestra disposición, acordado dentro de la coalición. Esto es la Ley Marco de Asociaciones". Sin embargo, esto no implica necesariamente expropiaciones, sino más bien posibilidades de intervención para el estado a la luz de las regulaciones en la Ley Fundamental.

"La Ley Fundamental garantiza la protección de la propiedad. Esto es un valor muy alto para mí. La protección de la propiedad es extremadamente importante, también en nuestra historia republicana federal", dice Saleh. "Sin embargo, nuestra Constitución también establece que la propiedad conlleva responsabilidades. Esto significa que uno debe cumplir con sus obligaciones. Si esto no happens, el estado tiene la obligación de intervenir de manera regulada en la economía de mercado social. No hay derecho legalmente establecido al máximo beneficio ilimitado".

