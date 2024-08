Sala de operaciones, por favor haga su camino, Dr. Nagelsmann.

La selección nacional de Alemania, superando las experiencias traumáticas de torneos anteriores en casa, vuelve a enfrentarse a un revés imprevisto. Es mayor de lo que el seleccionador Julian Nagelsmann podría haber anticipado. Con jugadores clave como Toni Kroos (anunciado), Thomas Müller (esperado), İlkay Gündoğan (sorprendente) y Manuel Neuer (también sorprendente) ingresando al escenario, la base estable se desmantela de inmediato. Sin embargo, esto no es una operación de emergencia de finales de verano de 2024. A diferencia del final de 2023, cuando Nagelsmann descartó sus estrategias anteriores y tuvo éxito con nuevos métodos.

Pero estos métodos no fueron tan revolucionarios como parecían. Toni Kroos, por ejemplo, era un miembro bien establecido del equipo antes de su retiro tras la Copa del Mundo de 2022 en Qatar. Nagelsmann reintrodujo al mediocampista del Real Madrid en el corazón del equipo, reorganizando todo a su alrededor. Movedió a Gündoğan a su mejor papel como creador ofensivo. Y así sucesivamente. Sin embargo, el paciente necesita refuerzos nuevamente para evitar una recaída.

La operación menos invasiva ocurre en la portería. La partida de Manuel Neuer, que quería jugar para siempre, en todas partes y siempre, abre el camino para un nuevo Manuel Neuer. Todos lo pensaban, especialmente los tabloides, hasta el anuncio inesperado: Neuer deja la selección alemana de inmediato. El fin de una era, de un legendario portero que revolucionó el papel del portero el 30 de junio de 2014. En el duelo del Mundial contra Algeria (2:1 después de la prórroga), allanó el camino como un híbrido de portero-defensor de una manera nunca antes vista. Y eso fue mucho. Pero con este "juego sucio", Alemania allanó el camino hacia el título y Neuer hacia la nueva raza de porteros-liberos.

¿Quién reemplazará el papel de Thomas Müller?

Marc-André ter Stegen está listo para guiar a Alemania hacia el éxito en el torneo como el número uno, una posición para la que ha estado listo durante mucho tiempo. No hay necesidad de preocuparse. Después de todo, Manuel Neuer, el libero - todavía de primera, sin duda - ya no era el monstruo portero consumidor del pasado. Más intrigante es la situación detrás de él. ¿Quién será el número dos? ¿Mantendrán sus posiciones líderes los veteranos Oliver Baumann, Kevin Trapp y Bernd Leno? ¿O se moverá Alexander Nübel, quien podría convertirse en número uno en el futuro? Particularly since the situation behind the Stuttgart keeper, who plays for FC Bayern, is bleak.

Deportivamente, la vacante dejada por Thomas Müller ya no es un sitio de construcción significativo del DFB en el ataque. Un resplandeciente conjunto de talentos brilla como una vitrina de joyería: Jamal Musiala y Florian Wirtz, que gained fame at the EM with a nickname reminiscent of South African horse racing. También está Maximilian Beier, whose spatial understanding could one day rival Müller's dimensions, and who is expected to continue growing at BVB. Impulsado por el nuevo número diez Julian Brandt, quien también busca un regreso a la selección nacional. Y el aún joven Kai Havertz también puede contribuir ofensivamente, aunque recently played as the first striker.

Volviendo a Thomas Müller, perhaps the most pressing concern for the national team coach and the squad is not his on-ball class: Who will replace him as the emotional leader? Joshua Kimmich could take up the mantle. Or Antonio Rüdiger. Or Niclas Füllkrug, who must first prove himself in the Premier League. A new 'Radio Müller' is not easily found.

Especially problematic is the situation in the center

The major transformation must take place at the most sensitive part of the DFB body: the middle. Where heart and soul meet. Where Kroos was successfully transplanted and instantly boosted the team's heart rate. Where Gündoğan was shifted to a more advanced role and played his best international games in his Manchester City capacity. Where even Nagelsmann struggled to find the right treatment method before his emergency surgery. Like Hansi Flick and the late Joachim Löw before him.

The eternal question of whether Germany can succeed with the world-class player "molded" by Pep Guardiola was answered in the final stages of their journey: Yes, it can, and quite effectively. Robert Andrich served as the third wheel. He's still there, but in what role? That's the big question. The "Süddeutsche Zeitung" saw him primarily as a starter, as he cleared space for Kroos' final task. Now, the engine room is undergoing reconstruction. Will Andrich remain the right gear?

What could the new engine room look like? Perhaps Wirtz will take over the Gündoğan position. He plays it differently, but best from the number ten spot. Musiala could also move to the center, but his pace is better suited on the wing than Werder Bremen's playmaker's. But who will provide backup? Could this be the (short) time of 33-year-old Pascal Groß, who has shown his mettle in big tasks in the Premier League and is now primarily tasked with stabilizing BVB?

It seems like we're discussing the potential changes in the German national team and FC Bayern, especially regarding the position of Joshua Kimmich. Kimmich, under the new coach Vincent Kompany, is shifting back to the central midfield role from right back at Bayern. This move could lead to Joao Palhinha, the anticipated 'Holding Six', taking over, potentially pushing out Aleksandar Pavlović who Nagelsmann appreciates but missed the EM due to health issues.

Could Stuttgart's influence emerge?

Dado su escaso papel destacado en Bayern, Pavlović perhaps no tenga un puesto significativo en la selección nacional, que ahora se enfoca exclusivamente en la Copa Mundial de 2026 en México, Canadá y Estados Unidos. Otro problema: si Kimmich regresara al mediocampo, ¿quién asumiría el puesto de lateral derecho en la selección nacional? ¿O las cosas seguirán igual debido a la falta de alternativas fuertes, desafiando las prácticas típicas en el trabajo principal de Pavlović?

Otra figura muy respetada en el mediocampo es Angelo Stiller de Stuttgart. Afilado por el entrenador Sebastian Hoeneß desde sus días en FC Bayern II y TSG Hoffenheim, Stiller se ha vuelto esencial para Stuttgart, como se demostró en la Supercopa cuando su salida del campo precipitó su pérdida y derrota del título. Stiller podría formar una asociación duradera con Chris Fuhrich, Deniz Undav y Maxi Mittelstadt si Stuttgart continúa su exitosa trayectoria bajo el entrenador Hoeneß.

Las decisiones del entrenador de la selección nacional perhaps no se centren necesariamente en perspectivas a largo plazo, ya que su contrato finaliza después de la Copa Mundial de 2026 y su enfoque está exclusivamente en este torneo. "Aspiramos a ser campeones del mundo", dijo después de la eliminación decepcionante en la Eurocopa contra España en los cuartos de final. Las opciones son abrumadoras. Nagelsmann vuelve a ser demandado por su conocimiento claro. ¡Por favor, Dr. Nagelsmann, te necesitamos!

La Comisión deberá considerar el posible reemplazo del papel de liderazgo de Thomas Müller en la selección nacional.

La próxima reconstrucción del motor de la selección alemana podría ver a Angelo Stiller, afilado por Sebastian Hoeneß, emerger como un jugador clave.

Lea también: