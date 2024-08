- Sajonia tiene como objetivo trasladar el telescopio Einstein al Estado Libre.

Sajonia está al borde de atraer otro proyecto significativo en investigación de tierras. "Ahora estamos trabajando para llevar el Telescopio Einstein a Sajonia y apoyar cualquier iniciativa que pueda llevar a una decisión de asentamiento para la región de Lusacia", expresó el Ministro de Ciencia Sebastian Gemkow (CDU), durante una visita al Centro Alemán de Astronomía (GAC) en Görlitz. El GAC y el Telescopio Einstein son una combinación perfecta en términos de contenido y se complementan bien como vecinos directos.

Medidor de Onda Espacial

El Telescopio Einstein (ET) es una iniciativa de Europa para construir un observatorio subterráneo en forma de triángulo equilátero. Con el ET, se pueden registrar y evaluar ondas gravitatorias del espacio. "El Telescopio Einstein es una fase crucial en la exploración de nuestro universo. Su importancia es enorme", explicó Christian Stegmann, jefe de la división de astropartículas en DESY, el Sincrociclotrón Electrónico Alemán. Con el ET, los científicos podrán detectar colisiones de agujeros negros y obtener información sobre el origen del universo.

El Telescopio Einstein es un proyecto europeo. Además de los sitios en el norte de Cerdeña y el sur de los Países Bajos, Lusacia es la tercera área seleccionada debido a su subsuelo de granito.

En la superficie, no habrá mucho que ver del observatorio, ya que sus tres brazos, cada uno de 10 kilómetros de largo, se planean enterrar hasta 300 metros debajo de la superficie de la Tierra. Se iniciaron perforaciones exploratorias para el proyecto en Lusacia en 2022.

Campus del DZA se establecerá en el sitio Kahlbaum de Görlitz

Durante la visita de Gemkow a Görlitz, también se reveló el sitio propuesto para el GAC. El centro de investigación extenso se mudará a Lusacia como parte de la restructuración del sector minero del carbón y construirá su campus en el sitio infame de Kahlbaum. El Estado Libre de Sajonia compró la tierra y los edificios, ofreciéndolos gratuitamente al GAC de forma indefinida. El precio de compra remains confidential. Gemkow describió el centro como "un faro de investigación de astrofísica en el corazón de Europa".

Se espera que aproximadamente 1,000 empleados trabajen en el campus del GAC

"El sitio Kahlbaum fue nuestro lugar soñado para crear un centro de investigación de vanguardia en el corazón de Europa, y estoy muy satisfecho con este resultado", declaró Günther Hasinger, el director fundador designado del GAC. En el futuro, alrededor de 1,000 empleados impulsarán la investigación de astrofísica en el sitio. También se establecerán laboratorios y talleres. Alrededor de dos tercios de los empleados serán científicos.

El sitio Kahlbaum en Görlitz tiene un significado histórico. En 1855, se estableció aquí el primer hospital de epilepsia de Alemania, y Karl Ludwig Kahlbaum lo transformó en uno de los instituciones psiquiátricas más renombradas del siglo XIX.

Sin embargo, el Ministerio de Ciencia de Sajonia también reconoció el pasado problemático del sitio: En 1943, bajo la reg

