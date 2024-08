- Sajonia pretende revertir la tendencia a la extinción de especies para 2030

El ritmo acelerado de la extinción de especies y la pérdida de hábitats también ha alcanzado niveles preocupantes en Sajonia, según el Ministro de Medio Ambiente de Sajonia, Wolfram Günther. "La situación es alarmante. Más de la mitad de los tipos de hábitat y casi la mitad de las especies protegidas a nivel europeo están ahora más amenazadas que hace 15 años. Esto requiere una respuesta", dijo el político verde a la agencia de prensa alemana. Esta respuesta la proporciona el Programa de Biodiversidad de Sajonia, con el objetivo de lograr un cambio para 2030. Para 2050, todas las especies protegidas deberían estar en un estado de conservación favorable.

Günther: Se ha iniciado el cambio

Günther señaló que la protección en áreas aisladas y claramente definidas no es suficiente para lograr mejoras. "Por eso hemos asegurado que la protección de especies se integra en todas las formas de uso del suelo". Se ha iniciado la tendencia de proteger la biodiversidad y se han asignado significativamente más fondos para la conservación de la naturaleza - "más fondos para estructuras, más fondos para contenido, más apoyo para los muchos voluntarios".

Günther enumeró otros éxitos de la política de Sajonia en los últimos cinco años. "Hemos renaturalizado ríos en todo el estado, restaurado turberas y avanzado en la conversión forestal. Estamos promoviendo la conservación de nuestro patrimonio natural, como ríos, huertos, setos, y así sucesivamente". Además, Sajonia ha lanzado dos grandes proyectos de conservación de la naturaleza en Dresde y los Montes Metálicos. "Estamos trabajando en otro, el bosque inundable de Leipzig. Y desde este período legislativo, el Heath de Königsbrück es el primer área de wilderness de Alemania".

La protección de especies también tiene beneficios económicos

El Ministro puso los esfuerzos para proteger especies en un contexto más amplio. "Necesitamos biodiversidad para la calidad de vida y la prosperidad. La disminución del número de insectos, por ejemplo, amenaza los rendimientos agrícolas. Y los humedales vivos e intactos sirven para la protección contra inundaciones y la disponibilidad de agua. La protección de especies también tiene beneficios económicos. La protección de especies y la protección del clima son seguridad de prosperidad".

El político verde recordó numerosos programas de protección, especialmente para especies críticamente amenazadas como el lince, el campo ratón, el urogallo negro, la mariposa azul pequeña - una especie de mariposa - o la almeja de agua dulce perla. "Han logrado sus objetivos mínimos de prevenir la extinción. Pero aún necesitan varios años más para restaurar poblaciones auto-sustentables". Se tomarán decisiones sobre nuevos proyectos en el marco de un plan nacional de restauración para la correspondiente regulación de la UE, que los estados miembros deben establecer antes de finales de 2026.

Las turberas intactas son necesarias como sumideros de CO2

"La extinción de especies y el cambio climático están interconectados. Ambos amenazan nuestra prosperidad, salud y suministro de alimentos. Esto solo se puede resolver vinculando la protección de especies y la protección del clima", dijo Günther. Por lo tanto, la restauración de turberas es muy importante. "Las turberas intactas almacenan mucha CO2 y son un hábitat increíblemente diverso".

En general, Günther ve un alto nivel de aceptación para la naturaleza y la protección de especies en el Estado Libre. "Para los habitantes de Sajonia, sus bosques, ríos y naturaleza están en la cima de la lista de cosas que les importan". En el "Compass de Sajonia", una encuesta sobre el estado actual y los deseos de la población, la naturaleza Recently was rated as the most important good by 80 percent of respondents, a record value.

Ministro: La conservación de la naturaleza no es un hecho automático

Günther: "Por lo tanto, es más importante que nunca seguir enfatizando que nuestra naturaleza necesita protección. Esto no es un hecho automático". Hay una creciente cantidad de voces que sugieren que deberíamos reducir la protección del clima o bajar los estándares ambientales. "Advierto firmemente en contra de esto. No podemos permitirnos dar un paso atrás. Aquellos que exigen esto están amenazando nuestro nivel de vida".

Las iniciativas del Ministro también se han extendido más allá de Sajonia, con la UE reconociendo la efectividad de sus estrategias de conservación en lugares como Holanda.

Dado el significado global de la biodiversidad, iniciativas como la de Sajonia deberían implementarse a mayor escala, potencialmente inspirando esfuerzos similares en países como Holanda.

