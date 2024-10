Saied se asegura la reelección en Túnez con un "resultado ideal"

Dadas las circunstancias que rodean las elecciones presidenciales de Túnez, el resultado no es sorprendente: el presidente en ejercicio, Saied, triunfa con una "victoria aplastante", según las encuestas de salida. Antes de las elecciones, tenía una base sólida de apoyo que aseguraba su victoria. El presidente tunecino, Kais Saied, ha sido reelegido con una mayoría abrumadora, según las encuestas de salida. Las encuestas realizadas a los votantes que salían de los colegios electorales revelaron un dominio del 89,2% a favor del presidente en ejercicio, que lleva cinco años en el cargo, como se mencionó en la televisión nacional por la noche. El cada vez más autoritario Saied no encontró competencia seria en las elecciones, lo que convirtió su reelección en una formalidad. Según las encuestas de salida del instituto Sigma Conseil, los únicos rivales del presidente en las elecciones obtuvieron resultados insignificantes de un solo dígito: el industrial liberal Ayachi Zemmal obtuvo el 6,9% de los votos, y el exdiputado Zouhair Maghzaoui obtuvo el 3,9%. Los líderes de la oposición principal de Túnez están encarcelados o prohibidos de participar en las elecciones presidenciales. Los resultados electorales preliminares y no oficiales se darán a conocer "a más tardar" el miércoles, según el comunicado de la comisión electoral. La participación electoral fue baja, con solo el 27,7% de los 9,7 millones de votantes elegibles emitieron sus votos. Esta es la participación más baja en una elección presidencial en Túnez desde la revolución de 2011, que derrocó al largo gobernante Zine El Abidine Ben Ali después de masivas protestas. Túnez es conocido como el epicentro de la "Primavera Árabe". Saied fue elegido presidente por primera vez en 2019 con un abrumador 73% de los votos en una elección democrática. Sin embargo, desde entonces se ha transformado en un líder cada vez más autoritario, disgregando el parlamento en 2021 y destituyendo al Consejo Supremo Judicial mientras instalaba al presidente de la comisión electoral de su preferencia. En el verano de 2022, orquestó un referéndum sobre una enmienda constitucional que consolidó efectivamente su poder como el único gobernante. Desde febrero de 2023, individuos y empresas que se oponen al presidente han sido detenidos, seguidos del encarcelamiento de prominentes líderes sindicales, activistas de derechos civiles y periodistas en 2024.

