Sahin alberga intensas aversiones y está en busca del último Borussia Dortmund

"No es mi taza de té": Nuri Sahin comparte su descontento con el rendimiento de Borussia Dortmund después del empate a cero contra Werder Bremen. A pesar de la tarjeta roja de Nico Schlotterbeck, que debilitó la defensa, el problema real fue el ataque que lucha.

Incluso después de un tiempo, Nuri Sahin todavía parecía frustrado. Con una cara larga, el entrenador del BVB asistió a la conferencia de prensa posterior al partido e intentó explicar lo inexplicable. El rendimiento mediocre de Borussia Dortmund durante el empate a cero contra Werder Bremen dejó un mal sabor de boca en el entrenador - el "nuevo BVB" se ha convertido en un misterio en su juego atacante.

"Jugamos una primera mitad terrible, tanto con el balón como sin él. No lo soporté", refunfuñó Sahin. "Aburrido, demasiado estrecho en nuestra aproximación" fue como describió el rendimiento de su equipo. Y esto no fue un incidente aislado en esta temporada: el BVB ha difícilmente representado una amenaza últimamente.

El BVB ya había mostrado fallas en su juego en el partido de copa contra Phoenix Lübeck (4-1) y en parte en el debut exitoso de la Bundesliga contra Eintracht Frankfurt (2-0). En Bremen, hubo un paso atrás en su aún corta temporada.

"Si mantenemos la cabeza", dijo Sahin, "hemos sido buenos en esta temporada - pero la 'idea común' de jugar al fútbol que quiero inculcar aún se ve demasiado raramente". El entrenador es consciente de esto. El "proceso" que está pasando el equipo, Sahin dijo, "por supuesto, debe acelerar - como Borussia Dortmund, debemos aprender a ver las cosas de manera diferente, aunque el equipo haya sido rehecho".

El BVB aún no ha perdido la paciencia ni la fe en el hombre en el banquillo, que asumió como entrenador principal después de la partida de Edin Terzic en el verano. El director deportivo Sebastian Kehl también se refirió al "proceso" que está pasando el nuevo equipo, mientras que el mediocampista Pascal Groß elogió el trabajo de su entrenador. "Nos prepara brillantemente. Siempre tenemos un plan de juego claro y está completamente dedicado", dijo Groß.

Y hubo un pequeño destello de positivismo que llevar de esta aburrida exhibición del BVB en Bremen: el espíritu de lucha fue impecable. Después de la expulsión de Nico Schlotterbeck a la mitad de la segunda mitad, el BVB casi tuvo su mejor momento, principalmente debido a alguna defensa agresiva.

Pero no puede y no debe ser solo sobre el espíritu de lucha en las próximas semanas. Sin una mejora en su juego, Borussia corre el riesgo de quedarse atrás en la carrera por el título, que es inusualmente abierta al comienzo de la temporada. perhaps the two-week international break comes at just the right time - although the Dortmund players will have a hard time intensively working on their shortcomings during the break, as so many of them will be away on international duty.

