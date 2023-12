Sacheen Littlefeather, activista y actriz nativa americana, muerta a los 75 años

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció su muerte el lunes en un mensaje compartido en Twitter.

El tuit, acompañado de una imagen de la actriz apache y yaqui, decía: "Sacheen Littlefeather, activista de los derechos civiles de los nativos americanos que en 1973 rechazó el Oscar al mejor actor de Marlon Brando, fallece a los 75 años".

Aunque no se facilitó de inmediato la causa de la muerte, Littlefeather reveló en un post de Facebook en enero del año pasado que padecía un cáncer de mama con metástasis.

Littlefeather hizo historia cuando subió al escenario de los Oscar de 1973 en representación de la estrella de "El Padrino", Brando, que decidió boicotear la ceremonia de entrega en protesta por la representación de los nativos americanos en la gran pantalla. Brando reaccionó también a la respuesta de las fuerzas del orden federales a la ocupación de la ciudad de Wounded Knee, en Dakota del Sur, por miembros del Movimiento Indio Americano.

Su breve discurso, para el que llevaba un vestido de piel de ante y mocasines, fue recibido con una mezcla de abucheos y aplausos. A la actriz en ciernes, cuyos créditos cinematográficos incluían "Winterhawk", "Shoot the Sun Down" y "The Trial of Billy Jack", le costó su carrera, ya que pronto entró en la lista negra de la industria cinematográfica y fue rechazada por el mundo del espectáculo.

En agosto, la Academia se disculpó formalmente con Littlefeather por el maltrato que sufrió durante su discurso y en los años posteriores.

En una carta dirigida a Littlefeather por David Rubin, ex Presidente de la Academia, se afirmaba que los malos tratos sufridos eran "injustificados e injustificables".

Y añadía: "La carga emocional que has vivido y el coste para tu propia carrera en nuestra industria son irreparables. Durante demasiado tiempo no se ha reconocido el valor que mostraste. Por ello, te ofrecemos tanto nuestras más profundas disculpas como nuestra sincera admiración".

Littlefeather calificó la disculpa de "sueño hecho realidad": "Los indios somos gente muy paciente: ¡sólo han pasado 50 años!

"Tenemos que mantener nuestro sentido del humor al respecto en todo momento. Es nuestro método de supervivencia", añadió.

El mes pasado, la Academia organizó un acto en su museo del cine de Los Ángeles en el que Littlefeather actuó como orador principal junto con otros artistas indígenas.

Scottie Andrew, de CNN, ha contribuido a este reportaje.

Fuente: edition.cnn.com