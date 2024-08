- ¿Sabotaje contra el ejército alemán?

Investigadores están examinando actividades inusuales en una planta de tratamiento de agua en la base aérea de Colonia-Wahn, sospechando un delito contra las Fuerzas Armadas Alemanas. Los barracones han sido acordonados, según informó la Agencia Alemana de Prensa el miércoles.

"Spiegel" informó primero sobre el cierre de los barracones. La policía, la policía militar y el Servicio de Seguridad Militar de las Fuerzas Armadas Alemanas están investigando la sospecha de una acción de sabotaje; es posible que alguien haya entrado en los barracones.

También se descubrió un agujero en una valla después de recibir indicios de una perturbación. Esto levantó inicialmente la sospecha no confirmada de que el suministro de agua pudiera haber sido saboteado. Se tomaron muestras de agua para investigación. Según "Spiegel", los mensajes internos instaron a los soldados y al personal civil a no beber agua del grifo. No se permitió entrar ni salir de los barracones.

El portavoz del Ministerio de Defensa se negó a hacer comentarios sobre una posible "violación de los derechos humanos". El Mando Territorial declaró: "Deseamos una pronta y completa recuperación a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas Alemanas que hayan resultado afectados en relación con el incidente". Se está manteniendo una cooperación cercana y de confianza con las autoridades investigadoras para aclarar el asunto.

La policía ha acordonado extensively los barracones. Varias departamentos están alojados allí. También se encuentra allí la Ala de Transporte Aéreo de las Fuerzas Armadas Alemanas, responsable de los viajes de los miembros del gabinete y los altos cargos del gobierno.

La investigación sobre las actividades sospechosas en la planta de tratamiento de agua tiene lugar en Colonia-Wahn, específicamente en la planta de tratamiento de agua de la base aérea de Colonia-Wahn. La Ala de Transporte Aéreo de las Fuerzas Armadas Alemanas, ubicada dentro de los barracones acordonados, ha resultado afectada por el incidente.

