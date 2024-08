Ryanair está dispuesta a eliminar alrededor de una quinta parte de sus opciones de vuelo desde Berlín.

La aerolínea de bajo costo Ryanair se queja de los impuestos y tasas excesivos en Alemania y advierte que reducirá significativamente sus servicios en el aeropuerto principal de Berlín, BER, a partir del próximo verano. Numerous rutas están en riesgo.

La aerolínea planea recortar aproximadamente el 20% de sus servicios en BER para el próximo verano. Según la compañía, las elevadas tasas de entrada, que el gobierno alemán y los responsables del aeropuerto no han reducido, son los principales culpables.

Como resultado, el número de aviones con base en Berlín disminuirá de los actuales nueve a siete. Se eliminarán un total de seis rutas y ya no se prestará servicio: Bruselas, Chania en Creta, Kaunas en Lituania, Krakovia, Luxemburgo y Riga. El jefe de Ryanair en Alemania, Austria y Suiza, Eddie Wilson, expresó su preocupación al decir: "El gobierno debe actuar".

El tráfico aéreo en el país aún no ha superado el nivel prepandémico. La situación en BER, en particular, es preocupante. En 2021, el número de pasajeros alcanzó solo alrededor del 70% de la cifra prepandémica. Esto se debe principalmente a los altos impuestos y tasas, que no solo afectan a BER, sino también a otros lugares, lo que inhibe la expansión de los servicios.

Ryanair también tiene ubicaciones en Weeze, Colonia, Frankfurt-Hahn, Núremberg, Baden y Memmingen. Si se reducirán los servicios en estos lugares, aún remains incierto.

