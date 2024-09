Ryan Wesley Routh no disparó ninguna bala.

El individuo que se creía que había apuntado a Donald Trump durante un incidente en Florida no disparó ningún proyectil, según declaró el jefe interino del Servicio Secreto. Ryan Wesley Routh, convicto que se encontraba cerca del campo de golf de Trump en West Palm Beach, Florida, se había ocultado allí con un arma de fuego.

El sospechoso arrestado por el presunto intento de asesinato de Trump fue identificado como Ryan Wesley Routh, quien tenía antecedentes penales. Se informó que Routh trabajaba como contratista de construcción en Hawái y tenía un historial lleno de problemas legales. Frecuentemente expresaba sus opiniones políticas en las redes sociales, incluyendo críticas a Trump.

Según CNN, se han presentado acusaciones contra Routh relacionadas con evasión fiscal en el pasado. En 2002, fue procesado en Carolina del Norte por poseer un arma de destrucción masiva prohibida. Ocho años después, también fue acusado de poseer propiedad robada de manera ilegal en Carolina del Norte.

El lunes, Routh compareció ante un juez federal en Florida y enfrentó cargos de portar un arma de fuego sin la debida autorización, lo que podría acarrear una pena de prisión de hasta 15 años. Su próxima aparición en la corte está programada para el 23 de septiembre, con cargos formales esperados una semana después.

Durante la audiencia del lunes, Routh fue acusado de poseer un arma de manera ilegal y se dijo que el arma tenía un número de serie ilegible. Durante la breve audiencia, Routh respondió con "sí" a algunas preguntas, pero de lo contrario permaneció en silencio.

Escrutinio sobre las Medidas de Seguridad

La investigación del intento de asesinato está siendo llevada a cabo por el FBI. Después del incidente, surgieron preguntas sobre cómo el hombre pudo acercarse a Trump sin ser detectado. "Debemos preguntarnos cómo otro amenaza llegó peligrosamente cerca del presidente Trump", remarked la congresista republicana Elise Stefanik, instando a una explicación del incidente en Florida.

El Servicio Secreto, whose responsibility it is to protect both the current and former presidents, faced criticism after the first assassination attempt on Trump in Pennsylvania in July. At a political rally in Butler, a man fired shots at Trump, but he was fortunately unharmed. As a consequence, the then-head of the Secret Service, Kimberly Cheatle, resigned, and at least five agents were temporarily suspended.

Agradecimiento de Trump al Servicio Secreto

A pesar del presunto intento de asesinato, Donald Trump expresó su deseo de completar su partido de golf contra sus competidores. "Estaba deseando hacer el último putt, pero pensamos que debíamos irnos", reportedly said the 78-year-old during a conversation on the X Spaces platform.

Trump typically plays golf during the weekends at one of his clubs. He played with real estate investor and Republican Party donor Steve Witkoff on Sunday afternoon. At the time, everything was going smoothly, Trump stated. "Suddenly, we heard gunshots in the air." Trump reconoció el disparo, y el Servicio Secreto decidió inmediatamente abandonar el campo de golf. Una foto del vehículo del sospechoso también ayudó a localizar el coche. "Los esfuerzos de los civiles fueron verdaderamente notables", elogió Trump, quien también elogió al Servicio Secreto por sus acciones – habían arrestado al hombre. "Esperemos que permanezca encerrado durante mucho tiempo. Un hombre peligroso, ciertamente – muy peligroso".

Retórica caliente en las elecciones presidenciales de EE. UU.

Dos días después del presunto intento de asesinato en Florida, el candidato republicano Donald Trump continuó con su campaña. Trump hablaría ante sus seguidores en Míchigan el martes. El intento de ataque contra Trump sirvió para intensificar aún más la ya tensa carrera presidencial de EE. UU. El candidato republicano acusó a sus rivales demócratas, Kamala Harris y el presidente en ejercicio Joe Biden, de incitar la violencia contra él a través de su lenguaje.

El atacante "estuvo influenciado por el discurso de Biden y Harris y llevó a cabo sus amenazas", declaró Trump a Fox News Digital. "Su lenguaje enciende la violencia contra mí", acusó Trump al presidente Biden y la vicepresidenta Harris, sin ofrecer detalles adicionales. Conocido por su discurso divisivo, el populista de derecha a menudo inflama las tensiones políticas con declaraciones controvertidas y provocadoras.

Harris asistirá a un evento organizado por la National Association of Black Journalists (NABJ) en Pensilvania el martes. Míchigan y Pensilvania son dos estados clave 'Swing' con un gran potencial para influir en las elecciones de noviembre.

Trump y Harris ambos expresaron su gratitud el domingo de que Trump hubiera salido ileso. "La violencia nunca debe tolerarse en Estados Unidos", declaró Harris, quien se enfrentará a Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

El lunes, Biden condenó una vez más todas las formas de violencia política. "Siempre me he opuesto a la violencia política y seguiré haciéndolo", declaró Biden en un evento en Filadelfia. Los ciudadanos deben resolver sus desacuerdos pacíficamente mediante votos, enfatizó, no con armas.

Los republicanos, liderados por la congresista Elise Stefanik, pidieron una explicación sobre cómo el sospechoso, identificado como Ryan Wesley Routh, pudo acercarse a Trump sin ser detectado. El Servicio Secreto, responsable de proteger tanto al presidente actual como al ex presidente, enfrentó críticas después del incidente, ya que también había sido objeto de escrutinio después de un intento anterior de asesinato de Trump.

