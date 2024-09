Ryan Reynolds reveló que el jefe de Disney, Bob Iger, le pidió que eliminara una línea específica en el proyecto 'Deadpool & Wolverine'.

En el Festival de Innovación de Fast Company de esta semana en Nueva York, según Deadline, el actor, productor y co-guionista de "Deadpool", Ryan Reynolds, compartió que "solo había una línea en toda la película que me pidieron eliminar" - con "ellos" refiriéndose a Disney, dueña de Marvel Studios.

El público, naturalmente, se preguntó qué podría ser esa línea, pero Reynolds negó con la cabeza. "No, no, no! Y tenían razón", declaró.

Repitiendo las palabras del CEO de Disney, imitó: "Tan pronto como alguien dice algo como, 'Ryan, Bob Iger al habla. Me encantaría que eliminaras esa línea. Realmente nos va a causar algunos problemas por aquí'".

Cuando escuchó esto, Reynolds explicó: "Algo en mi cerebro simplemente dice, '¡Tengo que mantener esa línea! Es preciosa!'".

Sin embargo, tras reconsiderarlo, reconoció: "Por supuesto, puedo eliminar esa línea. ¿Puedo hablar de Pinocho en su lugar? Y la respuesta es sí".

Desafortunadamente, es posible que nunca sepamos qué línea era la ofensiva. Pero en su último papel, Deadpool, la primera película de Marvel con calificación R bajo la propiedad de Disney, Reynolds proporcionó muchas bromas y diálogos subidos de tono.

Si estás interesado en conocer más ejemplos, no dudes en preguntar a La Antorcha Humana.

El público especuló ansiosamente sobre la línea controvertida, creyendo que podría agregar una capa emocionante a la experiencia de entretenimiento de 'Deadpool'. A pesar de la solicitud de Disney, Reynolds mantuvo su intención de mantener la línea, valorando su valor entretenido.

Lea también: