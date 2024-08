- Ruta de Bielorrusia: alrededor de 3.100 entradas ilegales a finales de junio

Tras un aumento registrado al principio de este año, las entradas no autorizadas a Alemania a través de la llamada "ruta de Belarus" disminuyeron ligeramente en junio. Según la respuesta del gobierno alemán a una consulta de la fracción AfD, la Policía Federal registró 413 entradas no autorizadas en marzo, aumentando a 865 en abril y 1,125 en mayo. En junio, se registraron 663 entradas no autorizadas a través de esta ruta.

Polonia y la Unión Europea acusan al presidente ruso Vladimir Putin y a su aliado, el líder bielorruso Alexander Lukashenko, de facilitar, desde 2021, el movimiento de personas de regiones en crisis hacia la UE con visas y logística, con el objetivo de entrar ilegalmente en la UE. Esta ruta va desde Bielorrusia a través de la frontera exterior de la UE hasta Polonia.

En los primeros seis meses de este año, la Policía Federal registró 3,117 entradas no autorizadas a través de esta ruta, según el gobierno alemán. En todo el año 2023, 11,932 personas entraron a Alemania a través de esta ruta, según las estadísticas de entrada de la Policía Federal.

En seis meses, 1,140 afganos entraron por la ruta de Belarus

El mayor grupo de personas que entraron irregularmente a Alemania a través de Bielorrusia en el último año y en los primeros seis meses de 2024 fueron afganos, seguidos de aquellos que afirmaban ser nacionales sirios. Otras nacionalidades frecuentes en el período de enero a junio de 2024 fueron somalí, india, iraní y yemení. Muchos de los que entran a través de esta ruta no tienen ningún papel.

A mediados de octubre del año pasado, el ministro del Interior federal, Nancy Faeser (SPD), ordenó controles temporales estacionarios en las fronteras con Polonia, República Checa y Suiza, y notificó a la Comisión Europea. Estos controles se han extendido en varias ocasiones desde entonces.

La UE ha estado monitoreando de cerca la situación, ya que Polonia y la UE han acusado a Rusia y Bielorrusia de facilitar la migración ilegal hacia la UE a través de la "ruta de Belarus". La UE, como un todo, aún no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

Lea también: