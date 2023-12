Russell Wilson dice que le "decepcionó" que los Denver Broncos le sentaran en el banquillo por negarse a un cambio de contrato

"Sentía que estábamos haciendo algo especial y que estábamos rodando", dijo Wilson, hablando el viernes por primera vez con los medios desde que fue enviado al banquillo.

"Obviamente, hemos tenido algunos partidos difíciles, algunos reñidos, pero todavía tenemos una oportunidad. Al fin y al cabo, voy a seguir confiando en lo que Dios tiene para mí".

"Voy a seguir dando lo mejor de mí cada día y a ser todo lo profesional que pueda, sean cuales sean las circunstancias. Eso lo aprendí hace mucho tiempo", añadió el quarterback de 35 años.

Wilson firmó en septiembre de 2022 una extensión de cinco años por valor de 245 millones de dólares , que se hará efectiva la próxima temporada.

Según ESPN, Wilson tiene "garantizados 39 millones de dólares en 2024, esté o no en el equipo", así como "otros 37 millones de dólares (su salario de 2025) garantizados si no pudiera pasar un examen físico en el quinto día del nuevo año de liga en marzo."

En su entrevista con los medios el viernes, Wilson dijo que fue abordado por el equipo después de la victoria de los Broncos en la Semana 8 sobre los Kansas City Chiefs y le dijeron que si no retrocedía su garantía de lesión en su contrato que sería enviado a la banca.

"Ganamos a los Chiefs. Se acercaron a mí al inicio de la semana de descanso -lunes o martes- y me dijeron que si no cambiaba mi contrato, mi garantía por lesión, sería enviado a la banca por el resto del año .... Me decepcionó mucho", declaró Wilson.

"No iba a quitar la garantía de lesión", añadió. "Este partido es un juego tan físico. He jugado durante 12 años y eso me importa".

Según Wilson, la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) y la NFL también "se involucraron... en algún momento".

"Vine aquí a jugar", añadió Wilson. "Sabía que iba a ser un proceso .... Firmé un acuerdo de siete años ... para que vayamos y juguemos duro y ese es mi objetivo ".

La NFL declinó hacer comentarios cuando fue contactada por CNN. La NFLPA y los Broncos también han sido contactados para hacer comentarios sobre el contrato de Wilson.

Un Wilson sano proporcionaría a los Broncos una mayor flexibilidad en la forma en que deciden abordar el futuro del quarterback con el equipo, ya que una lesión del jugador de 35 años en las últimas semanas de la temporada regular podría limitar las opciones de la franquicia.

Decisión difícil

Mientras tanto, el entrenador en jefe de los Broncos , Sean Payton, se dirigió a los medios el viernes, pero evitó responder preguntas sobre la situación.

"Estoy manejando el fútbol americano", dijo Payton a los periodistas. "Eso es algo que (el gerente general) George (Paton) y la oficina frontal (manejan).

"No estoy involucrado en nada de eso. Ciertamente, estoy involucrado en muchas cosas, pero ... Habrá un momento y un lugar al final de la temporada donde algunas de las preguntas que pueda tener, alguien más será capaz de responder. Me he centrado en ganar.

"Sé cómo se ha escrito algo de esto, pero esta decisión es estrictamente lo que creo que nos da la oportunidad de ganar nº 8", añadió Payton.

"Ahora, es una decisión difícil, pero no hay otra - para mí y donde estoy en mi carrera, eso es todo lo que me interesa es conseguir otra victoria. No habría otras razones. Russ ha tenido una gran semana. Lo ha llevado bien profesionalmente".

Previamente, Payton había restado importancia a los razonamientos económicos detrás del banquillo de Wilson.

"Entiendo toda la especulación y todo lo que rodea a un movimiento como ese", dijo Payton.

"Puedo decirles que estamos tratando desesperadamente de ganar. Claro, en nuestro juego de hoy hay economía y todas esas otras cosas, pero el empuje No. 1 detrás de esto - y es una decisión que estoy tomando - es conseguir una chispa ofensivamente."

Wilson, nueve veces Pro Bowler y actualmente en su 12ª temporada en la liga, ha ayudado a llevar a los Broncos a un récord de 7-8 lanzando para 3.070 yardas, 26 touchdowns y ocho intercepciones esta temporada.

Wilson fue traspasado a los Broncos antes de la temporada 2022 después de pasar sus primeras 10 temporadas con los Seattle Seahawks. Wilson ayudó a llevar a Seattle a una victoria en el Super Bowl XLVIII en 2014.

Los Broncos juegan contra los Chargers de Los Ángeles el domingo y luego contra los Raiders de Las Vegas el 7 de enero de 2024, pero las posibilidades de que Denver llegue a los playoffs son escasas.

