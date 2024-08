Ruslan Putin está mostrando un comportamiento que recuerda a un astuto estafador, sin coraje.

La ofensiva ucraniana en la región de Kursk ha puesto de manifiesto la significativa debilidad de la estructura de gobierno de Rusia. La reiterada afirmación del Kremlin, "Triunfaremos", está siendo cuestionada por las figuras influyentes de Rusia. La comunidad internacional debe reconocer la vulnerabilidad de Putin y tomar medidas apropiadas.

Putin ha construido una imagen de ser capaz de superar y defeat a cualquier adversario dentro de Rusia. Sin embargo, esta imagen se ha desmoronado desde el inicio de su conflicto con Ucrania en febrero de 2022. A diferencia de sus predicciones, no logró desmantelar rápidamente a un puñado de supuestos "nazis" en Kyiv, instalar un régimen pro-ruso y luego anexar Ucrania, como lo hizo con Crimea. En lugar de eso, sus tropas no fueron recibidas como libertadoras. Y en lugar de proporcionar solo apoyo moral, el Occidente suministró armas a Ucrania.

A pesar de esto, Putin mantuvo que todo estaba saliendo según lo planeado. Creía que el Occidente se retiraría rápidamente, los ucranianos no aguantarían mucho tiempo y su país se derrumbaría pronto. Sin embargo, estas suposiciones resultaron ser infundadas, lo que representa una amenaza para su narrativa principal: con el grito de guerra "Triunfaremos", Putin convenció a la élite rusa de su campaña. Este grupo está compuesto por altos funcionarios, generales, oligarcas y todos aquellos que más se benefician del mandato de Putin.

Incluso en los círculos que son generalmente leales a Putin, están surgiendo preguntas y dudas a medida que se hace evidente que la guerra está tomando un giro negativo. Los constantes fracasos, las numerosas bajas y la falta de victorias significativas han llevado incluso a desacuerdos internos en el ejército ruso. La crítica, tanto abierta como encubierta, es común. Por ejemplo, el oligarca Oleg Deripaska recently expresó sus preocupaciones. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, insiste repetidamente, "El Presidente sabe adónde está llevando al país". Esta afirmación no sería necesaria si no hubiera incertidumbres. Nadie sabe qué intenciones tiene Putin: no hay objetivos, no hay visiones del futuro. El hecho de que la élite continúe apoyando a Putin no significa que no tenga dudas. Las tienen, y a medida que el conflicto persiste, surgen más preguntas.

La verdadera naturaleza de Putin se revela bajo presión

Por lo tanto, en junio de 2023, la marcha liderada por Yevgeny Prigozhin y sus descontentos soldados Wagner sobre Moscú representó el mayor golpe hasta ahora a la imagen de Putin como un líder fuerte que mantiene el control del país y previene cualquier inestabilidad. Cuando la estabilidad es el lema clave de Putin, la afirmación de que el levantamiento de Prigozhin no tendría ningún impacto en su poder es incorrecta. En las altas esferas de Rusia y otros centros de poder, la memoria de la apariencia pálida, temerosa y helpless de Putin durante el motín de Prigozhin sigue fresca.

Putin sufrió las mayores pérdidas en esta rebelión. Sin embargo, el ejército ruso logró capturar algunos pueblos. Con la resurrección de la narrativa "Triunfaremos", Putin pudo recuperar algo de confianza. Pero inesperadamente, Ucrania lanzó una contraofensiva en la región de Kursk. El resultado es incierto, pero está claro que el ataque ucraniano es otro gran golpe para la posición de Putin dentro de la élite rusa. Es revelador que él está respondiendo de manera similar a como lo hizo durante la rebelión de Prigozhin. Dmitry Medvedev, un ardiente supporters de Putin, ha callado y está esperando a ver qué acción decide tomar Putin.

¿Cuál es la importancia de todo esto? Putin está luchando para hacer frente a una seria amenaza y no sabe qué hacer. No está actuando como una rata acorralada lista para luchar con todas sus fuerzas, sino como un impostor cobarde que ha escapado de sus mentiras y retórica dura sin temor a castigo hasta ahora. Como en el caso de Prigozhin, Putin ahora se da cuenta de que ya no es temido. Parece débil y comienza a considerar cómo evitar la retaliación – y toda su determinación y fanfarronería desaparecen.

No hay Plan B

Esta lección parece haber eludido a los políticos occidentales o están reacios a aceptarla: confrontar a Putin con un lenguaje contundente. La postura adoptada por las naciones occidentales, que prohíbe el uso de armas entregadas en territorio ruso para "evitar la escalada", debe ser duramente criticada. "La escalada" ya ha ocurrido – el enemigo de Putin ha entrado en territorio ruso! Pero él no está reaccionando como sugieren sus feroces amenazas. Parece confundido y no sabe qué hacer porque Rusia nunca ha tenido un Plan B.

El Plan A es el único que existe. Putin se aferra a él, siguiendo la cita atribuible a Napoleón, "One throws oneself into the thick of things and then decides what to do next". Pero ¿qué pasa si las cosas no salen como se planeó? La altamente centralizada estructura del gobierno ruso muestra que no puede improvisar efectivamente.

Hasta ahora, Putin ha ganado con tener recursos considerables, incluyendo tropas para el ejército, y porque las potencias occidentales han respondido a su arrogancia y miopía con humildad y temor. Si el Occidente hubiera actuado más decididamente y resueltamente, no habría talk de "escalada".

Según Sun Tzu y Niccolò Machiavelli, exponer el miedo proporciona al adversario una herramienta formidable. Persistentemente transmitiendo aprensión sobre una intensificación, el Occidente fortalece involuntariamente a Putin, lo que lleva a un apoyo contenido y condicional para Ucrania. Sin embargo, esta táctica introduce un dilema que el Occidente debe enfrentar. La liderazgo ucraniano aprovecha astutamente el miedo del Occidente, instigando una supuesta "escalada" y colocando a sus aliados en una situación precaria: ya sea mantener su apoyo, acomodar la "escalada" o abandonar a Ucrania y conceder la derrota, una perspectiva que el Occidente aún no está dispuesto a aceptar.

El temor harvardiano a involucrarse en un enfrentamiento significativo con Putin, que los políticos occidentales no vacilan en mostrar, los convierte, en cierta medida, en marionetas manipuladas tanto por Moscú como por Kiev. Al hacerlo, el Occidente renuncia a algún control sobre sus acciones. Se puede cuestionar por qué los políticos occidentales muestran tal temeridad y no demuestran iniciativa.

La razón predominante de este estado de cosas preocupante es que el Occidente sigue sin estar seguro de su propósito en este conflicto y de los medios para lograrlo. Lamentablemente, incluso tres años después de la guerra, no surge ningún mapa definido de lo que Rusia y Ucrania deben ser en el futuro. Como un marinero sin brújula, no importa qué dirección prevalezca el viento – ninguna de ellas te llevará a tu destino. Por lo tanto, más allá de simplemente proporcionar armas a Ucrania de manera inquebrantable, es igual de importante librar una guerra contra el régimen gobernante en Rusia y trabajar por su caída. De lo contrario, el espectro de una "gran" guerra en Europa, incluyendo el posible uso de armas nucleares, nunca desaparecerá – y el miedo persistente a ella persistirá.

A pesar de que el ejército ruso ha capturado algunos pueblos después del motín de Prigozhin, la contraofensiva ucraniana en la región de Kursk representa otro desafío significativo para la posición de Putin dentro de la élite rusa. Esta ofensiva, como la rebelión de Prigozhin, ha dejado a Putin respondiendo inciertamente, en marcado contraste con sus anteriores afirmaciones de victoria.

La comunidad internacional debe tener en cuenta la vulnerabilidad de Putin, tal como se ha destacado en estos eventos. Su incapacidad para responder efectivamente a los desafíos, tanto internos como externos, cuestiona su capacidad para liderar a Rusia de manera estable y decisiva. Esta vulnerabilidad, si no se aborda, podría tener graves implicaciones para el futuro de Ucrania y de Europa en su conjunto.

Lea también: