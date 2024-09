Rusia y Ucrania realizan intercambios de prisioneros que involucran a más de 200 personas cautivas debido a conflictos militares.

12:50 El Ejército Ruso Afirma la Captura de Otro Pueblito en Ucrania OrientalEn el este de Ucrania, el ejército ruso afirma haber tomado otro pueblo. El Ministerio de Defensa de Moscú anuncia la liberación de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ucraniano), una pequeña ciudad situada cerca de la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk, que actualmente está bajo amenaza debido a la ofensiva rusa. El ejército ruso ha visto un progreso significativo en la región de Donetsk en las últimas semanas. El presidente ruso Vladimir Putin ha repetido reiteradamente que el objetivo principal del ejército ruso es tomar el control de la región industrialmente crucial de Donbass, que incluye Donetsk.

12:21 Medvédev Amenaza con la Destrucción de Kiev con un "Punto Fundido"El ex presidente ruso Dmitry Medvédev advierte sobre la destrucción completa de Kiev. Aunque Rusia tiene una razón válida para emplear armas nucleares debido al avance de Ucrania en la región rusa de Kursk, aún no ha tomado tal acción. Como respuesta al uso por parte de Ucrania de misiles occidentales de largo alcance, Medvédev sugiere convertir Kiev en un "punto fundido gigante" utilizando armas modernas no nucleares de Rusia. Medvédev, quien es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha hablado con frecuencia en términos duros contra el Occidente y Ucrania.

11:50 Combates Intensos Informados en Kurachove, UcraniaSe informan combates intensos en el este de Ucrania, con Kurachove como epicentro. Las tensiones aumentan entre los residentes debido a la decisión sobre el uso de armas occidentales de largo alcance. La reportera Kavita Sharma de Dnipro proporciona actualizaciones sobre la situación.

11:12 Ataque con Drones a Gran Escala Daña la Región de Odesa de UcraniaSe están revelando detalles del ataque con drones de la noche anterior en la región de Odesa de Ucrania. Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó un total de 76 drones de combate, de los cuales 72 fueron derribados. Sin embargo, la fuerza aérea no revela las consecuencias del ataque. El gobernador de la región del mar Negro de Odesa informes daños extensos, con varios edificios en un suburbio de la capital regional de Odesa siendo impactados por los escombros de los drones. También resultaron dañados los almacenes en Ismajil, un distrito clave a través del cual Ucrania envía parte de su grano. Además, se informa que algunos edificios gubernamentales en Kiev fueron impactados por escombros, aunque no se informaron incendios.

10:31 Stoltenberg sobre Reuniones Previas a la Guerra: los Rusos Mostraron Mapas Falsos de la OTANEl Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, habla sobre los últimos esfuerzos diplomáticos antes del inicio de la guerra en febrero de 2022 para disuadir a Rusia de invadir Ucrania. En una entrevista con el "Frankfurter Allgemeine Zeitung", Stoltenberg menciona que en enero, en la reunión del Consejo OTAN-Rusia que presidió, Rusia exigió la retirada de todas las tropas de la OTAN de la parte oriental de la alianza. Esta demanda fue considerada inaceptable, pero Stoltenberg creyó en el diálogo y intentó otra reunión. Durante esta reunión, dos viceministros rusos de Relaciones Exteriores y Defensa presentaron mapas defectuosos, afirmando que Rusia estaba rodeada por territorio de la OTAN. Por ejemplo, Dinamarca no aparecía en estos mapas.

10:03 Wiegold sobre el Acuerdo Alemania-Lituania: Lituania Ve una Brigada de Combate Alemana como ApoyoAlemania y Lituania firman un acuerdo que garantiza que una brigada alemana lista para el combate estará estacionada en el estado balto de la OTAN. El experto militar Thomas Wiegold explica el fondo y la importancia del acuerdo en una entrevista de ntv.

09:28 Kim Busca la Cooperación con Moscú, Despite Acusaciones de Suministro de Armas a UcraniaEl líder norcoreano Kim Jong Un reportedly aims to strengthen cooperation with Russia following talks with the Russian Security Council chief Sergei Shoigu in North Korea. According to North Korean state media, the two discussed deepening their strategic dialogue and strengthening cooperation to protect their respective security interests and the regional and international situation. However, Ukraine, the US, and South Korea accuse North Korea of supplying Russia with weapons and missiles for the Ukraine war. Pyongyang rejects these allegations as "preposterous."

08:59 Discusión sobre Permitir que Ucrania Use Armas Occidentales de Largo Alcance para Targetear a RusiaLas discusiones sobre si Ucrania puede usar armas avanzadas occidentales contra blancos rusos se reabrirán pronto. El primer ministro británico Starmer ha anunciado esto después de reunirse con el presidente estadounidense Biden, en el que pospusieron una decisión sobre el tema. Biden y Starmer discutirán más sobre ello en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana con un grupo más amplio de personas. Los informes de los medios británicos sugieren que Biden está dispuesto a permitir que Ucrania use cohetes británicos y franceses equipados con tecnología estadounidense - pero no cohetes estadounidenses.

08:23 Zelenski sobre el plan supuesto de Trump: "La retórica electoral es retórica electoral"Donald Trump, el candidato presidencial republicano, ha declarado repetidamente que podría poner fin al conflicto en Ucrania en un solo día, pero nunca ha proporcionado una estrategia. Cuando se le preguntó para aclarar su declaración durante una entrevista con CNN, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su falta de comprensión, stating, "I can't grasp it today because I'm unaware of the specifics of his intentions and their implications." According to him, there's an election campaign underway in the US. "And campaign promises are campaign promises," he further explained. "Sometimes they're not realistic." However, Zelensky also disclosed that he had chatted with Trump two months prior, during which Trump assured him of his support for Ukraine, describing the conversation as positive.

07:27 ISW: Rusia necesita más tropas en Kursk para repeler a los ucranianosRusia ha estado perpetrando contraataques en la región de Kursk, pero el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) no reconoce una operación a gran escala para expulsar completamente a los ucranianos de Kursk. Con sede en Washington, el ISW sugiere que las autoridades rusas han confiado principalmente en conscriptos inexpertos y mal equipados, junto con pequeñas porciones de las fuerzas armadas regulares rusas y otras fuerzas de seguridad en la frontera para sus operaciones. En su evaluación, el think tank postula: "Una ofensiva rusa para recuperar terreno ocupado por las fuerzas ucranianas en la óblast de Kursk probablemente necesitará más personal y recursos de los que Rusia ha reunido hasta ahora, especialmente si la mayoría de las unidades ya desplegadas carecen de experiencia de combate".

06:49 Ucrania bajo asalto de dronesSegún el ejército ucraniano, Rusia bombardeó Ucrania utilizando drones Shahed durante toda la noche. Las fuerzas armadas rusas lanzaron múltiples escuadrones de ataques con drones, según la fuerza aérea ucraniana. Se emitieron alertas aéreas en casi todas las regiones del país, como en la región de Odessa. La marina afirmó haber derribado nueve drones allí. Se informaron explosiones en la ciudad de Odessa, pero no se han reconocido bajas hasta el momento.

06:13 Mützenich propone un grupo diplomático internacionalEl líder del grupo parlamentario SPD, Rolf Mützenich, sugirió un grupo diplomático internacional para iniciar un esfuerzo de paz en el conflicto de Ucrania. "En mi opinión, ahora es el momento para que los aliados occidentales inicien un grupo diplomático para comenzar las negociaciones", dijo a la "Rheinische Post". "El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky están de acuerdo en que ahora es un buen momento para intensificar los esfuerzos por las conversaciones de paz, y que Rusia debería estar incluida en la próxima cumbre de la paz". Cuando se le preguntó sobre los posibles miembros de un grupo diplomático, Mützenich mencionó países como China, India, Turquía y Brasil como posibles candidatos. "En estos países, la oposición a la agresión rusa está creciendo", dijo. "Por lo tanto, el trabajo de un grupo diplomático 'podría ser prometedora', y podría servir como un mediador crucial".

05:41 Fuente: UE considera un enfoque fresco para la extensión de sancionesLos diplomáticos de la UE están investigando tres métodos para ampliar las sanciones futuras contra Rusia. Según algunas fuentes, se presentaron posibles soluciones a los diplomáticos europeos el viernes. La medida surge en respuesta a los activos congelados del banco central ruso, que desempeñan un papel significativo en la garantía de una línea de crédito de 50.000 millones de dólares de los estados del G7 a Ucrania. Estos activos han estado congelados desde la invasión rusa de Ucrania.

03:40 Klitschko: Escombros de drones impactan estructuras de la ciudad de KyivEl alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informó a través de la aplicación de mensajería Telegram que los escombros de un drone impactaron un edificio de la ciudad en el distrito de Obolon, al norte del centro de la ciudad, temprano en la mañana. Indicó que los servicios de emergencia estaban en camino al lugar. Previamente, el alcalde había mencionado que las unidades de defensa aérea estaban operativas en la capital.

01:35 Kim Jong Un promete cooperación mejorada con ShoiguEl líder norcoreano Kim Jong Un ha prometido al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, una cooperación aumentada. Según la agencia de noticias estatal KCNA, los dos hombres tuvieron un "amplio intercambio de opiniones" y llegaron a un consenso satisfactorio sobre cuestiones como el fortalecimiento de "la cooperación en la defensa para salvaguardar los intereses de seguridad mutua" durante la visita de Shoigu a Pyongyang. Shoigu, quien sirvió como ministro de Defensa ruso hasta mayo, lideró un acercamiento entre Corea del Norte y Rusia con una visita a Pyongyang en julio del año pasado.

23:36 Zelenskyy presentará 'Estrategia de Victoria' a Biden en septiembreEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha anunciado una reunión en septiembre con el presidente de EE. UU., Joe Biden, prometiendo: "Le presentaré la estrategia para la victoria". La estrategia implica un conjunto coherente de decisiones para empowerment de Ucrania con suficientes fuerzas para llevar el conflicto hacia la paz. "Tales guerras de conquista pueden ser justificablemente concluidas de diversas maneras: ya sea expulsando a la fuerza de ocupación o mediante la diplomacia", explicó Zelenskyy. Esto aseguraría la verdadera independencia de la nación. Sin embargo, Ucrania depende del apoyo de EE. UU. para mantener esta postura sólida.

11:59 PM Rusia cambia el enfoque hacia el surLa lucha intensa persiste en la región oriental del país, según el informe nocturno del ejército ucraniano, que reporta 115 incidentes. El informe destaca que la actividad más intensa tuvo lugar cerca de Kurachove, con las fuerzas rusas también activas alrededor de Lyman y Pokrovsk. Intrigantemente, Kurachove, situado al sur de Pokrovsk, había sido el foco principal de los ataques rusos. Recientemente, sin embargo, los rusos solo han logrado avances territoriales mínimos en la zona. En cambio, han expandido sus frentes de ataque hacia el sur, con el objetivo de capturar Hirnyk, una ciudad minera cerca de Kurachove.

22:46 "El Oeste es Temeroso" - Crítica Directa de Zelensky a los AliadosVolodímir Zelensky, el presidente ucraniano, acusa al Oeste de demostrar "miedo" al discutir la ayuda para Ucrania en la interceptación de misiles rusos. "Si los aliados pueden actuar conjuntamente contra misiles y drones en el Oriente Medio, ¿por qué no se ha tomado una decisión similar para combatir conjuntamente los misiles rusos y los Shaheds iraníes en el cielo de Ucrania?", cuestionó durante una conferencia en Kiev. Señaló que tal vacilación es "vergonzosa para el mundo democrático", ya que los misiles y los drones siguen amenazando territorios vecinos.

22:30 Rusia Utiliza más de 8.000 Drones IraníesSegún el gobierno de Kiev, Rusia ha lanzado 8.060 drones Shahed iraníes contra Ucrania desde el inicio de la guerra. Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales ni por Irán ni por Rusia. Ucrania acusó por primera vez al gobierno iraní de suministrar drones kamikaze a Rusia en el otoño de 2022.

21:43 EE. UU. Evita Hablar sobre la Aprobación de Armas de Largo Alcance para UcraniaEn Washington, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de EE. UU., Joe Biden, se reúnen para discutir. Se especula sobre posibles decisiones relacionadas con la autorización de armas de largo alcance para Ucrania. Según fuentes británicas del "Guardian", Ucrania ha recibido permiso para llevar a cabo ataques con misiles Storm-Shadow. Sin embargo, no se hará ningún anuncio sobre este tema durante la reunión de hoy entre los socios. "No esperaría un anuncio hoy sobre el uso de armas de largo alcance dentro de Rusia, absolutamente no por parte de EE. UU.", dijo John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional. Solo insinúa continuas discusiones con el Reino Unido, Francia y otros aliados sobre el suministro de "capacidades apropiadas" a Ucrania. No hace ninguna declaración definitiva sobre posibles cambios oficiales. "No entraré en una discusión hipotética sobre qué podríamos o no revelar en un momento determinado".

