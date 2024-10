Rusia vuelve a aumentar significativamente sus gastos militares.

Rusia Aumenta el Gasto Militar en un 30% para Financiar la Guerra

Rusia ha propuesto un aumento en su presupuesto militar, con un gasto en defensa previsto en alrededor de un 30% a unos 130.000 millones de euros, según el plan presupuestario para 2025 publicado en el sitio web del parlamento ruso. Se han asignado fondos para la seguridad interior y los gastos clasificados relacionados con la guerra en Ucrania. En total, la defensa y la seguridad interior representan aproximadamente el 40% del presupuesto. La propuesta aún requiere la aprobación del parlamento y la firma del presidente Putin. En comparación con 2024, el gasto militar ya había experimentado un aumento del 70% respecto al año anterior. Mientras tanto, Ucrania planea destinar alrededor del 60% de su presupuesto a defensa y seguridad para el año siguiente, con un presupuesto de defensa de aproximadamente 48.000 millones de euros, que es solo alrededor de un tercio del de Rusia.

18:23: Aviones Rusos Encontrados en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska

El Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (Norad) de Estados Unidos y Canadá informó sobre la presencia de aviones militares rusos dentro de la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ZIDA) de Alaska el pasado lunes. Los aviones en esta zona deben identificarse; sin embargo, no se extiende al espacio aéreo de una nación. Los aviones de Norad interceptaron los aviones rusos, según el general estadounidense Gregory Guillot, quien también describió la conducta de uno de los aviones rusos como poco profesional y potencialmente amenazante. Previamente, a finales de julio, Norad había informado sobre la interceptación de aviones tanto rusos como chinos dentro de la zona de vigilancia aérea de Alaska, todos permaneciendo dentro del espacio aéreo internacional.

17:43: Programa 'Job Turbo' Muestra Éxitos Iniciales para Refugiados, Según Scholz

El canciller Scholz elogió los primeros éxitos del programa 'Job Turbo', señalando que en julio se emplearon a 266.000 ucranianos en Alemania, un aumento de 71.000 personas respecto al año anterior. El programa también registró un aumento en las cifras de empleo para personas de los principales países de asilo, que ascendió a 704.000. Scholz atribuyó este aumento al programa 'Job Turbo' en un evento en la Cancillería. El ministro de Trabajo, Heil, informó que de los 266.000 ucranianos, alrededor de 113.000 estaban empleados en trabajos con seguridad social. El programa, que comenzó hace aproximadamente un año, se centra en fortalecer el apoyo de los centros de empleo.

16:37: Kara-Mursa: Rusia Tiene Más Prisioneros Políticos que en la Época Soviética

El líder de la oposición Vladimir Kara-Mursa afirmó que hay más prisioneros políticos en la Rusia de Putin que en la época final de la Unión Soviética. Según Kara-Mursa, hay más de 1.300 prisioneros políticos conocidos en la Rusia de Putin, más que durante todo el final de la era soviética. Criticó la afirmación de Putin de que todos los rusos apoyan su régimen y su guerra, y exigió la liberación de los disidentes presos. Las autoridades rusas detuvieron a Kara-Mursa en abril de 2022 por acusar a Rusia de cometer crímenes de guerra contra Ucrania. En abril de 2023, fue condenado a 25 años de prisión, pero fue liberado en agosto de 2023 como parte de un canje de prisioneros.

16:15: Rusia Intensifica los Ataques Nocturnos

Rusia ha llevado a cabo ataques nocturnos con drones y misiles contra Ucrania durante 33 noches consecutivas, según la fuerza aérea ucraniana. Se informaron explosiones y disparos en Kyiv durante toda la noche, con la defensa aérea luchando contra el ataque con drones durante unas cinco horas. No se han informado heridos.

15:41: Pregunta sobre el Uso de Armas Nucleares: el Kremlin Cambia de Ton

El Kremlin elevó el umbral para una posible respuesta nuclear en la guerra de Ucrania, tras cambios en la doctrina nuclear rusa. El portavoz del Kremlin, Peskov, negó que cada incidente de lucha en Ucrania deba estar relacionado con una respuesta nuclear de Rusia. Después de informes no confirmados de drones ucranianos derribados, Peskov fue preguntado si esto no constituía un ataque masivo por aire que merecía una respuesta nuclear. Respondió que se habían tomado importantes decisiones, pero que la operación militar especial continuaría sin enlazar constantemente la agenda nuclear.

15:15: Baerbock: la Desinformación de Rusia Apunta en Particular a los Jóvenes

La ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, advirtió sobre la desinformación y la posible interferencia electoral, especialmente de Rusia. Dijo que había un impacto significativo de las campañas de desinformación y que había un sistema calculado detrás de ellas, que apuntaba especialmente a los votantes más jóvenes. Las mujeres eran particularmente objeto de odio y desinformación. Baerbock también reconoció el papel de ciertos algoritmos de redes sociales que amplifican aún más el discurso de odio e incitación. "Si no abordamos este problema, quedaremos vulnerables ante estas falsedades perpetuadas", advirtió.

15:01: Rusia Aumenta el Presupuesto, Reservada en Fondos de Guerra

La administración rusa presenta su propuesta de presupuesto para 2025 ante el legislature ruso. Según esta propuesta, el gasto federal ascenderá a unos 400.000 millones de euros al año siguiente, un aumento del casi 12% respecto a 2024. El Ministerio de Finanzas simplemente menciona que se asignarán "recursos sustanciales" para equipar a las fuerzas armadas con las armas y equipos militares necesarios, ofrecer compensaciones y apoyar a las empresas del complejo militar-industrial.

14:24: Tribunal Ruso Condena a un Hombre a cadena Perpetua por Atentar contra Nacionalista

En el juicio por el ataque contra el autor nacionalista ruso Sachar Prilepin, un tribunal condena al acusado a cadena perpetua. Procede de la región del este de Ucrania, Donbass, y, según los medios de comunicación, luchó anteriormente con las fuerzas separatistas respaldadas por Rusia. Prilepin es un fuerte defensor de la participación militar de Rusia en Ucrania y resultó herido en una explosión de bomba en mayo de 2023 en la región de Nizhny Novgorod. Tristemente, su chófer falleció en este incidente.

13:51 Rusia planea reclutar a 133,000 nuevos soldados este otoñoLa prensa rusa informes que a partir de hoy hasta final de año, Rusia tiene como objetivo reclutar a 133,000 personas para el servicio militar. El presidente ruso Putin firmó una orden para una campaña de reclutamiento de otoño. Los nuevos reclutas serán hombres de 18 a 30 años que no sean soldados de la reserva. A cambio, los soldados cuyo período de servicio termine quedarán exentos de las obligaciones militares.

13:14 Ucrania confirma bajasLos ataques con drones rusos han causado una víctima mortal y varios heridos, según informes ucranianos. En Kupiansk, en la región de Kharkiv, falleció un hombre, mientras que en Kherson, tres hombres de 53 a 72 años resultaron heridos, según informó la agencia de noticias financiada por el estado ucraniano, citando a las autoridades locales.

12:36 Rusia afirma haber tomado otro pueblo en la región de DonetskLos oficiales militares rusos afirman haber tomado el control de otro asentamiento en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Moscú informó que las fuerzas rusas "liberaron con éxito el pueblo de Nelipiwka", utilizando el nombre ruso del asentamiento de Nelipiwka en la región de Donetsk. Recientemente, Ucrania había informado de avances territoriales en este sector. Los soldados rusos están avanzando contra las fuerzas ucranianas, que están en inferioridad numérica y mal abastecidas, en el este de Ucrania. Nelipiwka se encuentra a unos 5 kilómetros al sur de Torezk, una ciudad controlada por Ucrania pero bajo el fuego de artillería ruso durante semanas. Los soldados rusos se están acercando gradualmente a Pokrovsk, un pueblo estratégicamente importante para el ejército ucraniano.

11:55 Insurgentes afirman haber detonado una bomba en la línea de suministro rusaEl grupo de resistencia clandestino Atesh afirma haber destruido la vía férrea utilizada por las fuerzas rusas para enviar suministros y municiones al frente en la región rusa de Kursk. La agencia de noticias ucraniana Ukrinform cita un comunicado correspondiente del grupo partisano en Telegram. Este movimiento está compuesto por ucranianos, tártaros de Crimea y miembros de la oposición rusa, y fue establecido hace dos años en la península de Crimea.

11:26 Munz: Los rusos son escépticos sobre la lucha contra la corrupciónEl año próximo, alrededor del 40% del presupuesto estatal ruso, según su proyecto actual, se destinará al sector de la defensa. Al mismo tiempo, se ha llevado a cabo una campaña contra la corrupción en el ministerio relevante desde la muerte del líder de la resistencia Yevgeni Prigoschin. Sin embargo, esta campaña no cuenta con la credibilidad de los ciudadanos rusos, según informó el periodista de ntv Rainer Munz desde Moscú.

11:01 Ciudadano estadounidense enfrenta años en prisión rusa por apoyar a UcraniaEl ciudadano estadounidense Stephen Hubbard ha reconocido su culpa ante acusaciones de ser un mercenario en un tribunal de Moscú. Según informó el periódico británico "The Guardian", citando la agencia de noticias rusa RIA, Hubbard, de 72 años, aceptó dinero para luchar contra Rusia en Ucrania. Si es encontrado culpable, Hubbard podría enfrentar de 7 a 15 años de prisión.

10:20 Ataque de drone en Kyiv causa daños, pero no hay víctimasUn edificio residencial resultó dañado y quemado debido a los intensos bombardeos con drones de anoche en Kyiv, según informaron las autoridades locales a Ukrainska Pravda. Afortunadamente, no hubo heridos. Los incendios fueron causados por escombros de drones derribados en cinco regiones de Kyiv, según informes ucranianos. Todos los drones fueron derribados, según declaraciones ucranianas.

09:36 Putin: Rusia "manifestará todos sus objetivos"El presidente ruso Putin reafirmó la determinación de Rusia en el conflicto contra Ucrania. "Todos nuestros objetivos serán cumplidos", afirmó en un mensaje en video que marca el segundo aniversario de la reclamada anexión por Rusia de cuatro regiones en Ucrania. El presidente ruso repitió su justificación para la invasión, describiendo al gobierno ucraniano como un "régimen neonazi". Rusia intervino para proteger a la población de habla rusa, afirmó, acusando a las "élites occidentales" de transformar a Ucrania en una "colonia, un puesto militar con Rusia como su objetivo".

08:04 Mykolaiv informa sobre incendio en infraestructura por ataque de droneSe desató un incendio en una instalación importante en el distrito de Bashtanka, en la óblast de Mykolaiv, debido a un ataque con drone ruso, según informó Ukrainska Pravda citando al jefe militar de la región. No se reveló qué instalación fue atacada.

07:24 Kyiv repele ataque nocturno, derriba todos los dronesEl ataque nocturno de Rusia a Kyiv duró más de cinco horas, según la administración militar regional. Sin embargo, todos los drones fueron efectivamente derribados, según informó la agencia de noticias estatal Ukrinform, citando a la dirección de las autoridades de la ciudad. El ataque se llevó a cabo en varias oleadas desde diferentes direcciones.

06:44 Rusia permite que los presos vayan a la guerra en lugar de a la prisiónSe informanReports circulate about Russia implementing a rule that lets authorities erase criminal liabilities for those who join the military with the Ministry of Defense – an arrangement given to prisoners in regions like Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, the Republic of Komi, the Altai region, and illegally occupied Crimea. These allegations are corroborated by Russian opposition media and are mentioned by the U.S. Institute for the Study of War (ISW).

06:13 Zelensky Informa sobre el Uso Diario de 100 Bombas GuiadasRusia continúa asediando Ucrania sin descanso. El presidente ucraniano Zelensky informó que Rusia está disparando aproximadamente 100 bombas precisas desde aviones diariamente, según su discurso televisado. Recientemente, 14 personas resultaron heridas en un ataque a la importante ciudad industrial de Saporizhzhia. Las regiones de Járkov, Donetsk y Sumy también fueron atacadas con bombas guiadas. "Esto es el terror diario de Rusia", dice Zelensky, enfatizando que esto es un recordatorio constante a todos los socios de Ucrania de que Ucrania necesita más capacidades de ataque de largo alcance, más defensa aérea y más sanciones contra Rusia.

05:43 Estado Mayor Ucraniano Preocupado por VuhledarSe informan nuevos ataques rusos contra las líneas de defensa ucranianas cerca de Donbass. Se frustraron trece ataques cerca de Pokrovsk y se detuvieron dieciocho avances de tropas rusas cerca de Kurachove, según el Estado Mayor Ucraniano. Luchas intensas similares están ocurriendo alrededor de Vuhledar. Los estrategas militares ucranianos temen que la disputada pequeña ciudad en la sección sur de Donbass, que ha sido disputada durante dos años, pronto pueda ser capturada por unidades rusas.

04:46 Kyiv Sufre Múltiples Ataques con DronesDurante la noche, Kyiv fue objetivo de múltiples ataques con drones rusos. Las fuentes militares ucranianas informan que las unidades de defensa aérea estuvieron activas repeliendo múltiples oleadas de ataques durante horas. "Varias drones hostiles aún vuelan sobre y cerca de la capital", informó el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, a través de Telegram. Los testigos informan de varias explosiones fuertes y objetos golpeados en el aire, lo que indica el uso de sistemas de defensa aérea. No hay informes iniciales de daños o víctimas por los últimos ataques. Desde la 1:00 a.m. hora local (00:00 UTC), se emitieron alertas de ataque aéreo en Kyiv, su región circundante y toda Ucrania oriental. La fuerza aérea ucraniana había informado anteriormente sobre varios grupos de ataques con drones rusos en Kyiv y Ucrania occidental. Además, se registró el lanzamiento de varias bombas guiadas desde áreas de Ucrania controladas por Rusia alrededor de las 04:40 a.m. hora local, según los informes militares.

03:45 Comisión de Helsinki Presiona por Cambio en la Política de EE. UU. hacia RusiaLa Comisión de Helsinki, bipartidista, está instando urgentemente a Estados Unidos a cambiar su enfoque posguerra fría hacia Rusia y ver a Moscú como una amenaza persistente para la seguridad global. Según "The Hill", la Comisión aconseja a Washington reevaluar su postura sobre Rusia, alineándose con su reevaluación de China. Las recomendaciones superan los compromisos de la administración de Biden hacia Ucrania y contradicen las posiciones de Donald Trump y sus aliados del Congreso, que creen que EE. UU. invierte en exceso en la seguridad europea. Trump destaca la necesidad de negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, pero el presidente de la Comisión de Helsinki, el republicano Joe Wilson, duda de la posibilidad de negociar con el líder ruso Vladimir Putin.

02:49 Rusia Ataca Kyiv con DronesKyiv, la capital ucraniana, está siendo atacada por drones rusos, según el ejército ucraniano. Las unidades de defensa aérea trabajan arduamente para contrarrestar los ataques. Los testigos informan de múltiples explosiones fuertes y objetos golpeados en el aire, lo que indica el uso de sistemas de defensa aérea. Kyiv y su región circundante, así como toda Ucrania oriental, están actualmente bajo alerta aérea.

00:14 Rusia: Fuerzas Ucranianas Atacan Transformador de Energía Cerca de la Central NuclearSegún la administración de la central nuclear (NPP) de Zaporizhzhia controlada por Rusia, las tropas ucranianas volvieron a bombardear una estación transformadora de energía cercana, causando daños a otro transformador. El equipo de la NPP informó en Telegram que un ataque de artillería golpeó el transformador en la estación transformadora de energía "Raduga" ubicada en Enerhodar, una ciudad en el sureste de Ucrania. También se compartió una imagen humeante que muestra columnas de humo saliendo de la azotea del edificio. Según los informes, el suministro de energía a Enerhodar no se ha visto afectado. La central nuclear de Zaporizhzhia, con sus seis reactores, es la mayor de Europa. Fue ocupada por las fuerzas rusas durante la fase inicial de la invasión de Rusia a Ucrania, que comenzó en febrero de 2022. Ambos bandos continúan culpándose mutuamente de atacar o planear un ataque a la central nuclear.

23:15 Zelenskyy Desestima Amenazas Nucleares: "Putin Le Gusta Vivir"El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy duda de las amenazas nucleares inminentes del presidente ruso Vladimir Putin en una entrevista con Fox News. Putin tiene una afición por la vida y, por lo tanto, podría evitar el uso de armas nucleares debido a los riesgos potenciales. "Nunca se puede comprender completamente sus pensamientos", dice Zelenskyy. "Podría desplegar armas nucleares contra cualquier nación o elegir no hacerlo. Pero dudo que lo haga".

22:10 La Opinión Triunfante del FPÖ sobre la Guerra de Ucrania y RusiaLas elecciones parlamentarias austriacas han dado un vuelco significativo en el panorama político. El FPÖ de derecha ha celebrado una victoria notable con el 28,7%, según las predicciones. En su manifiesto electoral, los populistas de derecha adoptan una postura muy crítica hacia la UE en política exterior. A pesar de la guerra en Ucrania, el partido mantiene una postura relativamente amistosa hacia Rusia y no ve la dependencia de Austria del gas ruso como un problema. El contrato de gas entre Viena y Moscú se prolongó hasta 2040 en 2018. Incluye la aceptación garantizada de grandes cantidades de gas y compensación por el gas no entregado. Entre enero y mayo de 2024, cerca del 90% de las importaciones de gas de Austria procedían de Rusia.

21:37 El primer ministro ruso parte hacia TeheránEl primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, se embarca en un viaje a Teherán para reunirse con el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Las discusiones están programadas para el lunes, según informó la administración rusa. Mishustin también mantendrá conversaciones con el vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref. El primer ministro ruso planea discutir "la cooperación ruso-iraní en general en diversos sectores como el comercio, la economía, la cultura y la ayuda humanitaria" en Teherán. El mundo occidental alega que Irán está proporcionando drones y misiles a las fuerzas rusas para sus operaciones militares en Ucrania. Teherán niega tales acusaciones.

