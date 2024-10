Rusia tiene la intención de asignar recursos financieros adicionales para acciones militares agresivas.

El conflicto en curso con Ucrania está poniendo una gran presión financiera sobre la administración de Putin. En el próximo año, el gobierno ruso planea aumentar significativamente su gasto militar. El gabinete Recently approved a preliminary budget draft for the years 2025 to 2027, as reported by the Institute for the Study of War (ISW). The budget proposal now requires parliament's approval.

Bloomberg previously disclosed that the draft budget includes significant increases in military spending. According to the plans of the Putin regime, approximately 13.2 trillion rubles (around 126 billion euros) will be allocated for the defense sector next year. This represents an increase of 2.8 trillion rubles (around 27 billion euros). The Russian government is incurring significant expenses due to the conflict in Ukraine. The destruction of military equipment, particularly tanks and armored vehicles, is substantial. According to the open-source intelligence website Oryx, Russia has allegedly lost around 3400 combat tanks in the war so far. Recruitment drives and an expansion of the armed forces to 2.3 million personnel are ongoing. Particularly in the Donetsk region, many military vehicles are showing signs of wear and tear due to offensive operations. A significant portion of the budget for military equipment has already been utilized in the 2024 budget.

Financiación del Aumento

Este aumento en el gasto militar se financiará, además de los ingresos por reservas de petróleo y gas, principalmente a través de impuestos más altos para empresas e individuos. El proyecto de presupuesto prevé un aumento casi del 12% de los ingresos del estado en comparación con este año.

En total, Moscú se dice que destina alrededor del 40% de su volumen presupuestario total a la defensa y la seguridad nacional. Por lo tanto, este sector del presupuesto supera el gasto combinado en educación, salud, política social y la economía nacional.

Sin embargo, el Kremlin asegura que está cumpliendo con sus "obligaciones sociales", como destacó el primer ministro Mikhail Mishustin la semana pasada. Mientras tanto, la adopción del proyecto de presupuesto destaca varios proyectos bandera en el sector de la infraestructura pública. Los funcionarios del Kremlin pueden estar considerando el cansancio de la guerra entre la población rusa y perhaps attempting to sustain public support for the war by emphasizing the Kremlin's focus on social projects, as assessed by the ISW.

