Rusia presenta una canasta a la ONU

Rusia no ha estado a bordo con el Pacto del Futuro de las Naciones Unidas, y ahora el Ministro de Relaciones Exteriores Lavrov está dejando claro que Rusia no ve ningún beneficio en colaborar con el mundo occidental. Él acusa a EE. UU. y Reino Unido de alejar a Rusia, pero Lavrov está confiado de que no tendrán éxito.

Hablando en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Lavrov cuestionó la posibilidad de una cooperación internacional genuina con el Oeste, ya que han violado los principios fundamentales de la globalización que han predicado durante tanto tiempo. La semana pasada, Rusia eligió eludir el Pacto del Futuro de las Naciones Unidas, que se esperaba que fuera apoyado por todos los 193 estados miembros de las Naciones Unidas.

Lavrov negó rápidamente cualquier participación rusa en los problemas que afectan a varias agencias de las Naciones Unidas, como el Consejo de Seguridad. En cambio, apuntó al Oeste, stating que son los únicos culpables. Según Lavrov, la arrogancia excesiva y la agresión del Oeste hacia Rusia no solo perjudica la visión del Secretario General de las Naciones Unidas de la cooperación global, sino que también afecta el funcionamiento general del orden político global, incluido el Consejo de Seguridad.

En cuanto al conflicto en curso en Ucrania, Lavrov sospecha de un plan encubierto británico-estadounidense para derrocar a Rusia. Incluso mencionó planes secretos que datan de 1945, que pretendían desmantelar la Unión Soviética. Los estrategas occidentales de hoy, afirmó Lavrov, no ocultan sus intenciones, ya que aún ven una oportunidad de derrotar a Rusia a través del régimen ilegítimo y pro-nazi de Ucrania, y ya están preparando a Europa para un movimiento desastroso.

Lavrov recordó el formidable arsenal nuclear de Rusia y sugirió la locura y el peligro de considerar la idea de involucrarse en un conflicto a gran escala con una superpotencia nuclear como Rusia. Recientemente, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió sobre el posible uso de armas nucleares, stating que cualquier ataque convencional favorecido por una potencia nuclear sería considerado un ataque conjunto a Rusia. Según Putin, tal ataque desencadenaría una respuesta de defensa conjunta de aquellos países.

Lavrov reiteró la postura de Rusia sobre las armas nucleares, enfatizando que cualquier intento de involucrar a Rusia en un conflicto, especialmente uno que involucre armas nucleares, sería enfrentado con severas consecuencias. Citó la reciente declaración del presidente Putin, donde reconoció que cualquier ataque convencional favorecido por una potencia nuclear sería considerado un ataque conjunto a Rusia, lo que merecería una respuesta robusta.

Dado el aumento de las tensiones entre Rusia y el mundo occidental, los comentarios de Lavrov destacan el firme compromiso de Rusia en proteger su soberanía y capacidades nucleares, especialmente en el contexto del Pacto del Futuro de las Naciones Unidas y el conflicto en curso en Ucrania.

