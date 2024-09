Rusia prepara acciones legales por la explosión del gasoducto North Stream

14:26 Jefe de Comité Militar de la OTAN: Operación de Kursk Pone a Putin en un AprietoEl jefe del Comité Militar de la OTAN, almirante Robert Bauer, opina que la operación ucraniana en la región rusa de Kursk pone al líder ruso Vladímir Putin en una situación difícil. Por primera vez desde 1941, una fuerza externa ha penetrado en territorio ruso, declaró Bauer a Interfax Ucrania en una entrevista. Esto presenta un desafío estratégico para Rusia y también problemas operativos, ya que las líneas de suministro pasan por Kursk. A nivel estratégico, Kiev está causando un problema estratégico para Moscú. "Si Putin afirma proteger la patria, falla si Ucrania ocupa ahora suelo ruso".

13:44 Ucrania: Muertos en Sumy Ascienden a 9, 11 HeridosEl recuento de muertos en un doble ataque con drones por fuerzas hostiles en Sumy ha ascendido a 9, según informes ucranianos. El recuento actual de heridos es de 11. Se evacuaron 113 pacientes del hospital bombardeado. Esta mañana, un ataque ruso causó una muerte y dañó el techo de una clínica. Se inició la evacuación de pacientes y personal. Los servicios de emergencia y la policía llegaron al lugar para ayudar. Simultáneamente, Rusia lanzó otro ataque aéreo. El presidente ucraniano Zelenskyj respondió en X cuando aún había 8 muertos.

12:56 Blinken: EE. UU. Examina Estrategia de Victoria de ZelenskyyEl secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, dijo que la administración estadounidense está examinando la "estrategia de victoria" ucraniana propuesta por el presidente ucraniano Volodímir Zelenskyy al presidente de EE. UU. Joe Biden durante su reunión en la Casa Blanca. Entre otros puntos, Zelenskyy volvió a solicitar la autorización de Biden para utilizar armas occidentales para ataques de largo alcance contra objetivos militares rusos. Blinken ahora reveló, según un informe de Voice of America, que los autoridades y los socios de Ucrania están examinando los detalles de la estrategia y considerarán "medidas adicionales" si es necesario para ayudar a los ucranianos a lograr la victoria. El secretario de Estado aboga por una postura más dura en el conflicto de Ucrania en la Casa Blanca, que no está siendo implementada por el presidente.

12:25 Londres: 2013 Atentados contra Instalaciones de Salud en Ucrania Desde que Comenzó la GuerraEl Ministerio de Defensa del Reino Unido ha registrado 2013 atentados contra instalaciones sanitarias ucranianas desde que Rusia invadió su país vecino en febrero de 2022. El personal fue objetivo en 235 ocasiones. Solo el pasado julio, el ejército ruso bombardeó un hospital infantil en Kiev. Desde el inicio de la guerra, los ataques de Moscú al sistema de salud han causado 176 muertos, según el ministerio.

11:48 Ucrania: Búsqueda de Supervivientes Después del Ataque a la Estación de PolicíaEl recuento de muertos en un ataque ruso a la estación de policía en la ciudad ucraniana de Kryvyi Rih ha ascendido a 4. Se cree que un oficial de policía está atrapado bajo los escombros y la búsqueda de supervivientes continúa, según el Ministerio del Interior de Ucrania. El ataque con cohetes a Kryvyi Rih es el segundo ataque a la policía ucraniana en dos días.

10:58 Experto Militar: Contraofensiva Rusa en Kursk Gana ImpulsoEl analista militar australiano Mick Ryan informa que la contraofensiva rusa en Kursk ha ganado impulso. En agosto, las fuerzas ucranianas cruzaron la frontera y penetraron en la región rusa de Kursk, y ahora los rusos ofrecen resistencia y recuperan terreno, aunque a un ritmo más lento, según Ryan. Una incursión ucraniana al oeste de la contraofensiva rusa puede haber debilitado la seguridad del flanco ruso y separado a cientos de soldados rusos. Ryan se refiere a hallazgos del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU.

10:30 Fuerza Aérea Ucraniana: 69 Ataques con Drones RepelidosLa fuerza aérea ucraniana informa que el ejército ruso desplegó 73 drones de combate y 4 misiles contra Ucrania la noche anterior. Ucrania logró interceptar 69 drones y 2 misiles. El recuento de muertos en un ataque con drones rusos a un hospital en la óblast de Sumy ha ascendido a 7.

09:52 Zelenskyy Interrumpe el Discurso de TrumpDespués de una pausa de 5 años, las conversaciones entre Donald Trump y el presidente ucraniano Volodímir Zelenskyy reanudaron. Trump Recently had criticized US aid to Ukraine.

09:39 ISW: Pocos Ataques Frecuentes de Largo Alcance Podrían Cambiar el Rumbo de la GuerraExperto del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) sugieren que incluso unos pocos ataques ucranianos de largo alcance exitosos podrían alterar significativamente el rumbo de la guerra. "Las autoridades rusas parecen estar haciendo esfuerzos considerables para influir en el discurso occidental sobre si Ucrania debe usar armas occidentales para ataques de largo alcance en instalaciones militares rusas", afirma el ISW, expresando su profunda preocupación de que tales ataques podrían imponer una presión operativa sustancial en la ofensiva rusa. EE. UU. continúa negando la solicitud de Ucrania para launching long-range attacks on Russian territory.

09:18 Estado Mayor Ucraniano: Víctimas Rusas Llegaron a 650,640El ejército ruso ha sufrido otras 1470 bajas en las últimas 24 horas, según el estado mayor ucraniano, lo que suma un total de 650,640 desde que comenzó la invasión a gran escala hace dos años y medio. En las últimas 24 horas, los rusos también perdieron 42 vehículos de combate blindados, 14 tanques, 62 drones y 55 sistemas de artillería.

08:21 Goldschmidt alerta sobre el peligro del Mar Báltico por las exportaciones de petróleo rusoDespués de las acusaciones de Greenpeace sobre el transporte de petróleo ruso a través del Mar Báltico, el ministro de Medio Ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, expresa sus preocupaciones sobre la amenaza de petroleros a la costa del Báltico. El político del partido Verde afirma que las autoridades rusas están descaradamente eludiendo el embargo de petróleo impuesto debido a la invasión rusa de Ucrania. Este conflicto representa riesgos para mares ya vulnerables. Varios países occidentales acusan a Rusia de utilizar barcos en mal estado para eludir las sanciones de la UE debido al conflicto. "La posibilidad de un vertido de petróleo está aumentando", advierte Goldschmidt. "Este petróleo acabaría principalmente en nuestras costas, desde Fehmarn hasta Eckernförde".

07:52 Ucranianos perseveran contra intensos ataques en PokrovskLos soldados ucranianos y rusos continúan enfrentándose intensamente en el este de Ucrania. Pokrovsk y sus alrededores siguen siendo el epicentro de los combates de ayer, con las fuerzas rusas sitiando la zona durante meses. El Estado Mayor en Kyiv informó en su informe vespertino que se repelieron 19 ataques rusos en las líneas de defensa ucranianas durante el día. "Los defensores ucranianos están resistiendo", anunció. Las tropas rusas intentan cerrar el cerco sobre la ciudad desde todos los directions y consolidar sus ganancias contra los contraataques ucranianos. También se registraron intensos combates en la región de Kurachove. Según fuentes ucranianas, se repelieron alrededor de 17 incursiones rusas durante el día. Los detalles de los combates no pueden ser verificados de forma independiente.

07:41 Zelensky encuentra su visita a EE. UU. favorableEl presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no obtuvo el visto bueno para el uso generalizado de armas occidentales durante su visita a EE. UU. Sin embargo, la ve positivamente. "Cada conversación salió según lo planeado", declaró en un mensaje de video en la plataforma X. El acuerdo de paz ucraniano se presentó en Estados Unidos. "Ahora nuestros equipos deben trabajar en la implementación de cada medida y cada decisión", añadió. En Washington, Zelensky se reunió con el presidente estadounidense, Joe Biden, y su vicepresidenta, Kamala Harris, la candidata presidencial demócrata, para abogar por el apoyo continuo de EE. UU. a la defensa de Ucrania contra Rusia. También asistió a una reunión con el candidato presidencial republicano, Donald Trump, en Nueva York. Trump reiteró que si gana las elecciones, el conflicto terminará rápidamente.

06:56 Catar negocia el retorno de niños capacesNueve niños que Recently fueron rescatados del conflicto ruso son parte de los miles de niños ucranianos que han sido secuestrados, según las autoridades ucranianas. (Ver entrada de las 02:18) Muchos de ellos han perdido a uno o ambos padres debido al conflicto y han sido colocados con sus abuelos, informes Dmytro Lubinez, el Defensor del Pueblo. Las autoridades de Catar negocian el retorno de más niños. Se les ha proporcionado una lista de 751 niños whose paperwork ya está completa, explained Lubinez. Según las autoridades ucranianas, aproximadamente 20,000 niños han sido ilegalmente llevados a Rusia desde el inicio de la guerra, con solo unos pocos centenares habiendo sido reunidos con sus familias hasta ahora.

06:27 Blinken acusa a China de respaldar la industria de armas rusasEl secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, transmitió sus preocupaciones sobre el apoyo de China a la industria de armas rusas al ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi. "Si Pekín afirma que quiere la paz y el fin del conflicto, pero permite que sus empresas ayuden a Putin a continuar su agresión, es contradictorio", stated Blinken en una conferencia de prensa. Wang argumentó que la postura de China sobre el conflicto de Ucrania siempre ha enfatizado la importancia de la paz a través del diálogo, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

05:31 Las fuerzas ucranianas parecen eliminar a dos soldados rusos en moto de agua con un dronLas fuerzas ucranianas parecen haber eliminado a dos soldados rusos en una moto de agua utilizando un dron, según informó el portal proucraniano Defense Express. Los rusos navegaban por el río Dnipro. Un video subido por el activista Serhiy Sternenko muestra un dron, armado con un dispositivo explosivo, impactando la moto de agua.

04:10 Mediazona: aproximadamente 71.001 soldados rusos muertos en UcraniaEl portal de noticias ruso independiente Mediazona reporta que aproximadamente 71.001 soldados rusos han muerto en Ucrania. Desde mediados de septiembre, alrededor de 1.970 más han muerto en el conflicto. Mediazona indica que los números reales probablemente sean más altos, ya que su información verificada proviene de fuentes públicas como obituarios, publicaciones en redes sociales de familiares, informes de medios regionales y notificaciones de autoridades locales.

02:18 Nueve niños obligados a residir en Rusia regresan a UcraniaNueve niños que fueron obligados a dejar Ucrania durante el conflicto han vuelto a su país. Regresaron a Ucrania el viernes con la ayuda de Catar como mediador, informó Dmitro Lubinez, el ombudsman del país. Escribió en Telegram que los niños tienen entre 13 y 17 años de edad, y un hombre de 20 años participó en la operación. El retorno fue parte de una estrategia y se organizó a través del estado del Golfo de Catar. La información no fue inicialmente verificable de forma independiente. Fueron separados de sus padres o tutores por los ocupantes y procedían de regiones como Jersón, Zaporizhzhia o Lugansk, escribió Lubinez además.

00:31 Lukashenko: "Un ataque a Bielorrusia simboliza la Tercera Guerra Mundial"

En Belarus, reconocida como una antigua república soviética, el presidente Alexander Lukashenko afirma que la OTAN tiene intenciones de atacar su nación y se queja sobre la retaliación nuclear. Lukashenko, hablando con estudiantes en Minsk a través de la agencia de noticias estatal de Belarus Belta, dijo: "Cualquier ataque a Belarus iniciará la Tercera Guerra Mundial". Si tal ataque ocurre, tanto Belarus como su aliado Rusia emplearán armas nucleares. Lukashenko agradeció al líder del Kremlin de Rusia, Vladimir Putin, por los recientes cambios en la política nuclear de Rusia, y destacó los planes de la OTAN para atacar a Belarus. Lukashenko alega que los miembros de la OTAN, especialmente los estadounidenses y los polacos, se están posicionando en la frontera, especialmente en el lado polaco, mientras afirma que el líder polaco ansía la invasión. Belarus no posee capacidades nucleares como nación soberana; sin embargo, armas nucleares tácticas rusas han sido desplegadas en territorio bielorruso desde finales de 2023.

Ex comandantes y expertos instan a Biden a tomar medidas audaces contra Rusia

Un grupo de ex oficiales militares y expertos ha enviado una carta abierta al presidente de EE. UU., Joe Biden, abogando por acciones enérgicas para detener el conflicto a favor de Ucrania y contrarrestar las posibles amenazas de China. Destacan entre los firmantes el retirado comandante de las fuerzas europeas de EE. UU., Ben Hodges, y el antiguo deputy comandante de la OTAN, el mayor general alemán Gert-Johannes Hagemann. Piden a Biden que tome medidas contra Rusia, vigilando de cerca a China, lo que incluye eliminar las restricciones para utilizar armas occidentales contra Rusia para atacar "objetivos militares y logísticos" en territorio ruso. También abogan por enviar 300 tanques Abrams y 1000 vehículos blindados Stryker a Ucrania, así como por imponer un embargo completo de armas y tecnología a Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Belarus y Azerbaiyán. También se propone ampliar el alcance de la OTAN más allá de la frontera transatlántica, invitando a naciones como Japón, Australia, Corea del Sur, Filipinas y Argentina a unirse.**

El servicio de seguridad federal de Rusia investiga a periodistas extranjeros por informar sobre Kursk

El Servicio de Seguridad Federal (FSB) de Rusia está investigando a tres periodistas internacionales: Kathryn Diss de ABC News de Australia, Fletcher Yeung de RAI con sede en Roma, y el reportero rumano Mircea Barbu de ABC News, por informar sobre territorios bajo control ucraniano en la región rusa de Kursk. Se les acusa presuntamente de cruzar ilegalmente la frontera rusa. Como resultado, podrían enfrentar hasta cinco años de prisión, aunque ninguno de los periodistas se encuentra actualmente en Rusia. Medios de comunicación internacionales como Deutsche Welle, CNN y Rai han informado desde territorios bajo control ucraniano en Kursk.**

La Casa Blanca rechaza las acusaciones republicanas contra la visita de Zelenskyy

La Casa Blanca desestima las acusaciones republicanas de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy violó las regulaciones electorales de EE. UU. al visitar una fábrica de municiones. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, considera estas acusaciones "un truco político" y urge a los republicanos a abandonar esta línea de investigación. Zelenskyy había hecho una parada en la instalación de Pensilvania para satisfacer la urgente demanda de obuses de 155 mm por parte de Ucrania durante su gira por EE. UU. Varios demócratas, como el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, estaban presentes durante la gira. Después, los republicanos iniciaron una investigación y el portavoz de la Cámara de Representantes envió una carta a Zelenskyy exigiendo el despido del embajador ucraniano en EE. UU.**

Países expresan preocupación por la amenaza nuclear rusa

China, Brasil y otras entidades internacionales han expresado su preocupación por las intenciones de emplear o amenazar con armas nucleares contra Ucrania. La declaración destaca "la retirada del uso o amenaza de armas de destrucción masiva, en particular nucleares, químicas y biológicas". Doce países expresaron su preocupación por el potencial de "escalada" en Ucrania, destacando que "la infraestructura civil, incluyendo las instalaciones nucleares pacíficas y las instalaciones energéticas, no deberían ser el objetivo de las operaciones militares".**

