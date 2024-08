Rusia parece haber desviado varios miles de soldados de Ucrania ocupada para contrarrestar la ofensiva de Kursk, dicen funcionarios estadounidenses.

El desarrollo ha llamado la atención de Estados Unidos y los oficiales estadounidenses ahora trabajan para determinar con precisión cuántas tropas Rusia está moviendo, pero fuentes dijeron que múltiples elementos del tamaño de una brigada, cada uno compuesto por al menos 1,000 tropas, parecían haber sido desplazados a la región de Kursk, donde Ucrania lanzó una operación la semana pasada.

“Es aparente para nosotros que el señor Putin y el ejército ruso están desviando algunos recursos, algunas unidades, hacia la óblast de Kursk para supuestamente contrarrestar lo que los ucranianos están haciendo”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, a CNN el jueves.

Los movimientos de tropas rusas lejos de Ucrania “no significa que el señor Putin haya abandonado las operaciones militares en la parte noreste de Ucrania o incluso hacia el sur, hacia lugares como Zaporizhya”, dijo Kirby. “Aún hay combates activos en esa línea de frente”.

Pero los movimientos han levantado la posibilidad tentadora de que lo que originalmente parecía ser una empresa quijotesca de Ucrania para humillar al presidente ruso Vladimir Putin podría tener un mayor impacto estratégico en el campo de batalla, dependiendo de cuánto tiempo Ucrania pueda mantener el territorio ruso.

La operación ucraniana ha impresionado a los oficiales estadounidenses, en particular la forma en que el ejército ucraniano pudo mantener sus detalles tan secretos que incluso tomó por sorpresa a los oficiales estadounidenses.

Si bien la operación ha arriesgado debilitar algunas de las propias defensas de Ucrania a lo largo de la línea del frente de 600 millas, también puede desviar a las tropas rusas que han estado logrando algunos avances incrementales en el interior de Ucrania durante el verano, dijeron las fuentes. Ucrania dice que ha capturado más de 1,000 kilómetros cuadrados (386 millas cuadradas) de territorio ruso desde el inicio de su asalto sorpresivo, obligando a decenas de miles de rusos a abandonar sus hogares.

Un oficial estadounidense sénior y un oficial de inteligencia europeo sénior dijeron ambos que un objetivo principal de la operación parece ser crear “dilemas estratégicos” para Putin, especialmente en cuanto a dónde debería asignar la mano de obra.

Aún así, se cree que Rusia tiene cientos de miles de tropas en la línea del frente en Ucrania, por lo que desviar unos pocos miles puede no tener un gran impacto a corto plazo, dijeron los oficiales.

Russia also does not appear to be moving its larger and better-trained units away from Ukraine and into Kursk just yet, said two other sources familiar with western intelligence. One of those sources said Russia appears to instead be bolstering Kursk’s defenses primarily with untrained conscripts taken from elsewhere in Russia.

“We haven’t seen a substantial move [of Russian troops] just yet, and we can’t tell whether that’s just because they’re only just getting started moving forces, or whether they just don’t have the forces to move”, said one of the sources familiar with US intelligence.

In addition to the troops moved from inside Ukraine, Russia has also sent personnel from the Leningrad military district and Kaliningrad, in Russia, to help defend Kursk, one of the senior US officials said.

Even as they acknowledged the limited success of the Kursk operation thus far, multiple US and western officials familiar with the latest intelligence cautioned that Ukraine is extremely unlikely to be able to hold the territory for long and emphasized that it’s too soon to judge how the operation will affect the broader outcome of the war.

The US also remains reluctant to allow Ukraine to use long-range, US-provided weapons inside Kursk, multiple officials said—not because of the risk of escalation, but because the US only has a limited supply of the long-range missiles, known as ATACMS, to provide to Ukraine and thinks they would be better used to continue targeting Russian-occupied Crimea, officials said.

Some officials also raised concerns that Ukraine, which one western official said has sent some of its more experienced forces into Kursk, may have created weaknesses along its own frontlines that Russia may be able to exploit to gain more ground inside Ukraine.

“It’s impressive from a military point of view”, the official said of the Kursk operation. But Ukraine is “committing pretty experienced troops to this and they can’t afford to lose those troops”.

“And having diverted them from the front line creates opportunities for Russia to seize advantage and break through”, this person added.

The shifting of Russian troops to Kursk raises questions about Russia's political strategy, as experts suspect this move might be an attempt to divert attention or resources from its ongoing military operations in Ukraine.

Although the troop movements could potentially have strategic implications within the context of the ongoing conflict, analysts remain skeptical about Ukraine's ability to maintain control over the newly gained territory for an extended period.

