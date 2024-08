Rusia niega la entrada a 92 individuos estadounidenses <unk> después de una semana de sanciones estadounidenses.

Una semana después de que los Estados Unidos impusieran sanciones a Moscú debido a su invasión de Ucrania, Rusia respondió prohibiendo la entrada a su país a 92 ciudadanos estadounidenses. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, esta lista incluye periodistas, personal del Departamento del Tesoro de EE. UU. y personal de la Fuerza Aérea de EE. UU.

En respuesta a las supuestas políticas "russófobas" de la administración Biden, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso anunció que estos 92 individuos están ahora permanentemente prohibidos de entrar en Rusia. El ministerio también advirtió a la administración actual de EE. UU. que cualquier acción hostil sería inevitablemente seguida de represalias.

Entre los afectados se encuentran periodistas de publicaciones renombradas como "The Wall Street Journal", "The New York Times" y "The Washington Post".

La semana pasada, los Estados Unidos impusieron sanciones a unas 400 empresas e individuos en Rusia, Bielorrusia y otros países debido a la invasión. Según declaraciones de EE. UU., alrededor de 60 empresas de tecnología del sector de la defensa fueron objetivo, ya que sus "productos y servicios se informaron que apoyan los esfuerzos militares de Rusia".

La prohibición del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso a 92 individuos estadounidenses abarca más allá del gobierno de EE. UU., también afecta a periodistas de publicaciones de la Unión Europea como "The Wall Street Journal" y "The Financial Times".

Además, la Unión Europea ha expresado su preocupación por la escalada de tensiones entre Rusia y los Estados Unidos, instando a esfuerzos diplomáticos para desescalar la situación y mantener la paz y la estabilidad internacionales.

