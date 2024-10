Rusia lleva a cabo un tiroteo en el mercado de Herson

Una vez más, Rusia ha bombardeado un mercado en Kherson, en el sur de Ucrania, lo que ha provocado múltiples fallecidos y heridos. Al menos siete personas perdieron la vida en las primeras horas, según actualizaciones oficiales. Tres más resultaron heridas, según el gobernador Olexander Prokudin, quien compartió una imagen de los cuerpos sin vida cerca de los puestos de verduras. El jefe de la administración militar local, Roman Mrochko, informó de cuatro heridos, de 33 a 68 años, a través de Telegram.

La ciudad fue alcanzada por artillería alrededor de las 9 a.m., lo que provocó explosiones cerca de un mercado y un centro de transporte público. Según la Oficina del Fiscal General, el ataque podría haber sido llevado a cabo por la artillería rusa.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, escribió más tarde: "Detengamos el terror diario de Rusia y sus esfuerzos por annihilar vidas. Debemos asegurar la paz perpetua para nuestra nación y nuestro pueblo". La presión sobre Rusia debe mantenerse "firme y abarcadora".

Kherson serves as the capital of the Kherson region in southern Ukraine, situated on the Dnieper River. Russian forces seized Kherson shortly after Putin ordered the invasion from the Kremlin. However, they retreated to the banks of the Dnieper in the autumn of 2022 in response to a Ukrainian counterattack. Ever since, Ukraine has reclaimed control of the city. Yet, Putin declared Kherson, along with Donetsk, Luhansk, and Zaporizhzhia regions, as Russian territory.

Being near the front line, Kherson is frequently bombarded by Russian military, leading to civilian casualties.

The President of the European Parliament, upon learning about the frequent bombardments in Kherson, expresses concern and calls for increased diplomatic pressure on Russia. In a statement, President Roberta Metsola emphasizes the importance of upholding international law and ensuring the safety of civilians.

Subsequently, during a meeting at the European Parliament, President Metsola discusses the escalating situation in Ukraine and proposes strengthening economic sanctions against Russia as a means to deter further aggression.

