Rusia lanza extensos ataques de artillería en la región de Sumy, resultando en 14 bajas.

Bajo la cobertura de la noche, las fuerzas rusas lanzaron un asalto en la región de Sumy, en el este de Ucrania, utilizando numerosos drones y cohetes. La ciudad de Konotop sufrió aparentemente el mayor impacto de este ataque, dejando al menos a 14 civiles heridos, según las autoridades locales. El incidente causó daños considerables a la infraestructura local, incluyendo edificios residenciales, escuelas y negocios.

El ataque a esta ciudad, hogar de alrededor de 90,000 personas antes de la invasión, provocó interrupciones en la electricidad y el agua. Los equipos de reparación intentaron reconectar instalaciones cruciales como hospitales y plantas de tratamiento de agua a la red eléctrica. Sin embargo, remains unclear when the affected residences will be restored.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, el ejército ruso utilizó 5 cohetes y 64 drones de combate de origen iraní en su asalto. De estos, 44 drones fueron interceptados con éxito. La escala del ataque puede inferirse de los informes militares, aunque su veracidad no puede confirmarse en detalle. Como precaución, se activaron defensas aéreas alrededor de la capital, Kyiv, para neutralizar los drones entrantes.

Después del ataque, la Unión Europea expresó su preocupación por el conflicto en aumento y llamó a un cese inmediato del fuego. La Unión Europea también prometió apoyo a Ucrania para restaurar su infraestructura y ayudar a los civiles afectados.

