Rusia intercambia alrededor de 200 prisioneros de los conflictos militares con Ucrania

14:50 Rusia y Ucrania aparentemente intercambiaron prisioneros una vez más, según indica Moscú. Cada lado liberó a 103 personas, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Actualmente, los soldados rusos se encuentran en Bielorrusia, recibiendo atención psicológica y médica, según un mensaje de Telegram. Según el ministerio, estos soldados fueron capturados en Kursk. Las fuerzas ucranianas ingresaron a la región rusa en agosto.

12:50 Rusia se ha apoderado de otro pueblo en el este de Ucrania. "El pueblo de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ucraniano) ha sido liberado", declaró el Ministerio de Defensa de Rusia. Este pequeño pueblo se encuentra cerca de la ciudad estratégicamente vital de Pokrovsk, que está amenazada por el avance ruso. El ejército ruso ha hecho Recently, the Russian military has made significant progress in the Donetsk region. Recently, Russian President Vladimir Putin reiterated that the primary objective of the Russian military is to capture the industrially critical Donbass region, which includes Donetsk.

12:21 "Mancha gigante derretida" - Medvedev amenaza con la destrucción de Kiev. El ex presidente ruso Dmitry Medvedev ha amenazado con transformar Kiev en "una mancha gigante derretida" utilizando armas avanzadas no nucleares de Rusia. Mencionó que Rusia tiene una razón justificable para utilizar armas nucleares debido a la invasión de Ucrania en la región rusa de Kursk, aunque aún no lo ha hecho. Medvedev, quien es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha utilizado consistentemente un lenguaje duro contra el Occidente y Ucrania.

11:50 Lucha intensa continúa alrededor de Kurachove. La lucha intensa en el este de Ucrania está occurring primarily around the city of Kurachove, according to ntv reporter Kavita Sharma reporting from Dnipro. People are expressing frustration due to the decision to utilize European long-range weapons.

11:12 Ataques con drones causan daños en la zona del mar Negro de Odessa. La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó 76 drones de combate durante un gran ataque con drones la noche anterior, de los cuales 72 fueron derribados. La fuerza aérea no proporcionó detalles sobre las secuelas del ataque. El gobernador de la región del mar Negro de Odessa informó daños significativos, stating that several buildings in a suburb of the regional capital were damaged by drone debris. Warehouse buildings in the Ismajil district, through which Ukraine ships some of its grain, were also struck. Several debris fell in Kyiv, according to government reports, damaging a city-owned company but causing no fire.

10:31 Stoltenberg sobre la reunión previa a la guerra: los rusos mostraron mapas falsos del territorio de la OTANEl secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una entrevista, habló sobre los últimos esfuerzos diplomáticos realizados antes del inicio de la guerra en febrero de 2022 para evitar que Rusia invadiera Ucrania. La última reunión del Consejo OTAN-Rusia, que presidió Stoltenberg, tuvo lugar en enero. Los rusos exigieron que todas las tropas de la OTAN fueran retiradas de la parte oriental de la alianza, dijo a la "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Esto era completamente inaceptable, pero creo en el diálogo. Por lo tanto, nos sentamos con ellos de nuevo." Durante la reunión, los dos vice ministros rusos de Relaciones Exteriores y Defensa afirmaron que no había planes de guerra por su parte y que su país estaba amenazado por Ucrania, continuó. "Mostraron mapas, presumiblemente para probar cómo Rusia está rodeada por la OTAN. Pero incluso estos mapas eran incorrectos. Por ejemplo, Dinamarca no estaba marcada como territorio de la OTAN. ¡Eso fue asombroso!" Todavía no está seguro de si esto se debió a una mala preparación o a una intención deliberada de engaño. Al mirar atrás, Stoltenberg lamenta que la OTAN y sus aliados no hayan hecho lo suficiente para fortalecer militarmente a Ucrania antes. "Si Ucrania hubiera sido más fuerte militarmente, el umbral para el ataque de Rusia habría sido más alto. Si habría sido lo suficientemente alto es imposible de decir."**

10:03 Wiegold sobre el acuerdo de estacionamiento: "Lituania ve la brigada de combate alemana como apoyo"Alemania y Lituania firman un acuerdo gubernamental: Afirma que una brigada alemana lista para el combate será estacionada en Lituania. El experto militar Thomas Wiegold discute el fondo y la importancia del acuerdo en una entrevista con ntv.**

09:28 Kim promete aumentar la colaboración con MoscúEl líder norcoreano Kim Jong Un ha prometido aumentar la cooperación con Rusia, según la prensa estatal. Después de las conversaciones entre Kim y el chairman del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, en Corea del Norte, la prensa estatal norcoreana informó sobre una amplia discusión sobre "profundizar el diálogo estratégico entre los dos países y fortalecer la cooperación para salvaguardar sus intereses de seguridad mutuos" así como cuestiones regionales e internacionales. Ucrania, EE. UU. y Corea del Sur acusan a Corea del Norte de suministrar a Rusia armas y misiles para la guerra de Ucrania. Pyongyang niega estas acusaciones como "absurdas".**

08:59 Armas de alcance extendido para Rusia? Starmer y Biden considerarán en la Asamblea General de la ONUHabrá una discusión pronto sobre si Ucrania puede usar armas occidentales de largo alcance contra objetivos en Rusia. El primer ministro británico Starmer anunció esto después de una reunión con el presidente de EE. UU., Biden, en la que pospusieron una decisión sobre este asunto. Biden y Starmer discutirán este tema en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana "con un grupo más grande de personas", dijo Starmer. Los medios británicos informan que Biden está dispuesto a permitir que Ucrania use cohetes británicos y franceses que contienen tecnología estadounidense - pero no cohetes estadounidenses hechos en EE. UU.**

08:23 Zelenskyy sobre el supuesto plan de Trump: "Las charlas electorales son charlas electorales"En una entrevista con CNN, el presidente ucraniano Volodímir Zelensky fue cuestionado sobre la afirmación continua de Donald Trump de que podría poner fin al conflicto de Ucrania en un solo día, sin presentar una estrategia específica. Zelensky expresó su incapacidad para comprender la afirmación debido a la falta de claridad sobre su significado y consecuencias. Además, añadió que estaba en curso una campaña presidencial en EE. UU. "Y las declaraciones de campaña son declaraciones de campaña", mantuvo. "A veces no son particularmente prácticas". Zelensky también reveló que había hablado con Trump dos meses antes, durante la cual el último había prometido apoyo a Ucrania, afirmado que había sido una conversación productiva.

07:27 ISW: Rusia necesita más tropas en Kursk para expulsar a los ucranianosLa ofensiva rusa en la región de Kursk continúa, pero el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) no la considera una operación a gran escala con el objetivo de desalojar completamente a los ucranianos de Kursk. En su evaluación, el ISW con sede en Washington indica que Rusia ha confiado principalmente en conscriptos mal entrenados y mal equipados, junto con pequeños elementos de las fuerzas militares y de seguridad rusas en la zona fronteriza. El think tank concluye: "Es probable que un contraataque ruso para recuperar territorio en la óblast de Kursk ocupado por las fuerzas ucranianas requiera personal y recursos adicionales, especialmente si la mayoría de las unidades ya desplegadas carecen de experiencia de combate".

06:49 Ucrania sufre ataques con dronesSegún el ejército ucraniano, Rusia bombardeó Ucrania con drones Shahed durante la noche. El ejército ruso lanzó numerosos grupos de drones de ataque, según la explicación de la fuerza aérea ucraniana. Se activaron sirenas aéreas en la mayoría de las regiones, incluidas Odesa. La marina informó haber derribado nueve drones en Odesa, con explosiones escuchadas en la ciudad, pero sin informes de bajas hasta el momento.

06:13 Mützenich sugiere un grupo de contacto internacionalEl líder del grupo parlamentario SPD, Rolf Mützenich, aboga por un grupo de contacto internacional para iniciar una propuesta de paz en el conflicto de Ucrania. "Dado el momento actual, creo que ahora es esencial que los aliados occidentales establezcan un grupo de contacto para iniciar un proceso", dijo a la "Rheinische Post". "El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente ucraniano Volodímir Zelensky están de acuerdo en que es un buen momento para intensificar el proceso de diálogo de paz, y que Rusia debe formar parte de la cumbre de paz posterior". Preguntado sobre los posibles miembros de un grupo de contacto, Mützenich sugirió países como China, India, Turquía y Brasil para ese papel. "Estos países están starting to realize that the Russian invasion could become a burden", noted. As a result, "the work of a contact group could indeed yield productive outcomes", and it could serve as a valuable mediator.

05:41 UE Considera un Nuevo Enfoque para la Prórroga de SancionesFuentes diplomáticas sugieren que la Comisión Europea está considerando diversas opciones para ampliar las sanciones contra Rusia en el futuro. Se han presentado tres posibles escenarios a los diplomáticos europeos, según estas fuentes. La atención se centra en los activos congelados del banco central ruso, que han tenido un papel crucial en conceder un crédito de 50.000 millones de dólares de las naciones G7 a Ucrania desde el ataque ruso a Ucrania.

03:40 Klitschko: Escombros de drones impactan estructuras urbanas de KyivEl alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, anunció a través de Telegram que los escombros de drones habían impactado un edificio en el distrito de Obolon al norte del centro de la ciudad. Klitschko agregó que los servicios de emergencia se dirigían al lugar. Anteriormente, Klitschko había informado que se habían desplegado unidades de defensa aérea en la capital.

01:35 Kim Jong Un Promete Cooperación más Cerrada con ShoiguSegún la agencia de noticias estatal de Corea del Norte, KCNA, el líder norcoreano Kim Jong Un ha prometido una cooperación más cercana con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Los dos hombres habrían mantenido una discusión exhaustiva durante la reciente visita de Shoigu a Pyongyang, llegando a un acuerdo sobre matters including strengthened "cooperation for the defense of mutual security interests". Shoigu visitó Pyongyang el pasado julio con el objetivo de fomentar relaciones más cercanas entre Corea del Norte y Rusia.

23:36 Zelenskyy Compartirá 'Plan de Victoria' con Biden en SeptiembreEl presidente ucraniano Volodímir Zelenskyy ha anunciado una reunión próxima con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en septiembre. "Revelaré el plan para la victoria", declaró el jefe de Estado durante un discurso en Kyiv. Este plan implica una cadena de decisiones interconectadas destinadas a proporcionar a Ucrania la suficiente fuerza militar para dirigir el conflicto hacia la paz. "Tales guerras victoriosas pueden concluir bien mediante la expulsión del ejército ocupante o mediante la diplomacia", explicó Zelenskyy. "Esto garantizará la verdadera independencia de nuestra nación. Sin embargo, el éxito de Kyiv depende del apoyo de EE. UU. para obtener la posición de fuerza necesaria".

10:59 Rusia Cambia su Enfoque Táctico Hacia el SurLa lucha intensa continúa en la parte oriental del país, según el informe del ejército ucraniano. Hubo 115 incidentes de conflicto, mencionó el Estado Mayor en Kyiv en su resumen nocturno. "La situación más intensa hoy se produjo en la dirección de Kurachove, además, el adversario también estuvo activo en las direcciones de Lyman y Pokrovsk", informó. Kurachove es un pequeño pueblo situado al sur de Pokrovsk. Pokrovsk ha sido históricamente vista como el objetivo principal de los avances militares rusos. Sin embargo, los rusos solo han logrado Recentral gains en esa área. En cambio, han expandido su ofensiva hacia el sur, con el objetivo de capturar la ciudad minera de Hirnyk situada cerca de Kurachove.

22:18 Zelensky: Avance en Kursk Da el Resultado Esperado El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que el avance ucraniano en la región rusa de Kursk ha producido la victoria esperada. En la región de Kharkiv, el adversario ha sido repelido, y en Donetsk, el avance ruso ha disminuido, asegura. Rusia aún no ha obtenido ninguna victoria significativa en su contraofensiva en Kursk. Los expertos habían expresado dudas anteriormente sobre la reorganización de amplias formaciones de tropas rusas desde Donetsk y otras regiones a Kursk. Rusia supuestamente ha recuperado 10 de 100 asentamientos ocupados.

21:46 "Están Asustados" - Evaluación Directa de Zelensky sobre los Aliados El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa al Occidente de estar "asustado" mientras habla sobre la ayuda a Ucrania para interceptar misiles rusos. "Si los aliados pueden interceptar conjuntamente misiles y drones en el Oriente Medio, ¿por qué aún no se ha tomado una decisión similar para interceptar misiles rusos y Shaheds iraníes en el cielo de Ucrania?" dijo Zelensky en una conferencia en Kyiv. "Están demasiado asustados para incluso decir: 'Estamos trabajando en ello'. Y esto ocurre incluso cuando los misiles y los drones se dirigen directamente hacia el territorio de nuestros vecinos", afirmó el líder ucraniano. "Esto es vergonzoso para el mundo democrático".

21:30 Rusia Ha Utilizado Más de 8000 Drones Iraníes Según la administración de Kyiv, Rusia ha lanzado 8060 drones Shahed iraníes contra Ucrania desde el inicio del conflicto. Todavía no se han emitido declaraciones oficiales de Irán o Rusia. Ucrania había implicado anteriormente al gobierno iraní por proporcionar drones suicidas a Rusia en el otoño de 2022.

20:43 Autorización para Armas de Largo Alcance para Ucrania? EE. UU. Pone Frenos a las Preguntas En Washington, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente de EE. UU. Joe Biden están Maintenance en conversaciones. Hay un gran interés en cualquier declaración relacionada con la autorización de armas de largo alcance para Ucrania. Según fuentes del periódico británico "The Guardian", el Reino Unido ha permitido a Kyiv llevar a cabo ataques con misiles Storm-Shadow. Sin embargo, no se espera ningún anuncio sobre este tema durante la reunión de hoy de ambos socios. "No esperaría un anuncio hoy sobre el uso de armas de largo alcance dentro de Rusia, al menos no por parte de EE. UU.", declaró John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional. Solo confirma que siguen conversando con Reino Unido, Francia y otros aliados sobre "el tipo de capacidades que se pondrán a disposición de Ucrania". También evita dar una respuesta clara a la pregunta de si el gobierno de EE. UU. revelará algún cambio. "No voy a participar en una discusión hipotética sobre lo que podríamos o no decir en un momento determinado".

