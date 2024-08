Rusia inicia una investigación penal contra el periodista de CNN por difundir información dentro de Rusia controlada por las fuerzas ucranianas

Nick Paton Walsh, el corresponsal principal de CNN para la seguridad internacional, fue invitado por la administración ucraniana y acompañado por su ejército la semana pasada a Sudzha, ubicada en la región de Kursk de Rusia. El objetivo era informar sobre la infiltración y ocupación sorpresa de Ucrania en territorio ruso.

El Servicio de Seguridad Federal (FSB) de Rusia declaró en un comunicado de prensa que había iniciado y estaba investigando cargos criminales contra Paton Walsh y dos periodistas ucranianos.

Los acusaron de cruzar ilegalmente la frontera estatal de Rusia y de filmar en las cercanías del asentamiento de Sudzha en la región de Kursk sin permiso.

CNN emitió un comunicado diciendo: "A lo largo de este conflicto, nuestro equipo ha proporcionado informes precisos e imparciales, cubriendo tanto las perspectivas ucranianas como rusas sobre la guerra".

"Nuestro equipo fue invitado por el gobierno ucraniano, junto con otros periodistas internacionales, y escoltado por el ejército ucraniano para observar territorio Recently taken over. This is considered a protected activity according to the rights granted to journalists under the Geneva Convention and international law."

El FSB mencionó que los periodistas serían agregados a una "lista de buscados internacionales". Sin embargo, permaneció unclear which list the FSB was referring to.

Después del incidente, hubo una gran indignación a nivel mundial por las acciones de Rusia contra los periodistas. A pesar de estar basado en Europa, CNN condenó firmemente las acciones de Rusia hacia su corresponsal en la región.

