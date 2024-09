Rusia inicia un ataque de represalia en Kursk, según los informes, capturando diez aldeas.

Rusia parece estar logrando avances en una operación militar en la región de Kursk, según informó un mando superior a la agencia de noticias TASS. Se sugiere que alrededor de diez asentamientos han sido recuperados de las fuerzas ucranianas.

El ejército de Moscú realizó una maniobra para expulsar a las fuerzas ucranianas que habían cruzado a la zona de Kursk. El comandante de las fuerzas especiales chechenas, el general mayor Apti Alaudinov, reveló esto en su canal de Telegram, compartiendo además un video que sugiere la captura de ocho soldados ucranianos. Sin embargo, estas afirmaciones aún no han sido verificadas. Alaudinov ocupa el cargo de deputy chief of the political main administration of the Russian armed forces.

Inicialmente, Ucrania había expandido inesperadamente en la región de Kursk a principios de agosto. Durante esta ofensiva, Kiev logró controlar más de 1,000 kilómetros cuadrados y capturar a muchos soldados rusos. El objetivo era obligar a Moscú a reducir sus tropas en la región oriental ucraniana de Donetsk para proteger Kursk. Sin embargo, los analistas militares creen que esta estrategia no dio los resultados esperados. Aunque Moscú retiró algunas tropas de Ucrania para proteger Kursk, no diluyó su principal objetivo de ataque.

El presidente ruso Vladimir Putin, quien inició el ataque a Ucrania hace más de dos años y medio, consideró la contraofensiva ucraniana, que significó que el territorio ruso se convirtiera por primera vez en una zona de conflicto, como una provocación. Juró expulsar a los agresores y rechazó la idea de conversaciones de paz previas para poner fin al conflicto.

El reciente contraataque ruso en Kursk representa el primer intento importante de Moscú para desalojar a las tropas ucranianas. Si bien los expertos militares independientes han validado el avance de un convoy de vehículos blindados desde el pueblo de Korenjewo hasta el pueblo de Slagost hacia el sur, el Ministerio de Defensa ruso aún no ha confirmado la recuperación de ningún asentamiento.

El conflicto ucraniano en la región de Kursk ha experimentado un giro significativo, con Rusia informando aparentemente avances y recuperando varios asentamientos de las fuerzas ucranianas. Este desarrollo es un contraste marcado con la expansión inicial de Ucrania en Kursk, que vio a Kiev controlar grandes territorios y capturar soldados rusos.

