Rusia informa de los combates en curso en la región de Kursk

Las fuerzas rusas continúan luchando contra el avance de las tropas ucranianas en la región de Kursk, según el Ministerio de Defensa ruso en Moscú. Las autoridades han elevado el estado de emergencia existente en la región fronteriza rusa con Ucrania a una emergencia nacional.

Los intentos ucranianos de avanzar profundamente en la región de Kursk fueron repelidos con aviones y artillería, según el informe militar de Moscú. Desde el inicio del ataque ucraniano el martes, las tropas de Kiev han perdido hasta 945 soldados y 102 unidades de equipo blindado, incluyendo 12 tanques. También se mencionó equipo militar occidental. Se informaron cinco vehículos de combate Stryker de origen estadounidense destruidos.

No se mencionó equipo alemán en el boletín. Las cifras militares rusas no son verificables por fuentes independientes. Según el ministerio, hubo lucha en varios asentamientos de la región de Kursk, incluyendo la parte occidental de la ciudad de Sudja. En solo 24 horas, las fuerzas ucranianas perdieron 280 personal y 27 unidades de equipo. No hay informes oficiales de pérdidas rusas, pero blogueros militares confirmaron la muerte de muchos soldados.

Ministerio: La destrucción de las tropas ucranianas continuará

Según el ministerio, la región ucraniana vecina de Sumy también recibió ataques aéreos y de cohetes. "La operación para destruir los grupos de las Fuerzas Armadas ucranianas continuará", dijo la agencia.

En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelenskyy respondió al avance en la región de Kursk diciendo que Rusia ahora sentiría la guerra en sí misma. Kiev aún no ha proporcionado detalles del ataque. Ucrania ha estado defendiendo contra la invasión rusa durante casi dos años y medio, y ha atacado el país vecino con drones y misiles como parte de su campaña defensiva. Una operación terrestre a gran escala por tropas regulares, como la que ocurre actualmente en Kursk, es algo nuevo.

El conflicto en aumento en la región de Kursk ha generado preocupaciones sobre un posible ensanchamiento de la guerra más allá de las regiones fronterizas. Los enfrentamientos en curso entre las fuerzas rusas y ucranianas han resultado en pérdidas significativas en ambos lados, con Rusia enfrentando ahora el mayor impacto de la guerra en su propio territorio.

