Rusia experimenta devastación debido a la intervención militar de Ucrania

Tras el ataque terrestre inesperado de las fuerzas ucranianas, la sorpresa de Moscú está disminuyendo gradualmente. Multiple rusos están asombrados por la invasión inicial de tropas extranjeras desde 1941, y las críticas contra la dirección están aumentando. "Nadie valora la verdad aquí", gruñó un diputado de la Duma.

En la región de Kursk, soldados ucranianos están quitando banderas rusas de los edificios. Los residentes están abandonando sus hogares, buscando refugio con la familia y los centros de emergencia. Refugiados están haciendo cola para obtener comida, artículos de higiene y ayuda humanitaria de los convoyes de socorro. Más de 10,000 soldados ucranianos han invadido Rusia desde el 6 de agosto, y decenas de miles están en situación desesperada.

Sin embargo, el presidente ruso Vladimir Putin, que a menudo se refiere a la Segunda Guerra Mundial y es especialmente consciente de la batalla de tanques de Kursk, ha descrito hasta ahora esta primera invasión extranjera - hace más de 80 años - como simplemente una "provocación" de Kyiv. Oficialmente, existe un estado de emergencia en la región fronteriza rusa con Ucrania, declarada zona de operaciones antiterroristas con solo unos pocos oponentes en mente. Y Putin? El presidente de largo plazo (-25 años, se convirtió en primer ministro en agosto de 1999) sigue imperturbable. Durante el inicio de la segunda guerra chechena, en el mismo período, también pareció imperturbable.

Además de las reuniones de crisis, donde Putin dirige la ayuda financiera inmediata para los necesitados, el líder del Kremlin se centra en los asuntos globales. Discute temas del Oriente Medio con el presidente palestino Mahmoud Abbas en una reunión de Moscú. O, recientemente, viajó a Azerbaiyán para una visita de estado para mediar en las negociaciones para un tratado de paz de Armenia.

La derrota en Kursk, las deficiencias de la fuerza de seguridad interna responsable de la protección de la frontera, el estado mayor y otras organizaciones de seguridad? Putin abordará estos temas más tarde.

Expert: El ridículo de Putin alimenta el ejército de Kyiv

Simultáneamente, los soldados ucranianos están fortaleciendo sus posiciones, subrayado por blogueros militares rusos. Kyiv está reubicando continuamente armas y equipo dentro de Rusia. Putin enfrenta un problema que le consumirá el tiempo durante meses, dice el analista militar estadounidense Michael Kofman en un podcast ruso del think tank Carnegie con el experto Alexander Baunow. Kofman, un visitante frecuente de Ucrania, sugiere que el presidente Volodymyr Zelensky ha humillado con éxito a Moscú y a Putin con el asalto sorpresa.

La victoria está aumentando la moral de los soldados ucranianos después de las derrotas y las pérdidas territoriales. Desde el otoño pasado, el ejército ruso ha capturado cientos de kilómetros cuadrados en Ucrania. Ahora, la marea ha cambiado. Zelensky también ha asombrado al Occidente. A pesar de haber estado diciendo consistentemente que la situación era desesperada y que el ejército necesitaba armas de inmediato, lo había hecho.

Sin embargo, Kofman destaca el posible riesgo de que el Occidente pueda vacilar en suministrar más ayuda para evitar la escalada. El jefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, y el asesor Mykhailo Podoliak recently mentioned the need to destroy militarily Russia to prevent future attacks and emphasized that the Kursk offensive conveys that no one should fear Russia.

Even after more than two weeks of the unprecedented land offensive by the Ukrainians, shock remains only gradually lessening in Moscow's power complex. Many Russians express open disbelief, acknowledging how Ukrainian soldiers marched across the border.

Loyal Russians express disapproval. Deputy Duma member Andrei Gurulyev can't believe that no one noticed the troop concentration on the Ukrainian side and the possibility of an invasion. "No one in our country appreciates the truth in reports. They just want to hear that everything is okay," the retired general grumbles on state television.

Political scientist Baunov, now in exile in Berlin, states in his podcast that Putin remains unaffected. "He doesn't have critics in the country, nor strong opponents," Baunov says. Recently, Putin had prominent opponents, including Ilya Yashin, deported abroad forcibly in a prisoner exchange.

Baunov claims the Kursk event illustrates that Putin's conflict is inflicting not only death and destruction on Ukraine but also on Russia. "Our country must pay a substantial price for its bloody escapade," he says, but these views from abroad are not reaching Russia due to the state's control of media and blocking of independent media.

Commentators argue that Putin has always managed to exploit even the most significant crises for his advantage. Putin asserted that the West uses Ukraine as a tool to bring about Russia's collapse. Moscow has long considered the conflict in Ukraine as a proxy war.

¿Tendrá Éxito la Estrategia de Zelensky?

Baunov espera que muchos rusos, especialmente con armas occidentales en Kursk, crean en la narrativa de Putin de que la OTAN y el Occidente buscan una victoria contra Rusia aún más intensamente. En Kyiv, Zelensky claims the offensive is progressing according to plan, aiming to exert stress on Russia to negotiate the termination of the conflict. He wants Russians to perceive the reality of war and regain their senses.

However, Baunov suggests, this won't lead to any disillusionment. And, naturally, Russia won't be compelled to engage in negotiations. His colleague Alexei Gusev, in a Carnegie analysis, sees the power apparatus caught between professed stability and actual catastrophe. The crisis exposes weaknesses within Russia. Regions in Putin's system have demonstrated helplessness without Moscow's apparatus in other situations like floods or the COVID-19 pandemic.

Gusev points out that regional initiatives have always sparked concerns about potential political rivalries. He forecasts that the existing backing for Putin's conflict is likely to intensify following Zelensky's invasion. His projection: "The intrusion into the Kursk region, preceded by the skirmishes near Belgorod, will turn these regions into the most 'militaristic' and most devotedly patriotic and anti-Ukrainian zones politically speaking."

