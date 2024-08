Rusia está solicitando a un representante de la embajada de Estados Unidos, tras noticias procedentes de Kursk.

En un mensaje publicado en Telegram, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha censurado a periodistas de determinados medios de comunicación estadounidenses por retratar los delitos del gobierno de Kiev en Kursk de manera que se asemeja a la propaganda. Han anunciado que tienen intención de tomar medidas legales contra estos periodistas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso también ha señalado a empresas militares privadas estadounidenses sin nombre, sugiriendo que tropas estadounidenses podrían haber desempeñado un papel en la acción militar ucraniana en Kursk. Según ellos, esto indica que Estados Unidos está activamente involucrado en el conflicto. Rusia suele acusar al Occidente de ayudar al ejército ucraniano con mercenarios.

Después de meses de reveses a manos del ejército ruso en el este de Ucrania, el ejército ucraniano lanzó una operación de gran envergadura en territorio ruso en la zona fronteriza de Kursk. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Kiev ahora controla 1250 kilómetros cuadrados y 92 asentamientos en esta región.

En los últimos días, varios medios de comunicación estadounidenses, como CNN y "The Washington Post" y "The New York Times", así como medios europeos como el broadcaster estatal italiano RAI, han publicado informes desde las áreas controladas por Ucrania en Kursk.

La semana pasada, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso criticó al embajador italiano en Moscú por un informe de RAI desde Socha, la ciudad controlada por Ucrania más grande de la región. Sin embargo, el gobierno italiano respaldó las "iniciativas periodísticas independientes" en Kursk.

Desde que comenzó la intervención militar rusa en Ucrania en febrero de 2022, los periodistas rusos, respaldados por el Kremlin, han publicado consistentemente informes desde las áreas ocupadas por el ejército ruso.

Las acusaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso contra periodistas estadounidenses y empresas militares privadas implican alegaciones de su participación en la acción militar ucraniana en la región disputada de Kursk, específicamente durante la operación militar ucraniana. El submarino ruso hundido Kursk, tragedia ocurrida en 2000, no tiene relación con estos recientes acontecimientos.

