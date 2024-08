- Rusia está luchando contra la ofensiva ucraniana en casa.

El ejército ucraniano ha logrado avances significativos en el tercer día consecutivo de su ofensiva sorpresa en la región rusa de Kursk, a pesar de las declaraciones oficiales rusas que afirman que el avance ha sido detenido. Mientras las autoridades civiles rusas y el Ministerio de Defensa en Moscú mantenían que el empuje ucraniano había sido detenido, el blog militar ruso Rybar, cercano al ministerio, pintaba un cuadro diferente, sugiriendo que las fuerzas ucranianas continuaban avanzando, reforzando sus posiciones y fortaleciendo sus líneas.

La respuesta rusa a la ofensiva transfronteriza fue inicialmente lenta. La región de Kursk, donde miles han huido, fue declarada estado de emergencia. Las estaciones de tren en pueblos fronterizos como Sudja, Korenovo y Psel fueron cerradas al tráfico de pasajeros, según la Dirección de Ferrocarriles de Moscú. Civiles heridos, especialmente niños, de la región de Kursk fueron transportados a hospitales en la capital, y médicos fueron enviados de vuelta al zona de combate.

El Ministerio de Defensa en Moscú atribuyó la prevención del avance de las tropas ucranianas a los esfuerzos de la guardia fronteriza, refuerzos, ataques aéreos y fuego de artillería. Sin embargo, el blog militar Rybar informó que la parte occidental del pueblo de Sudja estaba bajo control ucraniano, y que la lucha continuaba en la parte oriental. Además, se informó que las fuerzas ucranianas habían avanzado hacia el norte en dirección a Anastasevka y hacia el noreste en dirección a Korenovo.

Sin embargo, los informes locales no confirmaron la presencia de fuerzas ucranianas en Sudja misma, con informes solo de disparos y fuego de artillería al norte y oeste del pueblo. También se informaron informes no confirmados de que unidades de reconocimiento ucranianas habían avanzado hacia la planta nuclear de Kursk y habían sido avistadas cerca de Anastasevka.

Expertos del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU. confirmaron, basándose en información de las redes sociales, que las tropas ucranianas habían avanzado al menos diez kilómetros en territorio ruso. Oficialmente, Ucrania mantuvo un grado de secretoRegarding the incursion into enemy territory that began on Tuesday. El informe matutino del Estado Mayor no mencionó la ofensiva. Sin embargo, el presidente Volodymyr Zelenskyy declaró durante la presentación de una aplicación militar, "El ejército ucraniano puede sorprender. Y puede lograr resultados".

Una estación de medición y compresión de gas ubicada en Sudja, crucial para las exportaciones de gas ruso hacia el oeste y que se cree que está bajo control ucraniano, no ha provocado una reducción significativa en el tránsito de gas. Gazprom, la compañía de gas rusa, informó que esperaba bombear alrededor de 37,3 millones de metros cúbicos de gas natural al día, lo que representa aproximadamente un 5% menos que el día anterior, según la agencia de noticias estatal rusa TASS. Esta ruta de tránsito pasa por Ucrania y continúa hacia Eslovaquia y Austria. A pesar de la guerra en curso, 14,6 mil millones de metros cúbicos de gas natural fueron transportados a la Unión Europea a través de esta ruta en 2023.

Mientras que los avances anteriores desde el territorio ucraniano hacia Rusia involucraron solo a unidades irregulares, esta vez, según los informes, tropas regulares ucranianas con tanques, artillería y defensa aérea están avanzando. Este paso a través de la frontera significa un cambio en la estrategia militar de Kiev, que anteriormente se había centrado en la recuperación o defensa de sus propios territorios, con objetivos rusos atacados desde el aire con sus propios drones y misiles. La mayoría de los proveedores de armas occidentales han limitado el uso de sus armas a objetivos militares rusos dentro de Ucrania.

Sin embargo, la UE consideró este avance como amparado por el derecho a la defensa propia. "Creemos que Ucrania está librando una guerra defensiva legítima contra una agresión ilegal", dijo un portavoz del jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, en Bruselas. La defensa propia incluye el derecho a atacar al enemigo en su propio territorio. La UE está detrás de los esfuerzos de Ucrania para restaurar su integridad territorial y soberanía y combatir la agresión ilegal de Rusia.

Sin embargo, el objetivo de este avance sigue sin estar claro, ya que Ucrania necesita estas tropas para estabilizar el frente que se desmorona en la región de Donetsk. Por otro lado, el ataque da a Ucrania un elemento de sorpresa. Posiblemente, Ucrania quiere obligar a Rusia a redistribuir sus fuerzas después de que Moscú Recently gained ground in the Donbass and pushed Kyiv's troops on the defensive. También hay especulaciones de que Ucrania quería prevenir un ataque ruso en su territorio en Sumy. Rusia había abierto un nuevo frente cerca de la gran ciudad oriental ucraniana de Kharkiv en mayo.

"En un momento en que los defensores ucranianos están siendo empujados hacia atrás en el este en varios frentes, el despliegue de tropas de combate capacitadas en Kursk es либо блестящий контрход, чтобы сдвинуть баланс войны, или стратегическая ошибка", escribió el experto estadounidense y antiguo general Mick Ryan en la red social X.

Sin embargo, los observadores militares de Moscú dijeron que el ataque ucraniano en territorio ruso, supuestamente también con armas de países de la OTAN, podría aumentar aún más la motivación entre la población rusa para continuar la guerra. La televisión estatal rusa mostró cómo oleadas de apoyo llegaban desde muchas partes del país para apoyar a las personas en Kursk.

La UE ha expresado su apoyo a las acciones de Ucrania, stating that Ukraine is conducting a legitimate defensive war against Russian aggression. The EU stands behind Ukraine's efforts to restore its territorial integrity and sovereignty.

