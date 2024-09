Rusia está lanzando ataques con drones y misiles contra Kiev.

Rusia llevó a cabo intensos ataques con misiles y drones en varios objetivos en Ucrania durante toda la noche. En Kyiv, según la actualización del alcalde Vitali Klitschko en Telegram, dos personas resultaron heridas y varios distritos informaron daños. Se registraron múltiples incendios en la parte occidental de la ciudad, lo que provocó la destrucción de propiedades. Una estación de metro también sufrió el rotura de ventanas, aunque los servicios de metro continúan operando.

El centro cultural islámico de Kyiv en una mezquita local sufrió daños, según anunció el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en la plataforma X. Zelenskyy expresó su consternación, mencionando que Rusia ignora los valores éticos y espirituales y no respeta ninguna religión o creencia. Además, dijo que el objetivo de Rusia es desmantelar las comunidades ucranianas y incluso sus lugares sagrados de adoración.

Según la administración militar de Kyiv, las fuerzas rusas atacaron la ciudad con misiles crucero y drones,whose origin was traced back to the Volga region in Russia. La defensa aérea de Ucrania logró derribar alrededor de diez misiles crucero y drones sobre Kyiv. A nivel nacional, el ejército informó la interceptación de 9 misiles balísticos, 13 misiles crucero y 20 drones. Según el presidente Zelenskyy, Rusia lanzó en total 35 misiles y 23 drones.

La ciudad fronteriza de Sumy fue especialmente afectada, lo que resultó en 18 heridos,including six children, después de un ataque con misiles rusos, según informes oficiales. Cinco edificios de gran altura y una institución educativa fueron completamente destruidos, según la policía local. Sumy se encuentra cerca del área de Kursk en Rusia, donde las tropas ucranianas ingresaron anteriormente en agosto como parte de su contraofensiva.

Además, se informaron ataques con artillería en varias regiones de Ucrania. La ciudad fronteriza de Kharkiv fue atacada nuevamente, lo que resultó en la lesión de una mujer durante un ataque con drones durante la noche, según el gobernador Oleh Synyehubov. La artillería temprana atacó el distrito industrial de la ciudad, lo que provocó que un edificio residencial y otros tres edificios se incendiaran en un área de jardín cercana.

