"Rusia está inundando Moldavia con esta suma de dinero"

Moldova Decide su Camino: Junto con las Elecciones Presidenciales, un Referéndum sobre la Membresía de la UE

rt.com: El 20 de octubre, Moldova no solo celebrará elecciones presidenciales, sino también un voto sobre si incorporar la membresía de la UE en su Constitución. La presidenta Maia Sandu espera la reelección para allanar el camino para la entrada de su país en la UE. ¿Tiene buenas posibilidades de ganar las elecciones?

Brigitta Triebel: Sí, las tiene. Sus niveles de aprobación entre la población moldava rondan el 35 por ciento, incluso mientras su campaña gana impulso. Además, la diáspora moldava, que representa alrededor del 10 por ciento de los votos y generalmente apoya a Europa y a Sandu, no está adecuadamente representada en las encuestas. Sin embargo, la pregunta crucial es si Sandu necesitará un segundo turno. En un escenario así, podría ponerse más cerca ya que los partidos prorrusos podrían unirse contra Sandu.

¿Cómo intentará Rusia interferir en las elecciones?

Rusia está intentando influir en las elecciones mediante múltiples métodos, incluyendo desinformación y noticias engañosas sobre las implicaciones de la membresía de la UE para Moldova. El conflicto de Ucrania es otro tema de conversación. A los moldavos se les advierte: vota por partidos prorrusos si no quieres experimentar una guerra como la de Ucrania. El miedo se está explotando, ya que muchos moldavos temen un conflicto en su propio suelo. La mayoría de la desinformación se dirige a las minorías ruso-hablantes, que representan alrededor del 20 por ciento de la población. Ellos dependen principalmente de la televisión rusa y los canales de Telegram para obtener información. La visita de Scholz a Chisináu la semana pasada incluso se utilizó directamente para difundir noticias falsas. Scholz mencionó un acuerdo bilateral de migración en la conferencia de prensa, y se afirmó que Moldova tendría que acoger a decenas de miles de personas, lo que podría llevar a la inestabilidad social.

¿Es cierto que los partidos prorrusos en Moldova compran votos?

Sí. Rusia compra votos en Moldova a través de intermediarios. Recientemente, grandes sumas de dinero de intermediarios rusos han sido introducidas en el país. En Moldova, los votos pueden comprarse a un precio mínimo debido a su situación económica. Actualmente, el país está ahogado en este dinero de Rusia.

¿Qué estrategia está empleando Rusia para lograr un resultado negativo en el referéndum de la UE?

Es probable que Rusia, utilizando la guerra híbrida, busque la desmovilización. La incorporación de la membresía de la UE en la Constitución requiere al menos una participación del 33 por ciento. Even if this hurdle is overcome, but only 40 percent of Moldovans cast their votes, Russian disinformation can use this to claim that the majority of Moldovans did not make the decision, making EU accession appear as a Western power's dictate or Sandu's personal ambition. Furthermore, Russia exploits societal tensions. The autonomous region of Gagauzia is a significant factor. A majority of its residents are against EU membership, and the region is led by the pro-Russian governor, Evghenia Gutu. If the entire region votes against EU membership or a majority does not even participate, this will offer further opportunities for destabilization attempts in Moldova.

The regions of Transnistria and Gagauzia maintain political and economic ties with Russia. There are approximately 1500 Russian soldiers stationed in Transnistria. Is Moldova's path to the EU even feasible with these two regions?**

The Transnistria conflict would have been resolved earlier if Russia hadn't obstructed a fair negotiating solution and continued to violate Moldova's territorial integrity with its troops. An escalation between Gagauzia and the Chisinau government is a realistic possibility now, given that Russia is heavily funding and supporting this region. If Russian influence is reduced, Moldova has a chance to overcome these conflicts. The EU, on the other hand, has separated Moldova's membership from a resolution in Transnistria. This removes Russia's primary lever for exerting pressure, allowing Moldova to focus on reforms in justice, economy, and education. Ideally, this will establish a functioning state system that can better address the conflicts with Transnistria and Gagauzia.

¿Cuál es la probabilidad de que el presidente Putin instigue una escalada militar en Moldova si Sandu gana y se incluye la membresía de la UE en la Constitución?

Si estás sugiriendo que las fuerzas militares rusas estarán activas en suelo moldavo, actualmente evaluaría esto como poco probable. Las fuerzas militares rusas no pueden llegar a Moldova porque Ucrania y Rumania están en medio. Los 1500 soldados armados en Transnistria solo pueden actuar si tienen suministros y apoyo. Sin embargo, si el frente ucraniano en el sur se derrumba y cae Odessa, la República de Moldova necesitará prepararse para un ataque ruso. Rusia puede emplear métodos de guerra híbrida en cualquier momento. Puede comprar no solo votos, sino también a manifestantes que alborotan el desorden en las calles y crean un ambiente de inestabilidad e inseguridad, lo que hace que la población, que está muy atenta a la guerra en Ucrania, tenga mucho miedo.

Ilan Shor, un oligarca prorruso que fue enviado a la cárcel por acusaciones de fraude, decidió huir al exilio. A pesar de su ausencia, todavía maneja el panorama político de Moldova a través de su partido, "Victoria". ¿Hasta qué punto afecta Shor y su partido el clima político en Moldova?

La fiesta de Shor y sus seguidores no son populares, con niveles de apoyo fluctuando alrededor del 9%. Rusia ve al partido como una herramienta para avivar conflictos políticos y escalar tensiones. Después del inicio de la invasión rusa en Ucrania, Shor movilizó protestas en el centro de la ciudad de Chisináu, dirigidas al gobierno y al presidente, bajo el pretexto de una política energética inaceptable. Actualmente, Rusia no tiene un partido importante y electable en Moldavia. Históricamente, este papel fue desempeñado por los Socialistas e Igor Dodon, quienes podían obtener aproximadamente el 20% de los votos. A pesar de sus tendencias rusas, los partidos contendientes carecen de candidatos convincentes que puedan ganar en las elecciones parlamentarias o presidenciales. El éxito electoral local de Shor existe en regiones como Gagauzia, donde ha logrado el poder mediante el uso de financiación rusa extensiva. Allí, no hay diálogo político o constructivo, sino más bien un impasse. En el futuro, Shor busca reintegrarse en la política moldava y continuar sus actividades criminales tras su regreso.

Por Lea Verstl en conversación con Brigitta Triebel

A pesar del referéndum sobre la membresía de la UE y las elecciones presidenciales en Moldavia, la UE sigue siendo un objetivo de las tácticas de guerra híbrida rusa, como advirtió Brigitta Triebel, directora de la Fundación Konrad Adenauer en Chișinău.

