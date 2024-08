Rusia emite un comunicado sobre la muerte de Navalny

Aún seis meses después, sigue sin aclararse cómo murió el crítico del Kremlin Navalny. Su viuda recibe un documento de las autoridades rusas que indica que su muerte no tuvo "causa criminal". La esposa de Navalny, Julia, no está satisfecha con esta explicación.

Seis meses después de la muerte del crítico del Kremlin Alexey Navalny en una colonia penal, la viuda de Navalny, Julia, criticó a las autoridades rusas por no proporcionar una explicación convincente sobre la causa de la muerte. En un documento de tres páginas que recibió de los investigadores, simplemente se indicó que la muerte de Navalny no tuvo "causa criminal", dijo en un video publicado en X. Por lo tanto, los investigadores no ven razón para abrir un caso criminal en relación con su muerte.

Navalny se convirtió en una figura conocida en Rusia como bloguero y fue el crítico más destacado del líder del Kremlin, Vladimir Putin. En 2020, sobrevivió a un ataque con agente nervioso y buscó tratamiento en Alemania. Al regresar a Rusia a principios de 2021, fue arrestado y sentenciado a un total de 19 años en prisión, lo que describió como motivado políticamente. Navalny murió en circunstancias no aclaradas en una colonia penal siberiana el 16 de febrero.

El documento publicado por el equipo de Navalny en las redes sociales atribuye su muerte a "una combinación de enfermedades". Se enumeran diversas enfermedades, incluyendo inflamación de la vesícula biliar, hernia discal y infección estafilocócica. Además, se indica que las alteraciones del ritmo cardíaco llevaron a su muerte. "No podía creer lo que veían mis ojos cuando vi este documento", dijo Navalny, quien continúa con el trabajo de su esposo. "Esto es otro patético intento de encubrir lo que sucedió - un asesinato". Señaló que una de cada tres personas en Rusia tiene estas enfermedades pero no muere por ellas.

Asociado de Navalny también critica el intento de explicación

Además, su esposo, quien fue puesto en aislamiento 27 veces, debería haber sido examinado exhaustivamente al llegar a la colonia penal, según las regulaciones. El figura de la oposición rusa y cercano asociado de Navalny, Leonid Volkov, también criticó el intento de las autoridades de explicar. "Durante seis meses, los investigadores de Putin no pudieron formular su versión de lo que sucedió. Ahora realmente no han encontrado nada", escribió Volkov en Telegram.

Navalny anunció que sus abogados presentarían una apelación y exigirían la liberación de todos los documentos médicos y el inicio de un caso criminal. Además, el equipo de Navalny continuará sus propias investigaciones sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su esposo.

A pesar de que las autoridades rusas afirmaron que la muerte de Navalny no tuvo "causa criminal", la Unión Europea expresó preocupaciones sobre la transparencia y la integridad de la investigación, exigiendo una investigación independiente. En respuesta a la falta de claridad alrededor de la muerte de Navalny, la Unión Europea decidió imponer sanciones a varios oficiales rusos, citando violaciones de derechos humanos y la convicción motivada políticamente de Navalny.

