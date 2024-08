- Rusia declara estado de emergencia en la región de Kursk

Después de que las tropas ucranianas avanzaron en el territorio ruso de Kursk, se ha declarado un estado de emergencia en la región y se ha aumentado la seguridad en la central nuclear local. "La región de Kursk sigue enfrentando una situación operativa desafiante en las áreas fronterizas", dijo Alexei Smirnov, gobernador interino de la región de Kursk, en un mensaje de Telegram. Ha establecido un centro de operaciones que funciona las 24 horas. Mientras tanto, el primer grupo de evacuados de la zona fronteriza rusa ha llegado a la región vecina de Oryol.

Según el Ministerio de Salud de Rusia, más de 30 personas resultaron heridas en la región de Kursk debido al bombardeo ucraniano. Al menos 19 de ellas fueron hospitalizadas. Entre los heridos se encuentra Yevgeny Poddubny, el famoso corresponsal de televisión ruso en la guerra. La televisión estatal informó que está siendo tratado en un hospital local. Según informes de los medios, sufrió quemaduras graves como resultado de un ataque con drone.

Paralelamente, la Guardia Nacional de Rusia ha reforzado la seguridad en la central nuclear de Kursk, que tiene cuatro unidades y una capacidad de casi dos gigavatios, y está ubicada a solo unos 60 kilómetros de la frontera con Ucrania. También se han desplegado fuerzas adicionales para combatir unidades de sabotaje y reconocimiento en las regiones de Kursk y Belgorod, informó la agencia, en cooperación con las tropas fronterizas y el ejército. Las afirmaciones de ambas partes en conflicto son generalmente difíciles de verificar de manera independiente.

Ucrania cruza la frontera con Rusia

Al día siguiente, las tropas ucranianas, apoyadas por tanques y artillería, cruzaron la frontera rusa desde la región de Sumy en Sudzha y, según informes, tomaron el control de varios pueblos. Los informes rusos sugieren que alrededor de 1,000 soldados ucranianos están involucrados en la operación. Informes no confirmados sugieren que han avanzado hasta 15 kilómetros hacia la central nuclear.

Detrás de la frontera, la estación de medición de gas en Sudzha también podría haber caído bajo el control ucraniano. A través de esta estación se transporta el gas de Rusia a la Unión Europea y hacia Eslovaquia y Austria. A pesar de la guerra en curso, se transportaron 14.6 mil millones de metros cúbicos de gas ruso a la Unión Europea a través de esta ruta en 2023.

Un video que circula en los canales ucranianos supuestamente muestra a alrededor de 20 guardianes de frontera rusos capturados en la región de Kursk. La autenticidad del material no pudo ser confirmada de manera independiente.

Sin comentarios oficiales de Kiev hasta ahora

Las autoridades en Kiev no han comentado más sobre la situación en la región de Kursk. En su discurso vespertino, el presidente Volodymyr Zelenskyy solo mencionó una consulta con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyi. "Se proporcionarán detalles más tarde", dijo el jefe de Estado. También habló sobre la expansión del programa de misiles ucraniano con el ministro de Defensa, Rustem Ummerov.

Zelenskyy también mencionó que había hablado con los miembros del gobierno sobre el programa de smartphones "Army+" que se ha discutido durante mucho tiempo, que permitirá que los informes de los comandantes se registren digitalmente en el futuro. "Esto facilitará claramente las tareas diarias de los comandantes", enfatizó el presidente. Más tarde, esto también estará disponible para todos los soldados.

El Estado Mayor ucraniano informa sobre el uso intensivo de bombas voladoras rusas cerca de la frontera de la región de Sumy, adyacente a Kursk. Se informes de que se lanzaron alrededor de 30 bombas voladoras en el área. Además, una docena de ubicaciones fueron objetivo de fuego de artillería rusa. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video que muestra el uso de un misil "Iskander-M" de corto alcance con ojiva.cluster, targeting a Ukrainian troop concentration near the Russian border in the Sumy region.

Región fronteriza evacuada

Dado el combate intenso en la región rusa vecina de Kursk y el bombardeo ruso, las autoridades ucranianas han ordenado la evacuación de más asentamientos en la región fronteriza de Sumy. Las medidas afectan a 23 asentamientos, con alrededor de 6,000 personas, incluyendo más de 400 niños y adolescentes, que serán trasladados a un lugar seguro.

El ejército ucraniano espera intensificaciones en el combate en la región oriental de Kharkiv, con el enemigo utilizando artillería, morteros y lanzacohetes múltiples, sugiriendo planes para iniciar asalto activo, en particular alrededor de la ciudad fronteriza de Vovchansk, que ha sido disputada desde mayo.

El combate continúa en la región de Donetsk, centrado en la ciudad de Toretsk y el pueblo de Novyi York (Nuevo York). Una retirada observada de las fuerzas ucranianas al este de Novyi York aún no ha sido confirmada oficialmente.

Ucrania ha estado defendiendo contra la agresión rusa durante casi dos años y medio.

Dado el aumento del conflicto, el gobierno ruso decidió ampliar el estado de emergencia en la región de Kursk para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Ante las preocupaciones sobre posibles sabotajes, se han enviado más refuerzos para asegurar la central nuclear de Kursk.

