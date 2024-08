- Rumores sobre músicos y grupos musicales

La Expectación en torno a Oasis: Los notoriamente hermanos Noel (57) y Liam Gallagher (51), líderes de la icónica banda Oasis, han anunciado una gira de reunión programada para 2025. Hasta ahora, se han confirmado 14 espectáculos, con posibles adicionales por venir. Los informantes sugieren que su guitarrista de toda la vida, Gem Archer (57), se unirá a ellos en este viaje musical, según informó el periódico del Reino Unido "Mirror". Las especulaciones anteriores apuntaban a la participación de Paul Benjamin Arthurs, alias Bonehead (59), el guitarrista original y cofundador de Oasis que fue reemplazado por Archer.

"Gem es un ajuste perfecto"

Aunque las confirmaciones oficiales están pendientes, Gem y Bonehead parecen ser fuertes contendientes. Según un informante, la clave es encontrar personas que se lleven bien con los hermanos Gallagher y tengan una sólida historia con la banda. Gem Archer, quien se unió a Oasis en 1999 y permaneció hasta la separación de la banda en 2009 debido a la tumultuosa relación de los hermanos Gallagher, encaja perfectamente. Esta fuente afirma: "Sería una gran sorpresa si no está allí para la gira del Reino Unido. Conoce las canciones, conoce a la banda como la palma de su mano y ha trabajado con los Gallagher antes, por lo que sabe lo que le espera".

Archer comenzó su carrera musical en la década de 1980 con bandas como The Edge y The Contenders. Después del final de Oasis, se unió a Liam Gallagher, Chris Sharrock (60) y Andy Bell (60) en su banda anterior, Beady Eye. También ha colaborado con la banda de Noel Gallagher, High Flying Birds.

Posible acto de apertura: Kasabian?

More than the lineup of the Gallagher brothers' performance, the potential opening act has sparked plenty of interest. Bookmakers have their money on British rock band Kasabian, who are rumored to be the tour's supporting act. A company spokesperson said to "The Sun", "Kasabian have always had a close relationship with Oasis, and with odds at 7/4, we think it's likely that the Leicester band will appear as support at some point during the tour."

Kasabian, composed of Sergio Pizzorno (43), Chris Edwards (43), Ian Matthews (53), and Tim Carter, formed in Leicester in 1997. Their most popular tracks include "Fire" and "Club Foot". Kasabian's former guitarist, Jay Mehler (52), joined Liam Gallagher's band, Beady Eye, in 2013.

On August 27, Noel and Liam Gallagher revealed their reunion on the X (formerly Twitter) platform, announcing that they will be touring again as Oasis in 2025. The band was established in 1991 as a rock ensemble featuring the Gallagher brothers, Bonehead, bassist Paul McGuigan (53), and drummer Tony McCarroll (53). McCarroll departed four years later after receiving criticism from Noel Gallagher for his drumming, leading to a more secluded lifestyle, effectively ruling out his participation in the reunion tour.

♪ La historia musical de Gem Archer con Oasis y su familiaridad con los hermanos Gallagher hacen que su inclusión en la gira de reunión sea muy esperada. ♪ La posible colaboración entre Oasis y Kasabian como socios de gira podría crear una energía electrizante, dada su historia compartida y la conexión del antiguo guitarrista de Kasabian con la anterior banda de Liam Gallagher.

Lea también: