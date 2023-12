Personal

Rudy Giuliani Datos principales

Fecha de nacimiento: 28 de mayo de 1944

Lugar de nacimiento Brooklyn, Nueva York

Nombre de nacimiento: Rudolph William Louis Giuliani

Padre: Harold Harold Giuliani, tabernero

Madre: Helen (D'Avanzo) Giuliani, secretaria

Matrimonios: Judith Nathan (24 de mayo de 2003-2019, divorciada); Donna Hanover (15 de abril de 1984-10 de julio de 2002, divorciada); Regina Peruggi (26 de octubre de 1968-1982, anulada)

Hijos: con Donna Hanover Caroline y Andrew

Estudios: Manhattan College, B.A., 1965; Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, J.D., 1968 (magna cum laude)

Religión: Católico romano

Otros datos

A Giuliani se le atribuye la revitalización de Nueva York durante la década de 1990, cuando la delincuencia descendió significativamente y la economía se disparó.

Como alcalde, Giuliani era partidario de los derechos de los homosexuales, del control de armas y del derecho al aborto.

Tras los atentados del 11-S, Giuliani fue muy elogiado por su respuesta a la catástrofe.

Su primer matrimonio, con Regina Peruggi, se anuló al cabo de 14 años, cuando Giuliani descubrió que él y su mujer eran primos segundos.

Su padre, Harold Giuliani, estuvo en prisión por robo a mano armada en la década de 1930.

Cronología

1968-1970 - Tras licenciarse en Derecho, Giuliani trabaja para el juez Lloyd MacMahon del Distrito Sur de Nueva York.

1970- Se incorpora a la oficina del Fiscal General.

1975-1977 - Se traslada a Washington, DC, tras ser nombrado fiscal general adjunto y jefe de gabinete del fiscal general adjunto Harold Tyler.

1977-1981 - Regresaa Nueva York y se incorpora al bufete de abogados Patterson, Belknap, Webb y Tyler.

1981-1983 - Ocupa el cargo de fiscal general adjunto, el tercero más alto del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

1983-1989 - Fiscal del Distrito Sur de Nueva York. Durante este periodo, Giuliani adquiere notoriedad nacional por procesar a Ivan Boesky, Michael Milken y varias figuras de la mafia.

1989 - Giuliani dimite como fiscal y se presenta por primera vez como candidato a la alcaldía de Nueva York. Pierde contra David Dinkins en una reñida carrera.

1993 - Se convierte en el primer alcalde republicano de Nueva York en 20 años, tras derrotar a Dinkins.

1 de enero de 1994-31 de diciembre de 2001 - Alcalde de Nueva York.

1997- Es reelegido alcalde por un amplio margen, con cuatro de los cinco distritos de Nueva York.

27 deabril de 2000 - Revela que padece cáncer de próstata.

19 de mayo de 2000 - Anuncia que abandona la carrera por el Senado de Estados Unidos para centrarse en el tratamiento del cáncer.

2001 - Es nombrado Persona del Año por la revista Time.

15 de octubre de 2001 - Es nombrado Caballero Honorario del Imperio Británico por la Reina Isabel II.

2002 - Se publica su libro "Liderazgo".

Enero de 2002 - Deja la alcaldía y funda Giuliani Partners, una empresa de consultoría de seguridad.

8 de marzode 2002 - Recibe el Premio Presidencial Ronald Reagan a la Libertad de manos de Nancy Reagan.

30 de agosto de 2004 - Pronunciaun discurso en la Convención Nacional Republicana de Nueva York y posteriormente hace campaña a favor de la reelección del Presidente George W. Bush .

Marzo de 2005 - Se incorpora como socio al bufete de abogados tejano Bracewell & Patterson. El bufete pasa a llamarse Bracewell & Giuliani.

2006 - Bush nombra a Giuliani para encabezar la delegación a Turín (Italia) para las ceremonias de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 .

5 de febrero de 2007 - Presenta una declaración de candidatura ante la FEC para las elecciones presidenciales de 2008.

30 de enerode 2008 - Se retira de las elecciones presidenciales de 2008 y apoya a John McCain.

23 de mayo de 2009 - Se enzarza en una discusión con el editor y cineasta John McCluskey, que más tarde es detenido por amenazar presuntamente con dar un puñetazo a Giuliani.

19 de enero de 2016 - El bufete internacional de abogados Greenberg Traurig comunica que Giuliani se incorpora a la empresa como presidente mundial de su práctica de ciberseguridad, privacidad y gestión de crisis y como asesor principal del consejero delegado Richard A. Rosenbaum.

12 de enerode 2017 -El equipo de transición delpresidente electo Donald Trump anuncia que Giuliani se unirá a ellos como asesor "en relación con los problemas de ciberseguridad del sector privado y las soluciones emergentes que se están desarrollando en el sector privado."

19 de abrilde 2018 -Se une al equipo legal personal de Trump.

10 de mayode 2018 - Anuncia que ha renunciado a su bufete de abogados, Greenberg Traurig, para concentrarse en su trabajo legal para Trump durante la investigación del abogado especial sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016.

16 de enero de 2019- En una entrevista con Chris Cuomo de CNN, Giuliani dice que nunca negó que la campaña de Trump se coludiera con el gobierno ruso durante la campaña de 2016, solo que el propio presidente no estaba involucrado en la colusión.

9 de mayo de 2019 - The New York Times publica un informe en el que Giuliani dice que planea viajar a Ucrania para investigar al hijo del ex vicepresidente Joe Biden, Hunter Biden, quien trabajó para una compañía de gas llamada Burisma Holdings que era propiedad de un oligarca. Giuliani alega que, en 2016, el vicepresidente presionó indebidamente a Ucrania para que destituyera a un fiscal que investigaba a Burisma. La acusación de Giuliani se ve socavada por un informe de Bloomberg, que describe la investigación de Burisma como "inactiva" en 2016. Giuliani dice al Times que es apropiado que investigue a Biden incluso cuando el ex vicepresidente hace campaña por la nominación demócrata en 2020.

11 de mayode 2019 - Giulianida marcha atrás y dice que ya no viajará a Ucrania para presionar a los dirigentes del país para que investi guen a Biden y a su hijo.

19 de septiembrede 2019 - Giuliani aparece en CNN y dice que pidió a los funcionarios ucranianos que investigaran a Biden.

9de octubre de 2019 - Dos socios de Giuliani, Igor Fruman y Lev Parnas, son detenidos por las autoridades en el aeropuerto internacional de Dulles antes de embarcar en un vuelo a Viena con billetes de ida. Los hombres, que ayudaban a Giuliani en la investigación sobre Biden, son acusados de múltiples cargos, entre ellos conspiración, declaraciones falsas e infracciones de la financiación de la campaña. Parnas era el contacto de Giuliani en Ucrania y ayudaba al ex alcalde a ponerse en contacto con funcionarios y ex funcionarios en el extranjero. Parnas y Fruman canalizaron cientos de miles de dólares en donaciones ilegales de ciudadanos extranjeros a un super PAC aliado de Trump, según la acusación. Los hombres también participaron en un exitoso plan para destituir a la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch.

10 de octubre de 2019 - Giuliani dice a The Atlantic que había planeado viajar a Viena, pero no tenía la intención de reunirse con Fruman y Parnas hasta que todos regresaran de Europa. Por separado, Trump dice que no conocía a Parnas y Fruman a pesar de que Parnas había publicado múltiples fotos de sí mismo con Trump, el vicepresidente Mike Pence y Donald Trump Jr.

15 de octubrede 2019 - El subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Europeos y Euroasiáticos de EEUU, George Kent, testifica que alrededor de enero de 2019, Giuliani solicitó un visado al Departamento de Estado y a la Casa Blanca para que el exfiscal general ucraniano Viktor Shokin viajara a Estados Unidos.

7 de diciembre de 2019 - Después de que Giuliani regrese de un viaje a Ucrania, donde al parecer se reunió con numerosos exfuncionarios y filmó escenas para un programa de televisión de la cadena One America News, Trump anuncia que su abogado personal va a presentar un informe al Congreso y al fiscal general sobre sus hallazgos.

16 de diciembre de 2019 - The New Yorker publica un artículo en el que se cita a Giuliani diciendo que la destitución de Yovanovitch fue una parte clave de su esfuerzo por desenterrar trapos sucios sobre los demócratas en nombre de Trump.

23 de diciembre de 2019 - La revista New York publica una entrevista con Giuliani en la que acusa al financiero judío George Soros de nombrar embajadores estadounidenses, emplear a agentes del FBI y ser enemigo de Israel. Giuliani dice que su oposición a Soros no tiene raíces antisemitas. "Soros no es judío", dice Giuliani. "Yo soy más judío que Soros".

10 de febrero de 2020 -Elfiscal general deEEUU, William Barr, confirma que el Departamento de Justicia de EEUU ha estado recibiendo información de Giuliani sobre su operación en Ucrania.

15 de octubrede 2020 -The Washington Post informa de que la Casa Blanca fue advertida en 2019 de que Giuliani "estaba siendo utilizado para alimentar con desinformación rusa" al presidente. Citando conversaciones con cuatro exfuncionarios familiarizados con el asunto, el Post afirma que las agencias de inteligencia estadounidenses advirtieron a la Casa Blanca de que Giuliani "era el objetivo de una operación de influencia de la inteligencia rusa" en la que Trump era el destinatario de la desinformación.

14 de noviembrede 2020 - Trump tuitea que ha puesto a Giuliani a cargo de los desafíos legales postelectorales de su campaña.

6 de diciembrede 2020 - Giulianies ingresado en el Hospital de la Universidad de Georgetown tras dar positivo por Covid-19, según confirma a CNN una fuente familiarizada con el asunto. Antes, Giuliani pareció confirmar su diagnóstico positivo, horas después de que Trump lo anunciara en Twitter, al tuitear que está "recibiendo una gran atención y se siente bien." Abandona el hospital después de cuatro días.

25 de enero de2021 - La empresa de tecnología electoral Dominion Voting Systems presenta una demanda contra Giuliani por 1.300 millones de dólares por sus acusaciones de fraude electoral.

29 de abril de 2021 - Agentes federales ejecutan una orden de registro en el apartamento y la oficina de Giuliani en Manhattan. Robert Costello, abogado de Giuliani, dice que la orden describía una investigación sobre una posible violación de las leyes de lobby extranjero y que buscaba comunicaciones entre Giuliani y personas como un ex columnista de The Hill, John Solomon.

17 de mayo de 2021 - Se publica una carta dirigida al tribunal por los abogados de Giuliani. En ella se argumenta que la revisión por parte de las autoridades federales del material incautado en un registro encubierto de la cuenta de iCloud de Giuliani en 2019 fue ilegal y se sugiere que las órdenes de registro ejecutadas a finales del mes pasado en su casa y oficina de Manhattan fueron el "fruto de este árbol envenenado."

24 de junio de 2021 - Giulianies suspendido del ejercicio de la abogacía en el estado de Nueva York por un tribunal de apelación que determinó que hizo "declaraciones demostrablemente falsas y engañosas" sobre las elecciones de 2020. Posteriormente, su licencia de abogado también es suspendida en Washington, DC.

18 de enero de2022 - El comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios del 6 de enero cita a Giuliani y a otras tres personas que impulsaron varias conspiraciones de fraude electoral en nombre de Trump.

2 de febrero de 2022 -Los famososjueces Robin Thicke y Ken Jeong abandonan el escenario después de que Giuliani se desenmascarara como concursante en "El cantante enmascarado", el popular reality de la Fox en el que los aspirantes actúan disfrazados hasta que son eliminados.

10 de junio de 2022 - La rama disciplinaria de abogados del Colegio de Abogados de DC presenta un caso contra Giuliani por impulsar acusaciones de fraude electoral sin fundamento en un tribunal federal de Pensilvania en nombre de Trump después de las elecciones de 2020. La presentación de la oficina disciplinaria, llamada acusación, pone aún más en peligro el estatus de Giuliani como abogado, ya que se le acusa de violar las Reglas de Conducta Profesional de Pensilvania.

17 de agostode 20 22 - Giuliani comparece ante un gran jurado de Georgia que investiga los esfuerzos de Trump y sus aliados para subvertir los resultados de las elecciones de 2020.

9de enero de 2023 - La CNN informa de que los fiscales han citado a Giuliani, pidiéndole que entregue registros a un gran jurado federal como parte de una investigación sobre la recaudación de fondos de Trump tras las elecciones de 2020.

14 de agosto de 2023 - Es acusado, junto con Trump y otras 17 personas, en Georgia, por cargos estatales derivados de sus esfuerzos por anular la derrota electoral del expresidente en 2020. Más tarde se declara inocente y renuncia a su derecho a una vista de acusación.

30 de agosto de 2023- Un juez federal dictamina que Giuliani ha perdido una demanda por difamación de dos trabajadoras electorales de Georgia, Ruby Freeman y Shaye Moss, después de que no facilitara información solicitada en citaciones judiciales. El 15 de diciembre de 2023, un jurado condena a Giuliani a pagar casi 150 millones de dólares a Freeman y Moss. Tres días después, Freeman y Moss presentan otra demanda contra Giuliani, pidiendo a un juez federal que le prohíba permanentemente mentir sobre ellos.

26 de septiembre de2023 -HunterBiden presenta una demanda civil contra Giuliani y el ex abogado de Giuliani, alegando que causaron la "aniquilación total" de su privacidad digital y violaron las leyes federales y estatales de privacidad informática a través de sus supuestos esfuerzos por piratear sus dispositivos.

4 de octubre de 2023 - Presenta una demanda por difamación contra Joe Biden por llamarle "peón ruso".

