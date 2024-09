- Ruckus escala alrededor del dispositivo de medición - "Qué absurdo"

El capitán de Friburgo, Christian Günter, expresó su descontento por la decisión de penalti en su derrota por 0:2 ante el Bayern Munich, culpando a un supuesto mano de su compañero Max Rosenfelder. "Eso es una decisión de penalti completamente absurda. Si eso se considera una mano, entonces prefiero retirarme del fútbol. Es ridículo", dijo el defensa de 31 años durante su entrevista posterior al partido en DAZN.

El delantero del Bayern, Harry Kane, había chocado hombros con Rosenfelder durante un desafío aéreo. El árbitro asistente de video, Harm Osmers, intervino tras el saque de esquina señalado por el árbitro Christian Dingert. Dingert, de 44 años, revisó la acción en el banquillo, lo que llevó al otorgamiento del penalti.

El equipo de Friburgo, incluyendo al entrenador Julian Schuster, se sorprendió por la decisión. "Sentí el balón en mi brazo, pero para mí no fue un penalti. Estaba en una lucha con él, creo que fue un movimiento estándar. Creo que habría fallado por unos dos metros si no hubiera hecho contacto con mi mano. Es duro", lamentó Rosenfelder.

Günter se pregunta sobre la posibilidad de saltar sin usar los brazos

Compartiendo sus sentimientos, Günter expresó los pensamientos de Rosenfelder. "Realmente no puedo entenderlo. La DFB debería organizar una sesión de entrenamiento sobre cómo saltar sin usar los brazos. Eso sería bueno. Quizás puedan introducirlo el siguiente año. Antes de que comience la temporada, deberían venir a enseñarnos a los profesionales cómo saltar sin usar los brazos", dijo Günter.

El entrenador Schuster centró principalmente su crítica en la intervención del VAR. "No entiendo por qué alguien intervendría", dijo Schuster. Dingert había manejado la situación correctamente y no había otorgado un penalti por mano. Schuster se refirió a la controvertida decisión de penalti hecha contra Palinha en el tiempo añadido, cuando manejó el balón en el área de penalti, como "vergonzoso". Schuster añadió "Si se otorga un penalti así, no lo quiero".

