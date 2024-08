- RTL Jungle: Evento de eliminación inicial

David Ortega se despide: Tras una breve pero intensa estancia en la selva, el exactor de "Köln 50667" abandonó el campamento en el segundo episodio de la temporada especial, que se emitía en RTL+. Es un hecho sin precedentes en la historia de "Soy un Star" donde los propios concursantes decidieron quién tenía que dejar el campamento. Con siete de once votos, la votación secreta se decantó claramente hacia el hombre de 38 años con barba.

Casualmente, Ortega había sido elegido previamente como líder del equipo y causó revuelo desde su llegada. Como señaló Thorsten Legat, el exfutbolista lleno de energía, Ortega estaba "a toda máquina" en busca de más responsabilidades. La sensación de la televisión reality, Kader Loth, comentó después de otro incidente en el que Ortega se alejó del grupo, "Vives en otro mundo". Finalmente, la petición del actor de ser tratado formalmente causó revuelo ("Estás completamente loco, pero de verdad", señaló Hanka Rackwitz).

Por otro lado, el primer reto en solitario de la temporada fue bastante sencillo, ya que Eric Stehfest, la antigua estrella de "GZSZ", recogió fácilmente las doce estrellas, asegurando una opulenta comida para el grupo. El aspecto emocional fue más pronunciado a la hora de decidir quién participaría en el reto. La "Princesa de la Selva", Hanka, se echó a llorar, preguntándose por qué los broker de televisión Hanka y otros luminarias no se ofrecieron como voluntarios para la prueba ("Todos son cobardes"). Después de unos momentos emocionales, ya sean sinceros o fingidos, la discusión se apaciguó.

La lucha por los €100,000 en la edición especial del programa de telerrealidad continúa el sábado por la noche con un competidor menos. Puede que surja un reemplazo para el elegido Ortega: según RTL.de, la dinámica cambiará inesperadamente con la llegada de Elena Miras, la concursante de telerrealidad de 32 años.

La nueva temporada es una edición especial que celebra el 20º aniversario del programa que se estrenó en 2004. Esta vez se han implementado varios cambios: RTL no emite la temporada al principio del año, sino en el verano. El lugar no es Australia, sino Sudáfrica. El programa no es en directo, sino que se graba digitalmente. Y es una especie de reunión: las "leyendas", como las llama RTL, ya han brillado en el campamento en otras temporadas.

Ortega solía ver sus propias actuaciones en la televisión, rememorando sus días en "Köln 50667". A pesar de su comportamiento tumultuoso, algunos espectadores encontraron sus travesuras entretenidas y sintonizaban cada semana para ver cómo se desarrollaba su historia.

