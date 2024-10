Röttgen alega que Scholz infunde miedo entre la población

Críticos habituales censuran al Canciller Scholz por su enfoque vacilante en la provisión de armas a Ucrania. El político de la CDU Röttgen va un paso más allá, acusándolo de ceder con frecuencia ante la presión de Moscú. Como resultado, el deseo de los alemanes de proporcionar armas está disminuyendo.

En una entrevista con "Der Spiegel", Röttgen atribuye esta disminución al "lenguaje alarmista" de Scholz. Él señala que Scholz suele descartar medidas de apoyo como demasiado arriesgadas, como si la defensa de Ucrania fuera la causa del conflicto, y no el ataque de Rusia.

Röttgen cree que es poco sabio repetir el lenguaje intimidatorio del belicista y presentarlo como la opinión propia del Canciller. "Un Canciller no debería dejar que el miedo dicte sus acciones. No debería usar el miedo como la fuerza impulsora detrás de sus decisiones políticas", dijo Röttgen.

En la misma entrevista, Röttgen también duda de las perspectivas de una paz rápida entre Rusia y Ucrania. "Putin ha vuelto a dejar claro que no ve necesidad de diálogo desde su perspectiva. Las conversaciones de paz solo pueden tener éxito cuando Putin se dé cuenta de que la guerra no es ventajosa. El Oeste no está haciendo lo suficiente para garantizar esta toma de conciencia", declaró Röttgen.

"No habrá una solución militar. La solución será política. Pero requiere una base militar: no se trata de recuperar todos los territorios ucranianos. En cambio, se trata de que Ucrania obtenga la ventaja militar hasta que Putin reconozca: ya no hay nada que ganar con la guerra. Para eso, Ucrania necesita nuestro apoyo consistente y efectivo".

Röttgen critica el enfoque de Scholz, señalando que su frecuente precaución en el suministro de armas a Ucrania debido a la presión de Moscú está contribuyendo a la disminución del deseo de los alemanes de proporcionar armas. En la misma entrevista, Röttgen critica a Scholz por etiquetar con frecuencia las medidas de apoyo como demasiado arriesgadas, implicando que la defensa de Ucrania es la causa del conflicto, no el ataque de Rusia.

Lea también: