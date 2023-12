Lo más destacado

Rory McIlroy "sorprendido" por la reacción al jugar al golf con Donald Trump

Rory McIlroy "sorprendido" por las críticas

Habló de golf con el presidente Trump

El norirlandés de 27 años dijo que estaba "sorprendido" por la reacción y las críticas a su ronda en el campo Trump International del presidente en Florida.

McIlroy publicó un comunicado el viernes para rebatir las afirmaciones de que era un "fascista" y un "intolerante" por jugar con el polémico presidente.

Pero ahí no ha quedado la cosa y la ronda con Trump ocupó un lugar destacado en la rueda de prensa del ex número 1 del mundo antes de su reaparición en el PGA Tour tras lesionarse el martes en México.

"No es como si estuviéramos hablando de política exterior, estábamos hablando de golf y de la hierba que estaba poniendo en los greens", dijo McIlroy.

Durante una vitriólica campaña y un estridente inicio de mandato, Trump ha hecho poco por llegar más allá de su base de votantes profundamente comprometidos, con su descarado enfoque, alimentado por Twitter, sacudiendo la política de la nación.

Sin embargo, en su intento de estabilizar su administración tras cinco semanas tumultuosas en el cargo, Trump adoptó una postura presidencial más convencional en su primer discurso ante el Congreso el martes.

"McIlroy dijo a los periodistas antes del WGC-México Championship que comienza el jueves.

Almuerzo con Tiger

McIlroy, que lleva casi dos meses de baja por una lesión en las costillas, también reveló que almorzó con Tiger Woods la semana pasada, y dijo del ex número 1 del mundo: "Mentalmente, está en un buen momento".

Woods, de 41 años, no ha jugado desde que se retiró del Dubai Desert Classic el mes pasado con espasmos en la espalda, tras casi 17 meses de baja por múltiples operaciones de espalda.

"Ha luchado con su cuerpo en el último par de años, por desgracia, simplemente no le permite hacer lo que quiere hacer", dijo McIlroy a los periodistas.

"Es duro, pero sé que está trabajando duro para volver. Lleva tiempo. Incluso si juega de ocho a 10 veces al año es una ventaja para todos nosotros."

Respetuoso

McIlroy, que dijo que había jugado con el presidente Bill Clinton y "pasado tiempo con el presidente George W. Bush", dijo que la oportunidad de jugar al golf con un presidente estadounidense en ejercicio era única.

"Ver a 20 agentes del servicio secreto, 30 policías y francotiradores entre los árboles fue una experiencia surrealista", dijo.

"Me sorprendió un poco la reacción, pero entiendo por qué, es una posición difícil".

Trump ha criticado con frecuencia el hábito de jugar al golf del Presidente Barack Obama, y ha criticado al ex Presidente por jugar al golf cuando el país tenía ante sí muchos asuntos urgentes.

"Sólo hacía lo que me parecía respetuoso", añadió el ganador de cuatro majors. "Si el presidente de EE.UU. te llama por teléfono y quiere jugar al golf contigo, yo no iba a decir que no.

"No estoy de acuerdo con todo lo que dice. No soy estadounidense, no puedo cambiar el sistema político. No puedo votar y aunque pudiera hacerlo no creo que lo hubiera hecho. Disfruté, me lo pasé bien.

"Lo siento si molesté a la gente, pero sentí que estaba en una posición en la que no podía hacer otra cosa que decir que sí".

Clasificación mundial

Mientras McIlroy ha estado al margen, Dustin Johnson ha ascendido al número 1 mundial y varios de sus coetáneos cerca de la cima de la clasificación han ganado, entre ellos Jordan Spieth, Hideki Matsuyama y Rickie Fowler.

McIlroy, sin embargo, dice que su lesión puede haber sido una "bendición disfrazada".

McIlroy, tercero en el ranking, puede alcanzar a Johnson en la cima si gana en el Club de Golf Chapultepec de México y el estadounidense termina peor que un empate a dos por el tercer puesto.

El World Golf Championships se había celebrado anteriormente en el campo Doral de Trump en Miami, pero se trasladó a México después de que el patrocinador Cadillac no renovara su contrato.

"Era, sencillamente, una partida de golf. El golf era nuestro punto en común, nada más", dijo.

Ante los comentarios de McIlroy sobre jugar 18 hoyos con el Presidente, Sanders dijo que el Presidente "tenía la intención de jugar unos hoyos y decidió jugar más tiempo."

Fuente: edition.cnn.com