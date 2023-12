Rory McIlroy se burla de Greg Norman al ganar el Abierto de Canadá

El domingo, McIlroy hizo birdies en los dos últimos hoyos del St. George's Golf and Country Club y terminó con 19 bajo par, por delante de los estadounidenses Tony Finau y Justin Thomas.

George's Golf and Country Club y terminó con 19 bajo par por delante de los estadounidenses Tony Finau y Justin Thomas, en un momento en el que gran parte de la atención del deporte se ha centrado en el evento inaugural de la serie LIV Golf, respaldada por Arabia Saudí, en el Centurion Club, cerca de Londres.

"Este es un día que recordaré durante mucho, mucho tiempo: la 21ª victoria en el PGA Tour, una más que nadie", dijo McIlroy a la CBS. "Eso dio un poco más de incentivo extra hoy y estoy feliz de conseguirlo".

Los comentarios parecían aludir a las 20 victorias en el PGA Tour del australiano Norman, imagen de la serie LIV Golf.

Más tarde, al comienzo de su rueda de prensa, McIlroy, un firme defensor del PGA Tour desde que surgió la noticia de la serie independiente, también comentó que ahora tiene una victoria más en el PGA Tour que Norman.

LEA: El comisionado del PGA Tour reflexiona sobre la "desafortunada semana" tras el lanzamiento del LIV Golf

El último día en St. George's, cerca de Toronto, fue un asunto tenso. El número 3 del mundo, McIlroy, llegó a la jornada empatado en el liderato con Finau, mientras que Thomas estaba dos golpes por detrás en un triple empate por el segundo puesto.

McIlroy tuvo una ventaja de tres golpes en un momento dado, pero falló varios putts cortos y se encontró empatado con Thomas con 17-bajo después de 16 hoyos.

Sin embargo, se mantuvo firme y terminó con dos golpes de ventaja sobre Finau, llevándose a casa 1.566.000 dólares en premios.

Thomas hizo bogeys consecutivos en los hoyos 17 y 18, lo que permitió a Finau hacerse con el segundo puesto en solitario.

El inglés Justin Rose entró brevemente en liza el domingo, con un extraordinario 60 bajo par (10-bajo par), para terminar empatado en el cuarto puesto.

LEA: Linn Grant hace historia como primera mujer ganadora en el DP World Tour

McIlroy se convierte en el primer jugador que gana un evento no importante del PGA Tour consecutivamente en dos campos diferentes desde que Jim Furyk lo hiciera en el Abierto de Canadá en 2006 y 2007.

También le sitúa entre los favoritos para ganar el US Open en Brookline, Massachusetts, cuando el torneo comience el jueves.

"En general, creo que ha sido una gran semana para preparar el US Open", dijo McIlroy a los periodistas. "No hay mejor manera de prepararse para un torneo de golf que estar en liza, teniendo que pegar los golpes cuando los necesitas. Esta semana he demostrado que puedo hacerlo".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com