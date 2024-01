Rory McIlroy lamenta haber "juzgado demasiado" a los jugadores que se unieron a LIV Golf cuando se lanzó el circuito

El norirlandés ha sido un opositor vocal de la gira independiente respaldada por Arabia Saudita desde su lanzamiento oficial en junio de 2022, reiterando el año pasado que "todavía odia" LIV Golf y preferiría retirarse antes que competir en su circuito.

McIlroy, cuatro veces campeón de Majors, se unió a Tiger Woods para criticar a los jugadores que renunciaron a su estatus en el PGA Tour para competir por premios garantizados en la nueva serie, mientras se desarrollaba una serie de disputas legales entre las dos giras enfrentadas.

Estas disputas terminaron con el sorprendente anuncio de reconciliación entre el PGA Tour y LIV Golf el pasado mes de junio.

Después de no haber llegado a un acuerdo antes de la fecha límite inicial del 31 de diciembre, las dos partes siguen trabajando para finalizar el marco propuesto para unir fuerzas, con el comisionado del PGA Tour Jay Monahan diciendo a los jugadores en un memorando enviado el domingo que las negociaciones habían hecho "progresos significativos."

El número 2 del mundo McIlroy, que dimitió de su papel en la junta política del PGA Tour en noviembre, dijo que había "aceptado la realidad" de que LIV Golf era "parte de nuestro deporte ahora" y expresó su pesar por haber sido "crítico" con los primeros jugadores en unirse a la gira disidente.

"Creo que fue un pequeño error por mi parte porque ahora me doy cuenta de que no todo el mundo está en mi posición o en la posición de Tiger", dijo McIlroy en Stick to Football, un podcast presentado por el presentador de Sky Sports y ex futbolista del Manchester United Gary Neville.

"Recibes esta oferta y ¿qué haces? Todos nos convertimos en profesionales para ganarnos la vida practicando los deportes que practicamos y creo que de eso me he dado cuenta en los últimos dos años, no puedo juzgar a la gente por tomar esa decisión."

McIlroy, de acuerdo con la "inteligente" marcha de Rahm

McIroy dijo que no tenía ningún problema con la salida de Jon Rahm del PGA Tour en lo que podría considerarse el mayor golpe de efecto de LIV Golf hasta la fecha, tras el anuncio en diciembre de que el número 3 del mundo español iba a firmar un contrato de tres años y 300 millones de dólares, según ESPN.

La fusión "legitimó lo que LIV estaba tratando de hacer", argumentó McIlroy, haciendo más fácil que jugadores como Rahm hicieran el cambio.

"Jon Rahm no tiene nada de la presión que los primeros chicos tuvieron por ir ... es un movimiento de negocios inteligente, es oportunista. Creo que ve que las cosas volverán a su cauce.

"Si eso es lo que quiere hacer y cree que es la decisión correcta para él y su familia, entonces ¿quién soy yo para decir algo diferente en este momento?"

Sin embargo, McIlroy tuvo una visión más sombría de aquellos que se marcharon y que percibió que habían hablado "basura" sobre sus giras anteriores al unirse a LIV Golf.

"Todos hemos crecido y jugado en el European Tour y en el PGA Tour, y eso nos ha dado una plataforma para convertirnos en lo que somos y darnos a conocer", dijo McIlroy.

"Así que cuando la gente ha jugado eso durante, digamos, 15 o 20 años y luego saltan a la LIV y luego simplemente empiezan a hablar mal de donde han venido, eso es lo que me molesta porque no estarías en esta posición si no tuvieras lo que tuviste viniendo ... es como, 'Chicos, no es una gran mirada.'

"No envidio a nadie por ir y coger ese dinero y hacer algo diferente, pero no trates de quemar el lugar en tu salida".

McIlroy añadió que "nunca" había tenido una oferta para unirse a LIV Golf.

"Simplemente no me comprometí. Llegados a este punto, ya me he puesto las pilas", dijo el jugador de 34 años.

La IPL del golf

Argumentando que LIV Golf había "expuesto algunos defectos" en el sistema existente de golf, como la incapacidad de garantizar a los patrocinadores del PGA Tour que los mejores jugadores del juego figurarían en sus respectivos eventos, McIlroy dijo que estaría interesado en jugar en la gira si se organizara como la Indian Premier League (IPL) de cricket.

"Me encantaría que la LIV se convirtiera casi en la IPL del golf", dijo McIlroy.

"Toman dos meses durante el calendario. Tienes tus cuatro semanas en mayo y tus cuatro semanas en noviembre y vas y haces estas cosas de equipo y es un poco diferente y es un formato diferente.

"Si hicieran algo así, yo diría: 'Sí, suena divertido', porque al menos trabajas dentro del ecosistema".

Con 250 millones de dólares en premios prometidos por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí para la temporada inaugural del LIV Golf, y cientos de millones más gastados en derechos de inscripción, McIlroy desea que los fondos se destinen al golf de base.

"Me he dado cuenta de que si hay gente, o un fondo soberano, que quiere gastar dinero en tu deporte, en última instancia es algo bueno, pero lo que quieres es que lo gasten de la manera correcta y en cosas que son importantes para el juego", dijo.

"Así que en lugar de dar a alguien 100 millones de dólares, ¿por qué no invertir 50 millones en un programa de base para el R&A o la USGA (Asociación de Golf de EE UU), para poder ayudar realmente?

"Siempre que dicen 'hacer crecer el juego', gastar ese dinero en otra parte para hacer crecer realmente el juego y no sólo intentar comprar talento, creo que sería una forma mucho mejor de gastar ese dinero".

Mickelson: 'Es hora de que los demás y yo dejemos a un lado nuestras hostilidades'

Phil Mickelson, uno de los primeros jugadores en unirse a LIV Golf, dio la bienvenida a los comentarios de McIlroy, reconociendo que "probablemente no fueron fáciles de decir".

El seis veces ganador de majors se enfrentó a un fuerte escrutinio por su decisión de inscribirse en la gira disidente, pero cree que la reciente llegada de Rahm podría actuar como el "puente para unir a ambas partes."

"No usemos esto como una oportunidad para amontonarnos", dijo Mickelson en un post en X, antes Twitter, respondiendo a las citas publicadas de la entrevista de McIlroy en el podcast.

"Más bien, es hora de que yo y los demás dejemos de lado nuestras hostilidades y trabajemos hacia un futuro positivo ... hasta que se llegue a un acuerdo será el negocio como de costumbre para ambas partes, pero esperemos que sin el desdén innecesario".

El primer torneo LIV Golf de la temporada comienza el 2 de febrero en el LIV Golf Mayakoba en México.

