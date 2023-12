Rory McIlroy, Jon Rahm y Sam Burns comparten el liderato en el "brutal" BMW Championship

"El animal más feliz del mundo es un pez de colores. ¿Saben por qué? Tiene una memoria de 10 segundos", dijo Rahm, citando una frase de la popular serie "Ted Lasso".

"Jugué un gran golf la semana pasada, sólo un par de malos swings en la recta final, y eso es lo más importante que hay que recordar".

El número 1 del mundo hablaba así tras su ronda inaugural del jueves en el BMW Championship, donde terminó empatado en cabeza con Rory McIlroy y el estadounidense Sam Burns.

Los dos compañeros europeos en la Ryder Cup y Burns firmaron tarjetas de ocho bajo 64 en el Caves Valley Golf Club de Baltimore, Maryland, para compartir el liderato en la segunda prueba de los Playoffs de la FedExCup que determinarán el campeón de la temporada del PGA Tour el 5 de septiembre.

Un eagle en el hoyo 16, par cinco, disparó a McIlroy en la clasificación y le permitió compartir el liderato. El norirlandés es 28º en la clasificación de la FedExCup, y sólo los 30 primeros llegan a la final de la temporada, el Tour Championship, la semana que viene.

"He pasado antes por fases de playoffs en las que siempre estás en el grupo de cabeza. Eres 1, 2 o 3 en la FedExCup, y eso puede pasar factura mentalmente", dijo. "Estoy en una posición en la que necesito jugar bien para jugar la semana que viene. Hay un elemento de libertad".

Tanto Rahm como Burns hicieron rondas sin bogeys el jueves, y con ambos en East Lake la semana que viene para el Tour Championship, mantener su buena forma es primordial.

Hoy ha sido brutal

Para el campeón del US Open, Rahm, su ronda de apertura continúa su buena forma. Según el PGA Tour, ha sido la 15ª vez en sus últimas 17 rondas que ha tirado por debajo de los 60 golpes.

Aunque los palos de Rahm siguieron ardiendo, no fue lo más caliente en Caves Valley el jueves.

Las temperaturas rondaron constantemente los 90 grados y junto con la alta humedad y los cambios de elevación, las condiciones resultaron difíciles para los jugadores.

Cameron Smith, el australiano que terminó segundo tras un desempate con Tony Finau en el Northern Trust la semana pasada, explicó que la velocidad a la que caminaba fue algo que se le pasó por la cabeza durante la ronda del jueves debido a las "brutales" condiciones.

"Probablemente estábamos caminando un poco más despacio de lo que solemos hacer e intentando buscar mucho la sombra... hoy ha sido brutal ahí fuera", dijo Smith después de su 68-bajo par. "Esos últimos probablemente cuatro o cinco hoyos, te afecta y empiezas a pensar, '¿Cuándo va a terminar esto? Hay que ser inteligente.

"Soy de Queensland, donde hace calor, así que no me molesta, pero me afecta mucho. Así que ahora estoy deseando darme un masaje rápido, luego una ducha fría y un par de cervezas frías".

Rahm agradeció el hecho de tener un mes de descanso forzado por Covid después de los Juegos Olímpicos de 2020 para mantener sus niveles de energía.

"Esos tipos que fueron a los Juegos Olímpicos y jugaron en Memphis y disputaron más eventos que yo pueden estar un poco más cansados, pero realmente eso no debería ser una excusa en mi caso", dijo.

"El martes, cuando llegué al campo, no hice demasiado. Ni siquiera me aventuré a salir al campo de golf porque sabía que era un paseo duro. Me limité a golpear algunas bolas, un poco de putt y chipping y me fui a casa".

"En días así lo que realmente priorizo es la hidratación. Si te deshidratas en medio, te va a afectar durante las próximas semanas".

