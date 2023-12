Lo más destacado

Rory McIlroy evitará las redes sociales tras su polémica en Twitter con Steve Elkington

Rory McIlroy pide a su mujer que cambie su contraseña de Twitter

Se exilia de las redes sociales tras la polémica en Twitter

Haciendo que su mujer cambie su contraseña.

Eso es lo que ha hecho Rory McIlroy para imponerse un exilio autoimpuesto en las redes sociales tras un reciente altercado público en la plataforma.

El número 4 del mundo se vio envuelto en una disputa en Twitter con el australiano Steve Elkington tras no pasar el corte en el US Open el mes pasado.

Elkington, de 54 años y campeón de la PGA estadounidense en 1995, sugirió que, con cuatro majors y "100 millones en el banco", el norirlandés estaba "aburridísimo" jugando al golf.

McIlroy respondió: "Más bien 200 millones, nada mal para un 'aburrido' de 28 años. Hay muchos más".

El tweet incluía una lista de sus logros pegada de Wikipedia, pero la disputa continuó, con Elkington sugiriendo que McIlroy sólo estaba motivado por el dinero, mientras que McIlroy criticó la gramática del australiano.

McIlroy admite ahora que desearía no haber reaccionado, y planea boicotear las redes sociales "por el momento".

"Debo haber escrito ese tuit y lo borré unas cinco veces antes de enviarlo realmente", dijo McIlroy a los periodistas antes del Abierto de Irlanda en Portstewart el miércoles.

"Al final me arrepentí un poco de haberlo enviado, pero en realidad le di a mi mujer, Erica, mi teléfono y mi Twitter y le dije: 'Cambia mi contraseña a otra cosa y no me digas cuál es'".

"Así que por el momento, estoy fuera de las redes sociales sólo por esa razón. No necesito leerlas. Son cosas que no deberían afectarte y a veces lo hacen.

"No es lo que se dijo. Fue quién lo dijo y cualquiera que haya estado en ese ambiente debería darse cuenta de lo duro que es el golf a veces. Eso es lo que más me afectó.

"Si lo hubiera escrito un miembro de los medios de comunicación o algo así, podría dejarlo pasar, porque me diría a mí mismo que ellos no saben realmente cómo es esto y no saben con lo que tienes que lidiar.

"Pero un ex jugador que ha ganado un major y ha tenido éxito, por eso me afectó y por eso tomé un poco de represalias".

LEA: McIlroy 'se lo pensaría dos veces' antes de volver a jugar con Trump

LEA: McIlroy consigue un contrato de equipamiento de 100 millones de dólares

McIlroy, que defiende el título de campeón del Abierto de Irlanda, ganó por última vez en septiembre, cuando se adjudicó el Tour Championship para ganar la FedEx Cup del PGA Tour, que dura toda la temporada, y con ella una bonificación de 10 millones de dólares.

Ganó el último de sus cuatro grandes títulos en 2014, cuando hizo el doblete Open Británico-PGA de Estados Unidos.

Elkington ganó 10 títulos del PGA Tour entre 1990 y 1999.

Visita CNN.com/golf para más noticias y vídeos

El tercer major del año, el Open Championship 2017, comienza en Royal Birkdale, en el noroeste de Inglaterra, el 20 de julio.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com