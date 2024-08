- Rojo-verde aboga por una racionalización acelerada de los procesos gubernamentales.

El gobierno liberal-verde de Baja Sajonia busca revitalizar la región simplificando radicalmente las regulaciones. El objetivo es hacerlo "más fácil, más rápido y más barato" en todos los sectores, según el Presidente del Gobierno Stephan Weil. Esto también debería fomentar un mayor crecimiento económico.

El político del Partido Socialdemócrata (SPD) declaró que existe un consenso social generalizado de que "Dios mío, ¡estamos tan complicados en Alemania!". El estado tiene la intención de abordar este problema en todos los ministerios allanando el camino a través del laberinto de regulaciones, por ejemplo, para mejorar la educación o expandir las energías renovables.

La aprobación para el fomento del lenguaje en las escuelas se simplificará

Más de cien regulaciones específicas contribuirán a esto. Por ejemplo, las escuelas ya no tendrán que presentar aplicaciones y conceptos extensos para las clases de apoyo lingüístico. En su lugar, la aprobación del estado se basará en las habilidades lingüísticas de los niños de este curso escolar.

Además, los procedimientos de adquisición de suministros y servicios solo serán necesarios a partir de 10.000 euros en lugar de los actuales 1.000 euros. Este cambio se debió principalmente a las dificultades para organizar viajes escolares.

En los últimos meses, la coalición liberal-verde ya ha implementado una reducción de los estándares de personal de guardería para garantizar la atención infantil consistente a pesar de la escasez de personal. También han simplificado las regulaciones de construcción para revivir la industria de la construcción y hacerla más asequible.

Sin embargo, los críticos temen que estos cambios puedan llevar a una disminución de la calidad. Las guarderías ahora también pueden ser asistidas por padres no profesionales y jubilados, a solicitud de los municipios. En la construcción de viviendas, se han eliminado las obligaciones de instalar ascensores en ciertas renovaciones o proporcionar espacios de aparcamiento en los edificios nuevos.

El gobierno justifica esto de manera pragmática, siguiendo el lema: "Better simple than none". El ministro de Vivienda Olaf Lies (SPD) dijo: "¿De qué sirve un apartamento sin construir con espacios de aparcamiento sin usar en comparación con un apartamento habitable sin espacio de aparcamiento?". Se argumentó lo mismo en el caso de las guarderías.

El Presidente del Gobierno Weil reconoció que es engañoso creer que si nos volvemos más simples, todavía podemos cumplir con todas las demandas que teníamos antes, uno a uno. Cada caso debe evaluarse individualmente. Muchas regulaciones actualmente consumen tanta energía, tiempo y dinamismo que son contraproducentes.

La ministra de Cultura Julia Willie Hamburg notó que los procedimientos más simples también pueden transferir responsabilidades -citando un ejemplo del escudo de alivio de precios de energía que el estado implementó al final de 2022. En ese momento, el estado proporcionó a los municipios alrededor de 100 millones de euros para proteger a los padres de los niños de la escuela y la guardería de nuevos aumentos de precios en las comidas escolares -utilizando una tasa plana sin un propósito específico. El resultado: algunos municipios aún aumentaron los costos de las comidas.

Hamburg comentó sobre esto, diciendo que todavía cree en las ventajas de la simplicidad. Sin embargo, admitió que aquellos que quieren cosas más simples también deben cumplir con la confianza depositada en ellos, dijo la política verde.

El CDU pide más reformas fundamentales

Mientras tanto, el líder del CDU Sebastian Lechner pidió más reformas fundamentales al gobierno. Criticó que actualmente no hay una escuela digital real, ninguna comunicación digital real con el estado y ningún mecanismo de toma de decisiones rápida que involucre inteligencia artificial o automatización. "Junto con los municipios, debe construirse una nueva administración digital. Nada de esto existe o está sucediendo", dijo. Afirmó que las propuestas del gobierno son simplemente ideas o estrategias ya implementadas por el gobierno federal.

Las simplificaciones del gobierno liberal-verde peut

Lea también: