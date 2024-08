Roglic persevera a través de la agonía, la nobleza anterior y una piedra preciosa.

Siguiendo una difícil salida en el Tour de Francia, es hora de un nuevo desafío: Primoz Roglic, líder de Red Bull-Bora-hansgrohe, busca un récord en "su" Vuelta. Sin embargo, también se unen otros equipos fuertes para la competencia.

Roglic parece estar en su elemento de nuevo. "Me encanta estar aquí, es genial", dijo antes del inicio de la Vuelta a España en Lisboa. En primer lugar, se refería al encantador casco antiguo de Lisboa, pero perhaps también su afinidad por esta carrera. La travesía de tres semanas a través de las montañas de España, que Roglic ha ganado en tres ocasiones anteriores.

Más de un mes después de la espectacular salida en el Tour de Francia, donde Roglic, capitán de Red Bull-Bora-hansgrohe, tuvo múltiples caídas y finalmente su misión de llevar el jersey amarillo falló, está listo para luchar por la victoria general de nuevo. A pesar de sus continuos problemas con las secuelas de su vértebra fracturada, a los 34 años.

"Todavía lo siento, especialmente en mi espalda", confesó Roglic. "Me mejora un poco cada semana, pero estas cosas llevan tiempo". Entonces, Roglic no establece un objetivo firme para la Vuelta. Solo espera ser parte de ella - "tenemos que ser realistas".

Compitiendo agresivamente por el título de campeón general

Sin embargo, las intenciones de Red Bull para la carrera son claramente "ambiciosas", como indicó el director deportivo Rolf Aldag: "Hemos elegido ocho corredores con los que no nos echaremos para atrás, sino que competiremos agresivamente por el título de campeón general". Con su cuarta victoria, Roglic podría igualar el récord españolheld por Roberto Heras.

A pesar de la creencia de Roglic de que "mejorará cada día", aún hay incertidumbre sobre su forma, una preocupación que Aldag comparte. Sin embargo, Red Bull presenta un equipo poderoso para la 79ª Vuelta. Junto a Roglic, Alexander Wlassow, que tuvo que retirarse del Tour de Francia después de una grave caída, y Daniel Felipe Martinez, segundo en el Giro, también participan dos alemanes: Nico Denz y el ex biatleta Florian Lipowitz.

La Vuelta comienza en Lisboa el sábado con una contrarreloj individual. Los principales jugadores no estarán presentes, con Tadej Pogacar, ganador del Giro y el Tour, Jonas Vingegaard, segundo en el Tour, y el doble campeón olímpico Remco Evenepoel optando por no participar en la carrera. Roglic se espera que enfrente su mayor amenaza de un corredor de segunda categoría.

Posible enfrentamiento con un antiguo aliado?

El equipo UAE es particularly notable for its depth. With Marc Soler, Joao Almeida, Adam Yates, and top prospect Isaac del Toro, the team still holds promise, even without Pogacar. Visma-Lease a bike, which had all three podium finishers last year, is sending both overall winner Wout van Aert and last year's champion Sepp Kuss as team captains into the race.

Could this turn out to be a showdown between Roglic and his former helper? It's a possibility, and for the Slovenian, it would be an "exciting challenge", as he highlighted: "Even though it feels a bit strange after so many years of riding together." Either way, the total of 3304.6 kilometers from Lisbon to Madrid will be a testing workout. No less than nine of the 21 stages conclude with a final climb. The high point is the 20th stage, featuring two third-category climbs, two second-category climbs, and three first-category climbs, before the Vuelta concludes with an individual time trial.

