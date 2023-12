Lo más destacado

Roger Federer supera el susto de la primera ronda ante Frances Tiafoe (70º)

El joven estadounidense se impone a Roger Federer antes de perder en el quinto set

Federer, que acaba de ganar Wimbledon, ha restado importancia a sus posibilidades de ganar su vigésimo torneo grande

El joven de 19 años alteró el orden natural al ganar el primer set de la primera ronda, antes de doblar su ventaja en el cuarto. Sin embargo, la habilidad y la experiencia de Federer se impusieron a lo largo de las dos horas y 37 minutos que duró el encuentro.

El adolescente Tiafoe, que jugó con seguridad en la derrota a cinco sets pese a verse superado por el número 3 del mundo, sólo ha superado la primera ronda de un Slam en dos ocasiones.

Mostró signos de recuperación al ganar el cuarto set, rompiendo el saque de Federer para ponerse 3-1 arriba, pero fue demasiado poco y demasiado tarde para el estadounidense.

La victoria del de Maryland en el primer set supuso una mejora respecto a la única vez que ambos se han enfrentado en la pista, cuando Federer tuvo que recurrir al tie-break en el primer set del Abierto de Miami en marzo.

La victoria de Federer aumenta las expectativas de que se enfrente a su viejo rival, Rafael Nadal, en las pistas duras del estadio Arthur Ashe. Nadal y Nadal se enfrentarán en semifinales después de que el español se deshiciera de Dusan Lajovic por 7-6 (8-6), 6-2 y 6-2 en su primer partido.

Si bien Federer evitó una ignominiosa eliminación prematura, la segunda jornada deparó una gran sorpresa, ya que la defensora del título femenino, Angelique Kerber, fue derrotada por la japonesa Naomi Osaka en sets corridos, por 6-3 y 6-1. Es sólo la tercera vez que una defensora del título abandona el US Open en primera ronda.

El público se hizo oír cada vez más a medida que avanzaba el partido, animando al joven estadounidense a medida que arrebataba puntos a Federer. Rompió el saque de Federer al final del quinto set entre aplausos, negándole la posibilidad de ganar el partido.

Pero no pudo ser, aunque por la fuerza de este reñido partido, la suya será una carrera a seguir.

Chris Evert explica por qué es improbable que Roger Federer gane el US Open

Adolescente sensación

Tiafoe, un adolescente tranquilo y reflexivo, atribuye gran parte de su desarrollo a su padre, Constant Tiafoe, un inmigrante de Sierra Leona.

El mayor de los Tiafoe ayudó a construir el Junior Tennis Champions Center de College Park (Maryland), donde Frances ha entrenado desde que era un niño, y más tarde se convirtió en su guardián.

Mientras trabajaba las veinticuatro horas del día, su padre se vio obligado a mudarse a un almacén vacío del centro de tenis, donde sus dos hijos se quedaban con él, durmiendo en una camilla de masaje, mientras su madre hacía turnos de noche como enfermera.

"Obviamente, yo no era el niño rico, ni tenía todas las cosas nuevas o lo que fuera. Pero simplemente vivía la vida. Podía jugar al tenis gratis, el deporte que me encantaba", declaró a la CNN en 2015.

Con solo 15 años, Tiafoe ganó la prestigiosa Orange Bowl, convirtiéndose en el campeón individual masculino más joven de la historia del torneo, una hazaña notable teniendo en cuenta la lista de campeones anteriores, que incluye a Roger Federer, Andy Roddick, Ivan Lendl, Jim Courier, John McEnroe y Bjorn Borg.

Aunque muchos jóvenes prodigios han ido y venido, los antecedentes únicos de Tiafoe y su ética de trabajo le distinguen del resto. De sus padres dijo: "Al esforzarse tanto, sentí que no quería defraudarles. Sentí que no quería dejar pasar las oportunidades".

Tiafoe se hizo profesional en 2015, firmando como el primer tenista de la agencia Roc Nation Sports de Jay Z.

"Obviamente, Jay Z definitivamente llamó mi atención", dijo Tiafoe al New York Times en 2015. "Me pareció muy guay que me quisiera en el equipo".

Estados Unidos no ha producido un campeón individual masculino en los majors desde Andy Roddick en 2003, y muchos aficionados y periodistas deportivos esperan que el joven Tiafoe pueda aprovechar su notable derrota en cinco sets para tomar el manto.

"Menuda noche para Tiafoe. Se enfrenta a una leyenda, un público gigante, juega muy bien, corazón, agallas, remontada, todo. Gran espectáculo", tuiteó Jason Gay, del Wall Street Journal.

"Esperemos que esto (la derrota) le impulse", añadió Dan Wolken, de USA Today. "Estados Unidos necesita una estrella del tenis".

Más que una prueba

Federer alabó el juego de su rival y reconoció que Tiafoe le había causado problemas.

"Ha sido más que una prueba, ha sido una buena prueba. Creo que los dos hemos disfrutado aquí... Estoy muy contento con el partido, fue emocionante y por eso vine a Nueva York también, para experimentar estas emociones.

"Es un gran jugador y tiene un gran futuro por delante. El quinto (set) fue una moneda al aire y se decantó de mi lado. "

En referencia a los problemas de espalda que le han causado problemas en las últimas semanas, Federer dijo que estaba contento de superar su partido inaugural ileso.

"Para superar un partido a cinco sets tienes que estar bien de alguna manera".

Federer: Ganar el US Open sería 'una broma'

La aparición del suizo en Flushing Meadows marcó su primera aparición en un Major desde que levantara la copa en Wimbledon en julio.

La derrota en el primer set ante el desconocido Tiafoe, número 70 del mundo, significó que en su primera hora en la pista había cedido más sets en el US Open que en todo el torneo de Wimbledon. No cedió un set en todo el torneo en el All England Club este año, el primer hombre desde Bjorn Borg en 1976 en hacerlo.

Con esta victoria, el suizo se adjudicó su octavo título individual de Wimbledon, un récord, y su decimonoveno grande en total. Ahora quiere ganar el Abierto de Estados Unidos por primera vez desde 2008.

"Sería una broma ganar tres torneos este año de la nada", dijo Federer en julio, con la vista puesta en Flushing Meadows.

"Sé que si me mantengo en forma tengo posibilidades de hacerlo bien en el US Open, pero ¿ganarlo? Sí, en algún momento casi siento que tengo que ser realista".

Cada vez que el suizo ha ganado el Abierto de Australia y Wimbledon en una misma temporada, también ha levantado el trofeo del Abierto de Estados Unidos (2004, 2006 y 2007).

"Definitivamente intentaré organizarme, prepararme y estar listo para tener la mejor oportunidad de hacerlo bien en el US Open", dijo Federer.

Sigue el ejemplo de Roger Federer para evitar lesiones, dice el entrenador de Serena, Patrick Mouratoglou

